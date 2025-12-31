2026首波降溫又強又猛！元旦濕冷「急凍剩12度」 4縣市豪大雨特報

2026年第一天，迎來入冬以來最強一波冷空氣！氣溫將明顯下降，越晚越冷，預估最低溫下探至12度，氣象專家林得恩直呼，「2026首波降溫，來的又強、又猛！」而且迎風面北部、東北部有顯著降雨，基隆市、新北市持續發布豪雨特報、台北市、宜蘭縣也要防範局部大雨。

中央氣象署預報，今（1）日元旦強烈大陸冷氣團南下，北部氣溫會先逐漸下降，其他地區晚起氣溫亦下降，白天北台灣高溫約16、17度，中部及花東高溫約21至24度，南部高溫約25至26度，晚上中部以北及宜蘭低溫約12至14度，南部及花東低溫約15至17度。

廣告 廣告

降雨方面，桃園以北及東半部降雨機率高，其中基隆北海岸及大台北山區整體降雨較為明顯、持續，並有局部大雨或豪雨發生的機率，竹苗地區、恆春半島及中南部山區也有零星飄雨的機會，中南部平地為多雲的天氣。

豪大雨特報警戒區。圖／翻攝自中央氣象署

另外東北風較強，要注意台南以北、台東、恆春半島沿海、空曠地區及各離島，有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，風浪方面，各海面浪高約2至4米，基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）、恆春半島有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。

針對這波冷空氣，氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」發文指出，2026首波降溫，來的又強、又猛！1/1元旦，受強烈大陸冷氣團南下影響，這波冷空氣將是入冬以來最強的一波，台灣北部及東北部地區氣溫明顯下降，其它地區晚起氣溫亦開始下降。

而且不只氣溫驟降，基隆北海岸及大台北山區也會有雨，並有局部大雨發生的機率；就連竹苗以北、宜花東、恆春半島及中南部山區也有零星局部短暫雨。

林得恩表示，元旦這波最強大陸冷氣團，越晚越冷，至少會延續到1/4的白天，強烈大陸冷氣團才會稍稍減弱，下一波新的冷空氣又將在1/5馬上跟進；從長期預報也顯示，1月份上旬整個氣溫都是偏低且持續較長，快速降溫也是本波強冷空氣的重要特徵之一，老人及心血管疾病患者更需特別注意保暖、防寒！

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日強烈大陸冷氣團南下，環境風場為偏北風至東北風，中南部位於下風處，污染物稍易累積；跨年期間各地有慶祝活動，須留意短時間濃度可能易上升；彰化至雲嘉南沿海及臺東地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度；竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

【參考資料】

氣象署：https://www.cwa.gov.tw/V8/C/

環境部：https://airtw.moenv.gov.tw/



責任編輯／陳盈真

更多台視新聞網報導

尷尬！林沛祥發文搭國旗圖 網友抓包星芒「多一道」

2026總統府元旦升旗時程出爐 活動亮點、交管動線一次掌握

台鐵「加開41列次」 跨年夜徹夜疏運