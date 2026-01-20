2026首度！美軍雙艦連兩日穿越台海 解放軍東部戰區全程跟監

國際中心／程正邦報導

美國第七艦隊20日證實，驅逐艦芬恩號、瑪麗西爾斯號16、17日例行性通過台灣海峽。（圖／翻攝自X/7th Fleet）

2026 年開春，台海軍事動態再度引發國際關注。美國海軍第七艦隊今（20）日正式發布聲明，證實美軍兩艘軍艦於 1 月 16 日、17 日連續兩天執行「例行性」穿越台灣海峽任務。這是美軍在 2026 年首度派遣軍艦橫跨台海，旨在重申對區域航行自由的承諾。中國解放軍東部戰區隨即做出回應，強調已組織海空兵力進行全程跟監與警戒，堅決捍衛主權。

2026 開春首航：驅逐艦與測量船聯手穿越

根據美國海軍研究協會新聞（USNI News）報導，此次參與任務的船艦分別為：芬恩號（USS John Finn, DDG-113）隸屬於亞里·勃克級的飛彈驅逐艦，具備強大的防空與反潛能力。瑪麗西爾斯號（USNS Mary Sears, T-AGS 65）海軍海洋測量船，負責執行水下數據蒐集與環境監測。

第七艦隊在聲明中明確指出，本次穿越行動完全符合國際法規定的航行自由。美方強調，台海屬於國際水域，不屬於任何國家的領海範圍，並重申美國不接受任何干涉合法海空使用權利的管轄權主張，展現其維持「自由開放印太區域」的決心。

約翰‧芬恩號過去曾過航台海。（資料照）

解放軍強硬應對：海空兵力全程「跟監警戒」

針對美艦的行動，解放軍東部戰區新聞發言人徐承華於 17 日先行發布訊息，證實美艦穿行期間，共軍已動員海、空兵力全程掌控美艦航向與意圖。

徐承華重申，解放軍東部戰區隨時保持高度戒備，「堅決捍衛國家主權安全與地區和平穩定」。中方分析人士認為，美軍此次同時派遣戰鬥性質的驅逐艦與非戰鬥性質的測量船，顯示美方除了軍事示威，也可能在進行戰區環境的數據更新，這無疑加深了中方的戒心。

專家解析：川普重返白宮後的台海新常態

軍事專家指出，這是川普政府 2026 年上任後的首次台海巡航。與過去相比，美軍在 2026 年初便展現出極高的主動權，且雙艦併行的模式顯現出對台海局勢的高度重視。隨著台美關稅協議與軍事合作的深化，台灣海峽已成為大國博弈的核心場域。美軍此舉不僅是對盟友的心理支持，更是對北京方面「內海化」主張的實質反擊。

