2026首場客庄 收冬戲 台中土牛客家文化館登場
【記者陳世長台中報導】客家委員會主辦、台中市政府客家事務委員會協辦的2026年首場客庄收冬戲，（3）日晚間在石岡土牛客家文化館熱鬧登場，由榮獲「114年客家戲曲劇團徵選活動」第一名的苗栗縣金滿圓戲劇團，帶來經典客家大戲《三打白骨精》。精采演出吸引大批民眾到場欣賞，現場座無虛席、掌聲不斷，洋溢濃厚年節與客庄文化氛圍。
客家委員會主任委員古秀妃致詞時表示，自己長期感受到台中鄉親的熱情與照顧，對她而言，台中也是另一個故鄉。在揮別2025、迎向2026的重要時刻，特別邀請徵選活動奪冠的金滿圓戲劇團，來到台中重要的客家文化場域——土牛客家文化館，演出經典劇目《三打白骨精》。期盼透過優質戲曲演出，活絡地方館舍使用，讓更多人認識與親近大埔客家文化，未來也將持續與地方攜手合作，為客家文化的推廣與傳承共同努力，並祝福大家新的一年「福氣淰淰」。
市府客委會主委江俊龍代表市長盧秀燕向鄉親問候新年平安。他表示，歲末年終之際，客家鄉親以「收冬戲」酬神、祈福、謝天，象徵一年辛勞的圓滿與對來年的祝願，不僅是重要的歲時民俗，更是凝聚客庄情感、傳承客家戲曲文化的重要平台。感謝古主委將收冬戲帶到台中，也肯定鄭榮興校長親率金滿圓戲劇團演出，演員訓練扎實、功夫深厚，展現高水準演出。適逢農曆十五，月圓人團圓，鄉親齊聚賞月看戲，格外幸福，也祝福大家新的一年馬到成功、萬事順利。
市府客委會說明，《三打白骨精》取材自家喻戶曉的《西遊記》，描述唐僧師徒西行取經途中，白骨精三度幻化設局，企圖謀害唐僧；孫悟空屢次識破妖術、挺身降妖，卻因誤會遭逐出師門，最終在情義與責任驅使下重返相救，揭露真相、師徒重修舊好。劇情曲折生動，結合熱鬧武打與幽默橋段，並融入客家文化風情，深受各年齡層觀眾喜愛。
市府客委會指出，金滿圓戲劇團演出文武並重，保留客家戲曲傳統唱腔特色，融合山歌、採茶、九腔十八調等客家曲藝元素，並吸納亂彈、四平、外江等劇種音樂精華，展現層次豐富的音韻美感，打造兼具傳統底蘊與現代舞台美學的客家大戲，讓觀眾看見傳統藝術在當代持續綻放的生命力。
活動現場貴賓雲集，包括客家委員會主任委員古秀妃、立法院副院長江啟臣、立法委員楊瓊瓔、何欣純、市府客委會主任委員江俊龍、市政顧問林作高，以及多位客委會委員、石岡區農會代表與里長等人到場共襄盛舉，一同參與這場融合文化底蘊與年節喜氣的客庄盛會。
