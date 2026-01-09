2026首場「開嘉食堂」異國料理人氣品牌市集 1/10嘉義公園盛大登場

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】走過一年四季的風味探索與城市相遇，開嘉於 2026 年迎來全新年度首場大型主題活動《開嘉食堂》，將於 1 月 10 日至 11 日在嘉義公園溫暖登場。《開嘉食堂》不只是市集活動，更是一座讓料理、設計與生活美感一起上桌的「生活實驗室」，邀請民眾回到最日常的餐桌場景，重新感受生活的味道。

建設處表示，延續開嘉品牌「打開城市各種可能性」的策展精神，《開嘉食堂》以「年度首場，就從最日常的一餐開始」為主題，邀集來自全台的風格餐飲品牌、器皿職人、設計師與選物品牌，將設計融入每一個看似平凡的瞬間，從湯匙的弧度、餐巾的色彩，到碗緣的手感，讓吃飯這件事，重新回到生活的核心位置。本次活動同樣選址於擁有百年歷史與森林綠意嘉義公園，在冬日午後的自然景致中，打造一張屬於城市的溫暖餐桌，期盼透過「食」與「設計」的結合，讓市民與旅人都能在城市公園裡，慢下腳步，好好坐下來吃一頓飯。

廣告 廣告

作為 2026 年度首場大型主題活動，《開嘉食堂》以「回到最日常的一餐」為策展核心，邀請來自全台各地、超過百間餐飲品牌齊聚嘉義公園，從熟悉的街邊小吃、日常料理，到甜點、咖啡與異國風味，一同完成屬於《開嘉食堂》的城市餐桌風景。

本次餐飲名單橫跨台式經典、日式職人料理、異國街頭美食、風格甜點與植感蔬食，讓「吃飯」這件事回歸生活本質，不追求浮誇形式，而是邀請民眾在公園裡坐下來，好好吃一頓飯。

延續開嘉一貫的策展精神，《開嘉食堂》不只是關於吃，更是一場關於日常美感的提案。今年活動集結來自全台各地、超過百間設計職人與手作品牌，從服飾配件、編織工藝、陶藝器物、香氛植栽到生活選物，打造一座融合自然、工藝與設計能量的綠意設計市集。在嘉義公園的林蔭之間，每一個攤位都像是一段生活風景，讓設計不再只是被觀看的作品，而是能被觸摸、被使用、被帶回日常的存在。白天陽光灑落，材質的溫度與手作的細節，在森林裡靜靜展開。

在吃飯與聊天之間，《開嘉食堂》也安排溫柔的現場音樂演出，邀請創作歌手與樂團，在午後時光裡，用旋律為日常加一道溫度。音樂不喧嘩，只陪伴，讓整座公園在冬日午後，成為一處能被好好停留的生活場景。

▍1.10（六）

15:00 – 16:00｜Zona 陳柔娜

17:00 – 18:00｜維尼 & 嘉翔

▍1.11（日）

15:00 – 16:00｜袖珍 SJ

17:00 – 18:00｜麥麥

開嘉市集持續推廣永續理念，鼓勵民眾自備環保餐具與飲品容器，現場多數餐飲品牌皆提供專屬優惠回饋。以輕鬆方式實踐環保，讓每一次舉杯與每一口美食，都能成為對地球的溫柔回應。

圖：嘉義市2026 年迎來全新年度首場大型主題活動《開嘉食堂》，將於 1 月 10 日至 11 日在嘉義公園溫暖登場。《開嘉食堂》不只是市集活動，更是一座讓料理、設計與生活美感一起上桌的「生活實驗室」，邀請民眾回到最日常的餐桌場景，重新感受生活的味道。（照片嘉義市政府提供）