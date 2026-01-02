2026首交易日開紅盤 台積電飆1585元、指數收29349點 雙雙再創新高

2026年第一個交易日，加權指數開盤直接站上29000點關卡，創下歷史新高。終場上漲386.21點，最後收在29349.81點，漲幅1.33％，成交量達6488億元。

台積電（2330）終場漲35元，創1585元新天價，漲幅2.26％。權值股全面上揚，鴻海（2317）及廣達（2382）分別上漲0.65％及1.84％，聯發科（2454）一度攻上1495元，終場收1470元，台達電也大漲近4％，終場以995元作收。

記憶體族群也紛紛創下新高，華邦電（2344）、旺宏（23.37）皆亮燈漲停，分別收在90.8元、43.35元。南亞科（2408）也站上200元關卡，漲逾7％，終場收207元。

另外，群創（3481）盤中翻紅，收盤漲6.16％，成交量逾78萬張穩居第一，新的一年依舊成為盤面焦點。面板族群也同步齊揚，友達（2409）、彩晶（6116）盤中均由黑翻紅，帶動面板股氣勢升溫。

台股在2026年第一個交易日收紅盤，有助於凝聚市場信心。權值股穩定撐盤，持續吸引資金回流，成為推升指數的關鍵。若近日漲勢持續，大盤有望站上3萬點大關。