2026首波降溫又強又猛！元旦急凍「愈晚愈冷」 專家示警：2類人需注意

中央氣象署表示，今（1）日強烈大陸冷氣團南下，北部氣溫逐漸下降，其他地區晚起氣溫亦下降，基隆北海岸及大臺北山區有雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，桃園以北、臺灣東北部地區有短暫雨，東部及東南部地區有局部短暫雨，竹苗地區、恆春半島及中南部山區、馬祖有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲。

林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」中發文指出，「2026首波降溫，來的又強、又猛！」元旦受強烈大陸冷氣團南下影響，這波冷空氣將是入冬以來最強的一波，臺灣北部及東北部地區氣溫明顯下降，其它地區晚起氣溫亦開始下降。不只氣溫驟降，基隆北海岸及大臺北山區也會有雨，並有局部大雨發生的機率；就連竹苗以北、宜花東、恆春半島及中南部山區也有零星局部短暫雨。

林得恩表示，元旦這波最強大陸冷氣團，越晚越冷，至少會延續到1月4日的白天，強烈大陸冷氣團才會稍稍減弱，而下一波新的冷空氣又將在1月5日馬上跟進。

林得恩提到，從長期預報也顯示，1月份上旬整個氣溫都是偏低且持續較長，快速降溫也是本波強冷空氣的重要特徵之一，老人及心血管疾病患者更需特別注意保暖、防寒。

