2026首場「與里長有約」蔣萬安選在「起家厝」強調不忘初衷

台北市長蔣萬安新年第一個工作日隨即開啟「市長與里長有約」座談，與里長面對面交流市政推動成果與地方建設方向。值得注意的是，首場即選在他擔任立委時的「本命區」中山區，蔣萬安表示，會選中山區是因為是自己的「起家厝」，強調與許多里長相識已超過10年，當年逐戶拜訪、傾聽民意的畫面仍歷歷在目，不論身分如何改變「不忘初衷」始終是他從政的信念。

蔣萬安2日出席中山區「市長與里長有約」座談，他表示很高興，在2026年第1個工作日，特別到地方上跟里長們見面，希望透過面對面了解基層的需要，就如同他講過的，市政的推動就是要貼近市民、基層，市府除了擘劃市政的高度、相關的藍圖，更重要的是要確保施政的溫度，讓地方發展更好，讓台北不斷進步。

蔣萬安也透露，會選中山區是因為是自己的「起家厝」，中山區是他相當熟悉的地方，與許多里長相識已超過10年，當年逐戶拜訪、傾聽民意的畫面仍歷歷在目，他強調不論身分如何改變，「不忘初衷」始終是他從政的信念，也期盼與里長們持續攜手，讓中山區持續進步。

蔣萬安也向里長說明市政推動成果，市府近3年積極推動都市更新，整體報核案件數為過去8年的2.3倍，其中中山區更是全市案件數最多的行政區，顯示地方更新需求殷切，市府也全力加速推動，他強調都市更新不只是改善市容，更是提升居住安全，讓市民住得安心。

在交通建設方面，蔣萬安說明，北市正推動「捷運六線齊發2.0」，包含北環段、南環段、東環段、萬大線、信義東延段及民汐線。其中，里長關心的劍南路站TOD開發案，預計於民國119年完工，未來將結合商辦、公共設施、托育與轉運功能，成為帶動大直地區發展的重要樞紐。

針對少子化議題，蔣萬安表示，市府推動「幸福住宅」政策，讓新婚夫妻與育有幼兒家庭優先入住社會住宅，推出後反應熱烈、供不應求。另結合婦幼專責醫院、「好孕專車」與「生生喝鮮奶」等政策，今年9月起更將擴大至國中生，持續打造友善育兒環境，期望為青年朋友與小家庭帶來更多幸福感，讓大家願意生、也養得起。因此，臺北市生育率近年成為六都中唯一正成長，市府也將持續努力。

蔣萬安也提到，在市府及各界協助下，順利爭取輝達落腳台北，向世界證明台北的實力。他指出，台北將成為全球科技發展的重要引擎，未來帶來的不只是工作機會與產業發展，更將在台灣長遠發展中扮演關鍵角色。

