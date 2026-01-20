2026首發國際拓銷啟動 國際貿易商走訪高雄產地

為延續二○二五台北國際食品展後續行銷成果與國際商機，沅享貿易有限公司於十九至廿日前往高雄，特別指定業者進行產地拜會交流；高市府海洋局石慶豐局長於十九日陪同實地了解養殖環境、加工流程及產品特色，現場與通路業者就國際市場趨勢、產品規格需求及合作模式進行意見交流，展現高市府積極推動水產國際行銷之決心。(見圖)

海洋局今(廿)日說明，這次國際貿易商來訪是延續二○二五台北國際食品展期間已進行之初步交流與商洽，經由密集走訪高雄市多家水產相關業者，透過實地參訪與面對面洽談，深入了解高雄水產產業供應能量與產品特色，評估具體合作策略；藉由此類國際買主媒合行程，不僅有助於提升高雄市水產品國際能見度，亦可為在地業者創造更多訂單機會，期盼為高雄帶來實質成果與長期商機。

廣告 廣告

石慶豐局長表示，高雄市為全國最具規模與代表性的漁業城市，漁業型態多元涵蓋遠洋漁業、沿近海漁業及養殖漁業三大領域，產業鏈完整；其中養殖部分，全市養殖總面積約三千六百三十八公頃，養殖年產量達四.六萬公噸，年產值逾新臺幣四十九.五億元，其中石斑魚、虱目魚、吳郭魚及鱸魚等特色漁產品質優良、產量穩定，具高度市場競爭力。高市府亦持續透過輔導冷鏈升級、產地管理、品牌推廣及通路拓展等多元政策，強化整體產業韌性與國際競爭優勢。

海洋局強調，高市府長期致力於協助水產業者拓展多元行銷通路，除持續輔導業者參與國際食品展如東京國際食品展、北美海產品展、巴塞隆納全球海產品展等重要國際展會外，亦透過邀請國外買主來台巡廠、媒合交流等方式，強化實質合作成效；未來也將持續整合中央與地方資源，攜手產業公、協會及相關單位，共同推動高雄優質水產品走向國際市場，讓高雄海味品牌持續在國內外市場發光。