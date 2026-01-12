2026首個熱帶擾動生成中！「成颱機率」曝光了

生活中心／李筱舲報導



中央氣象署今（12日）清晨發布低溫特報，受大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，氣溫有機會到10度以下低溫，提醒民眾注意保暖、並留意早、晚溫差變化。不過，今（12日）白天開始，大陸冷氣團將逐漸減弱，氣溫將逐漸回暖。此外，專家指出本週位在菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，是否會對臺灣造成影響，目前持續追蹤觀察中。





2026年「第1個熱帶擾動」生成中 是否有「1月颱」？專家：機率約XX％

氣象署指出，今（12日）白天開始大陸冷氣團將退場，全台逐漸回溫。（圖／翻攝自臉書粉專《報天氣 - 中央氣象署》）

廣告 廣告





氣象署指出，今（12日）白天開始，大陸冷氣團將退場，全台逐漸回溫，但今（12日）、明（13日）兩日冷空氣餘威仍在，早晚偏冷，預估各地清晨氣溫會在14到15℃，白天高溫20~22℃；而週三（14日）至週五（16日），西半部地區早、晚低溫12至14℃，白天高溫22至25℃，西半部地區日夜溫差大；到了週六（17日）及週日（18日），東北季風報到，屆時全台雲量增多，各地溫度約在15至22℃間。

2026年「第1個熱帶擾動」生成中 是否有「1月颱」？專家：機率約XX％

林得恩指出，在週四（15日）前後，於菲島東部外海有熱帶擾動生成的訊號，可能將成為今年第1個熱帶擾動系統。（圖／翻攝自臉書粉專《林老師氣象站》）

不過氣象專家林得恩在臉書粉專《林老師氣象站》指出，在週四（15日）前後，於菲島東部外海有熱帶擾動生成的訊號，這非常有可能會成為2026年的第1個熱帶擾動系統。林得恩表示，從氣候統計資料來看，1月份在西北太平洋或南海海域出現颱風並非異常，只是數量相對少，另外，氣象專家吳德榮也在「老大洩天機」專欄表示，根據最新歐洲模式系集模擬顯示，此熱帶擾動發展成颱的機率約60％。然而，過去尚未有過颱風在1月侵臺的紀錄，熱帶擾動是否會繼續再發展為颱風？或臺灣是否造成影響？還需再繼續追蹤觀察。

2026年「第1個熱帶擾動」生成中 是否有「1月颱」？專家：機率約XX％

吳德榮表示，根據最新歐洲模式系集模擬顯示，此熱帶擾動發展成颱的機率約60％。（圖／翻攝氣象應用推廣基金會官網）





原文出處：2026年「第1個熱帶擾動」生成中！專家揭「成颱機率」模擬路徑曝光了…

更多民視新聞報導

2026「最強私大」出爐！企業讚「經理人孵化器」

IG個資大規模外洩！資安公司籲：趕緊做「2件事」

他不用手機、LINE！？「斷離社群軟體」原因曝光

