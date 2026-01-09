2026首波寒流達標 專家曝「最冷時間點」將至

1/9清晨4時溫度分布圖。氣象署提供



氣象專家林得恩表示，昨（1/8）夜11時50分臺北站氣溫已量測到攝氏10.4度，今年首波寒流達標，但最冷時段可能還沒完，從各國數值模式模擬結果顯示，輻射冷卻效應降溫最明顯的時間將會落在今晚至明晨。

持續受強冷空氣南下及輻射冷卻效應雙重影響，臺灣各地天氣寒冷。林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」提到，昨夜1150時臺北站氣溫已量測到攝氏10.4度，「2026首波寒流達標」。統計至今（1/9）晨4時，各地低溫顯著，平地以新北石碇攝氏5.8度最低，台北北投攝氏6.1度次之；高山又以南投信義的零下攝氏6.7度最低。

不過，林得恩強調，最冷時段可能還沒完，從各國數值模式模擬結果顯示，輻射冷卻效應降溫最明顯的時間將會落在今晚至明晨，請特別加強注意保暖、防寒。

林得恩說明，今年首波寒流達標在1/8，跟過去5年逐年首波寒流的日期相比，發生日期有比較晚，但不是最晚。2025年首波寒流達標在當年1/27；2024年在前年的12/21；2023年也在前年的12/18；2022年最晚，發生在當年的2/20；2021年則在前一年的12/30。

