2026首波冷氣團又強又猛 林得恩：1月上旬持續低溫
受強烈大陸冷氣團南下影響，1月1日北部及東北部地區氣溫明顯下降，其它地區晚起氣溫亦開始下降，這波冷空氣將是入冬以來最強的一波。氣象專家林得恩直言，2026首波降溫來的又強又猛。
林得恩於臉書粉專「林老師氣象站」發文指出，元旦這波最強大陸冷氣團越晚越冷，至少會延續到1月4日的白天，強烈大陸冷氣團才會稍稍減弱。快速降溫是本波強冷空氣的重要特徵之一，老人及心血管疾病患者更需特別注意保暖、防寒。
降雨方面，林得恩表示，基隆北海岸及大台北山區會有雨，並有局部大雨發生的機率；竹苗以北、宜花東、恆春半島及中南部山區也有零星局部短暫雨。從長期預報顯示，1月份上旬整個氣溫都是偏低且持續較長。下一波新的冷空氣將在1月5日馬上跟進，冷空氣接力報到。
