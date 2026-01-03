2026首場輔選！柯文哲喊當張啓楷競選總幹事

▲民眾黨前主席柯文哲展開交保後輔選行程。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨前主席柯文哲涉及台北市長任內京華城容積率弊案、總統大選期間政治獻金案，在羈押近一年後，民眾黨前主席柯文哲去年9月以7000萬元交保，繼上週六（12月27日）為表態參選新北市長的民眾黨主席黃國昌站台輔選後，今（3）日展開2026首場輔選，南下嘉義為黨籍立委張啓楷同框，更高喊要當張啓楷的競選總幹事，要當嘉義Long Stay。

柯文哲今日上午出席「阿北回嘉小草座談」活動，並於會前受訪，媒體詢問有媒體人斷言嘉義市國民黨禮讓張啓楷，但也斷定張難以勝選，對此，柯文哲回應表示，藍白合整合是過程，他認為就是比民調，選一個適當時間比民調，合組最強的一隊，他個人對張啓楷很有強信心，嘉義市民在台灣民主政治是很特別的地方，很容易跳脫傳統政治，能接受新觀念、接受非主流政黨習俗。

柯文哲說，張啓楷是民眾黨在嘉義最強候選人，他認為會贏，「我當你的選舉總幹事，我就住在這裡。」

張啓楷表示，柯文哲要在嘉義LONG STAY，今天、明天安排10至20行程，非常密集，以後會是常態，有這麼強的總幹事，嘉義民眾非常喜歡柯文哲，馬路上走很多人說「幫阿北加油」，柯文哲來嘉義Long Stay，民眾黨的中央資源跟地方會整合，對這局選舉非常有信心，接下來就是藍白合，有媒體人說一定會讓，必要透過民調，藍白合加起來當然比綠更大，勝算很大，有柯文哲在、藍白合整合成功就一定會成功。

媒體追問時程何時會協調，張啓楷說，越快越好，農曆年前，就是2月15日。

媒體問有柯文哲加入選戰會不會覺得特別激烈，柯文哲回應說，平常心，每件事盡全力做就好。

