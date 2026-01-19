2026首發國際拓銷正式啟動 國際貿易商實地走訪高雄產地 促進水產合作契機

▲ 海洋局局長石慶豐陪同沅享貿易有限公司拜會良鮮水產食品有限公司，進行現場交流與意見討論。

【記者 王雯玲／高雄 報導】為延續2025台北國際食品展後續行銷成果與國際商機，沅享貿易有限公司於11５年1月19日至20日來高雄，特別指定業者進行產地拜會交流。海洋局局長石慶豐於今(19)日陪同實地了解養殖環境、加工流程及產品特色，現場與通路業者就國際市場趨勢、產品規格需求及合作模式進行意見交流，展現市府積極推動水產國際行銷之決心。

▲海洋局局長與沅享貿易有限公司於良鮮水產食品有限公司合影留念。

石慶豐局長表示，高雄市為全國最具規模與代表性的漁業城市，漁業型態多元涵蓋遠洋漁業、沿近海漁業及養殖漁業三大領域，產業鏈完整。其中養殖部分，全市養殖總面積約3,638公頃，養殖年產量達4.6萬公噸，年產值逾新臺幣49.5億元，其中石斑魚、虱目魚、吳郭魚及鱸魚等特色漁產品質優良、產量穩定，具高度市場競爭力。市府亦持續透過輔導冷鏈升級、產地管理、品牌推廣及通路拓展等多元政策，強化整體產業韌性與國際競爭優勢。

▲於凱亞養殖場進行現場訪視與交流，並介紹相關養殖技術。

海洋局指出，此次國際貿易商來訪，係延續2025台北國際食品展期間已進行之初步交流與商洽，經由密集走訪本市多家水產相關業者，透過實地參訪與面對面洽談，深入了解高雄水產產業供應能量與產品特色，評估具體合作策略。藉由此類國際買主媒合行程，不僅有助於提升本市水產品國際能見度，亦可為在地業者創造更多訂單機會，期盼為高雄帶來實質成果與長期商機。

海洋局更強調，市府長期致力於協助水產業者拓展多元行銷通路，除持續輔導業者參與國際食品展如東京國際食品展、北美海產品展、巴塞隆納全球海產品展等重要國際展會外，亦透過邀請國外買主來台巡廠、媒合交流等方式，強化實質合作成效。未來也將持續整合中央與地方資源，攜手產業公、協會及相關單位，共同推動高雄優質水產品走向國際市場，讓高雄海味品牌持續在國內外市場發光。（圖／記者王雯玲翻攝）