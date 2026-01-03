政治中心／綜合報導

民進黨新北市長參選人蘇巧慧新年的首場掃街活動，直攻深藍選區的永和永安市場，她表示為選民服務不分藍綠，不過面對綠營早已啟動選舉模式，國民黨新北由誰出戰都還沒底定，不禁讓小雞們著急，希望能趕緊確定人選，發揮母雞帶領小雞的氣勢。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧：「你手很溫暖，你也很認真一早來開店。」

一早天氣冷颼颼，民進黨新北市長參選人蘇巧慧，握住每雙市民的手，新年首場活動，蘇巧慧直搗一向被視為深藍選區的永和永安市場拜票。

廣告 廣告

民進黨新北市長參選人蘇巧慧：「其實我自己從11年前參選開始，就是在國民黨的優勢選區，所以到現在已經爭取到幾乎是過半的支持了。我一直認為，只要我們能夠用心服務，做出成績，讓民眾感受到我們的努力跟誠意，其實沒有什麼深藍深綠的選區。」





2026首場掃街直攻永和拜票！ 蘇巧慧：服務不分藍綠

民眾黨主席黃國昌有意參選新北，在各大路口高掛看板。（圖／民視新聞）





蘇巧慧早早啟動選舉模式，民眾黨主席黃國昌則在新北各大路口高掛看板，至於國民黨部分，黨主席鄭麗文脫口有意徵召台北市副市長李四川，但現任新北市副市長劉和然大打空戰牌，猛打政績爭取出線。





2026首場掃街直攻永和拜票！ 蘇巧慧：服務不分藍綠

2026新北市長選舉，國民黨主席鄭麗文脫口有意徵召李四川。（圖／民視新聞）





新北市議員(國)陳偉杰：「我想不管是李四川副市長還是劉和然副市長，對於新北市的各項市政跟建設，都是非常熟悉的一個人選，所以我們當務之急就是按照制度，盡快協調出，或者是徵召最強的一個候選人。」

民進黨新北市長參選人蘇巧慧：「我一直說新北市民才是我們的面試官，我很希望自己能夠展現跟其他候選人的不同，就是我的溫暖、創新會做事的態度。」

新北這戰，蘇巧慧以行動打動市民，反觀藍白合還在未定之天。





原文出處：2026首場掃街直攻永和拜票！ 蘇巧慧：服務不分藍綠

更多民視新聞報導

憲法法庭應持續運作 前高院法官、司改會籲盡速提名新大法官

大消息！美國出手「逮捕委內瑞拉總統」 馬杜羅政府過往爭議一次看

吳釗燮開嗆了！中國竟肉搜沈伯洋個資 他痛批：病態又噁心的政權

