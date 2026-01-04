2026首場客庄「收冬戲」登場！ 3中市長參選人全到場

〔記者歐素美／台中報導〕由客家委員會主辦、台中市政府客家事務委員會協辦的2026年首場客庄收冬戲，昨晚在石岡土牛客家文化館熱鬧登場，由榮獲「114年客家戲曲劇團徵選活動」第一名的苗栗縣金滿圓戲劇團，帶來經典客家大戲《三打白骨精》，精采演出吸引大批民眾到場欣賞，現場座無虛席，宣布參台中市長的立法院副院長江啟臣、楊瓊瓔及何欣純也都到場，爭取曝光。

行政院客家委員會主委古秀妃致詞時表示，在揮別2025、迎向2026的重要時刻，特別邀請徵選活動奪冠的金滿圓戲劇團到台中土牛客家文化館，演出經典劇目《三打白骨精》，期盼透過優質戲曲演出，活絡地方館舍使用，讓更多人認識與親近大埔客家文化，未來也將持續與地方攜手合作，為客家文化的推廣與傳承共同努力，並祝福大家新的一年「福氣淰淰」。

市府客委會主委江俊龍表示，歲末年終之際，客家鄉親以「收冬戲」酬神、祈福、謝天，象徵一年辛勞的圓滿與對來年的祝願，不僅是重要的歲時民俗，更是凝聚客庄情感、傳承客家戲曲文化的重要平台，感謝古主委將收冬戲帶到台中，也肯定鄭榮興校長親率金滿圓戲劇團演出，演員訓練扎實、功夫深厚，展現高水準演出。適逢農曆十五，月圓人團圓，鄉親齊聚賞月看戲，格外幸福。

現場座無虛席，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔、何欣純等皆到場共襄盛舉，一同參與這場融合文化底蘊與年節喜氣的客庄盛會。

