2026首發行動質譜車進駐梓官 提供葉菜快速藥檢強化產地源頭把關

記者鍾和風/高雄報導

為強化農產品源頭管理、提升食品安全保障，高雄市政府農業局持續推動創新食安政策，今日上午偕同農業部農糧署、國立嘉義大學與梓官區農會等單位，於梓官區農會蔬菜集貨場辦理2026年「質譜宅急便」巡迴服務啟動儀式，透過行動質譜車深入蔬菜產區重鎮—梓官，提供免費且速度快、準確度高的農藥殘留檢驗服務，協助農友即時掌握自家農產品安全狀況，守護食品安全。

梓官農會總幹事林逸昌表示，梓官地區以生產小葉菜類為主，種植面積約350公頃，主要作物有菠菜、甘藍、空心菜等，不僅是高雄最重要的蔬菜產區，也是南部主要蔬菜類集散地，除了提供給一般果菜批發市場外，也供應國小營養午餐、團膳公司及國軍等單位的需求，與民眾日常飲食安全息息相關。此次「質譜宅急便」於1/20-23進駐梓官區農會蔬菜集貨場，現場並搭配植物診療師提供專業用藥諮詢服務，不僅能解決農友在栽培過程中常見的病蟲害問題，對於提升整體大高雄葉菜農產的食安具有重要意義。

農業局長姚志旺與梓官區農會總幹事林逸昌視察行動質譜車檢驗流程，行動質譜車可提供免費且速度快、準確度高的農藥殘留檢驗服務，協助農友即時掌握自家農產品安全狀況，守護食品安全。(圖/農業局提供)

農糧署南區分署表示，去年與高雄市政府分別在大樹、美濃、燕巢等區舉辦「質譜宅急便」藥檢快篩服務，深得好評，本年度持續推動；依規定每位農民每年可享三次免費快檢服務，確保農產品經過檢驗合格後才上市銷售，將可提高消費者信賴度，歡迎農民多加利用。

農業局長姚志旺表示，去年「質譜宅急便」檢驗近500件農產品，超過原本設定的目標；今年首站到葉菜重要產地梓官，與農會合作從生產源頭強化把關，透過行動質譜車就近便利的快篩技術，搭配駐點植物診療師雙軌並進的合理施藥專業諮詢服務，不僅可保障農民獲得合理利潤，也讓消費者更能安心吃菜!有意願的農民可洽詢梓官區農會(電話6173011轉28)許植物診療師，並於1/21-23上午8時至下午12時親送樣本一公斤至梓官區農會蔬菜集貨場，或加入「高雄植醫來幫忙」（搜尋@khpp）line諮詢。