2026首波除息ETF出列！除息日、配息率 一表掌握

新年首批除息ETF出列！統計明（2026）年1月初將有11檔ETF登場除息，包括8檔債券型ETF、3檔股票型ETF，其中以(00984B)大華優利美A債15年化配息率8.93%最高，而且將在元月2日率先除息，投資人若想要參與收益分配，最後買進機會只剩今（31）天。

(00984B)大華優利美A債15、(00983B)大華優利美公債20，都是首次除息，首配繳出不俗的配息水準，至少6.9％起跳。

00984B選債策略為投資於三大信評機構之平均信評為A以上的公司債，並篩選票面利率最高前20%的標的，致力達到票面利率與殖利率雙重提升。

廣告 廣告

00983B則以美國長天期公債為主，追蹤指數平均信評為AA+，具備低違約風險，並有長天期優勢，若未來利率進一步走低，資本利得空間潛力大。

股票ETF部分，包括統一台灣高息動能（00939）、元大台灣價值高息（00940）、群益科技高息成長（00946）也都是2026年首批除息部隊。

法人分析，聯準會2025年連續降息，加上重新啟動購債計畫，強力支撐債券表現。邁向2026年，市場普遍仍預期降息持續，對債市前景持正面看法，建議有現金流需求投資人可趁債券殖利率仍處於相對高點時，進場鎖利。

法人觀察成立一年以上的6檔被動型非投等債ETF，近半年的含息報酬率皆站上雙位數。其中，市場上唯一專注美國非投等債ETF的凱基美國非投等債(00945B)以12.74%的含息報酬率登頂；而下半年主動式非投等債ETF加入戰場，7檔掛牌非投等債ETF近三個月表現亦紛紛繳出3%~4%的成績單。

法人建議，投資非投等債的策略仍須謹慎平衡收益與風險，雖然非投等債提供較高的債息，但不建議僅著重追求高債息，而忽視價格波動風險。因此，提醒投資人除了債息收益，債券價格表現也是重要的考量因素。

凱基美國非投等債(00945B)研究團隊表示，在緩步降息的循環下，美國十年期公債殖利率維持一定水準，債券價格也受到寬鬆政策和穩健的經濟成長支撐，使非投資等級債具吸引力。隨著AI持續發展，市場普遍看好明年美股表現，在經濟基本面有撐、下屆美國聯準會熱門主席人選哈塞特（Kevin Hassett）的鴿派色彩也讓寬鬆政策有望延續等利多，非投等債明年仍可望是市場資金的寵兒 。

更多品觀點報導

海外基金2025績效表出爐！黃金基金狂飆163％稱霸 印度基金虧損墊底

群益00992A、台新00987A上市首日收紅 半導體ETF 00904、00947創新高！

