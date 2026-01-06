2026首場「雄愛毛孩認養會」登場 小小獸醫闖關 親子共學生命教育

為深化動物保護觀念、為收容所毛孩子尋找溫暖歸宿，高雄市動物保護處日前攜手高雄大遠百，舉辦2026年首場「雄愛毛孩認養會」，並提前歡慶1月6日獸醫師節。活動現場除安排待認養犬貓與民眾近距離互動，更規劃「小小獸醫師闖關活動」，吸引超過30組親子家庭熱情參與，在歡笑中體驗照護動物的責任與溫度，氣氛溫馨熱鬧。

↑圖說：高雄市提前歡慶1月6日獸醫師節，小小獸醫齊闖關。（圖片來源：高雄市動保處提供）

現場最吸睛的是一群穿著迷你醫師袍的小小獸醫。動保處以寓教於樂方式設計關卡，讓孩子親身體驗照顧動物的過程。在「變身小小獸醫」關卡中，孩子們模擬檢查狗狗健康，學習牙齒清潔與皮膚寄生蟲檢視；「狗狗教育訓練」則由專業訓練師引導，教導孩子第一次接觸犬隻的正確方式，以及判讀狗狗肢體語言，建立安全且尊重的互動。

不少孩子首次近距離接觸毛小孩，從起初的害羞到逐漸建立信心，勇敢伸手撫摸，家長紛紛用手機記錄下珍貴時刻。參與活動的陳媽媽分享，這樣的體驗讓孩子理解，飼養不只是可愛，更是長期的照顧與陪伴，是難得的生命教育。

↑圖說：2026首場「雄愛毛孩認養會」溫馨登場，30組親子體驗生命教育。（圖片來源：高雄市動保處提供）

動保處處長葉坤松表示，選在新年第一個週末舉辦活動別具意義。動保處長期推動「認養不棄養」，透過與百貨商場異業結盟，將認養會帶入人潮聚集的商圈，提升毛孩子被看見、被帶回家的機會；同時藉由親子闖關，把「飼主責任」的種子深植孩子心中，讓下一代明白飼養是一輩子的承諾，不能因一時興起而開始、也不能隨意結束。

葉坤松也指出，高雄市壽山與燕巢動物收容所內，仍有許多親人可愛、已完成絕育與疫苗施打的毛孩子等待一個家，邀請市民前往參觀認養，為牠們開啟幸福的新生活，讓愛持續延續。

