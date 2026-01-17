2026首場慈濟冬令發放在臺東展開 席開49桌圍爐

農曆春節將至，慈濟基金會啟動2026年全臺冬令發放與歲末圍爐活動，預計共發放近2萬7千戶。首場發放於1月17日在臺東娜路彎大酒店溫馨登場，席開49桌，立委莊瑞雄、臺東市長陳銘風，以及臺東前縣長陳建年特別親臨現場，與慈濟志工一同為臺東感恩戶提前送暖，讓弱勢家庭在寒冬中感受社會的關愛。

臺東慈濟志工長期陪伴，今年共關懷946戶弱勢家庭與獨居長者。這份長年的守護，不僅是物資的給予，更是如同家人的陪伴。為了讓關懷戶提前感受年節溫馨氣氛，慈濟特別規劃於1月17日及1月24日分別於娜路彎大酒店及關山山水軒渡假村舉辦感恩歲末圍爐，誠摯邀請長期互動的關懷戶齊聚一堂，一起圍爐熱鬧滾滾。

廣告 廣告

臺東市長陳銘風親臨現場，見證大愛的力量，並對慈濟的無私奉獻表達由衷敬意。市長提到，感恩慈濟志工與全臺善心人士的聞聲救苦，讓愛心匯聚成強大的後盾，遍撒於臺東這片土地。陳市長指出，「這分不分彼此、點滴匯聚的愛心，實實在在地膚慰了每個需要的家庭；這分溫暖的記憶，將永遠銘刻在受助者心中，成為祥和社會最美的一道風景。」

針對臺東特殊的地理環境，臺東慈濟訪視志工陳素敏指出，臺東地區地形狹長，對物資發放與關懷訪視是一大挑戰，但志工跨越距離、使命必達。陳素敏說：「在臺東的每個角落，都有慈濟人的身影。志工們如同『千手千眼觀世音菩薩』，哪裡有需要，雙手與視線就延伸到哪裡。」

慈濟照顧戶阿采（化名）也鼓起勇氣上臺，分享生命的轉折。阿采感恩地說，過去曾因病苦陷入生活困頓，在人生最徬徨艱難的時刻，所幸有慈濟志工及時伸出援手。她提及，這一路走來，慈濟不僅給予實質的經濟扶助，志工林彩虹如家人般不間斷的膚慰與陪伴，更是支撐她走過低谷的力量，讓她的家庭得以重新站起來。阿采現場也準備了一封親筆信獻給志工林彩虹，言談間滿是溢於言表的感恩之情。

歲末圍爐不僅是共享一頓團圓飯，更是一份愛的承諾。透過全臺首場在臺東的發放，期盼能帶動社會大眾共同關注偏鄉弱勢，讓善的循環在新年歲末之際持續發酵。

(撰文:郭俊衫、羅庭茜，攝影:郭俊衫、李韋齊)