2026首部韓劇神作《愛情怎麼翻譯》必看！《單身即地獄5》追起來！《軋戲》帶你體驗臉紅心跳戀愛感｜追劇報報

2026首部韓劇神作《愛情怎麼翻譯？》看過的都說讚！年初必看戀愛綜藝節目當屬 Netflix 《單身即地獄5》記得追起來！想補充戀愛維他命？陸劇《軋戲》幫你加滿臉紅心跳的愛情能量！本週推薦追劇片單還有韓劇《今天開始是人類》與《臥底洪小姐》，口碑陸劇《御賜小仵作》第二季登場一起來查案！

本週「追劇報報」推薦

韓劇《愛情怎麼翻譯？》：全劇熱播中

韓綜《單身即地獄5》：開播

陸劇《御賜小仵作2》：熱播中

陸劇《軋戲》：全劇熱播中

韓劇《臥底洪小姐》：開播

韓劇《今天開始是人類》：開播

金宣虎、高允貞主演《愛情怎麼翻譯？》引起熱烈討論。（圖／Netflix提供）

《愛情怎麼翻譯？》

👀線上看：Netflix

Netflix 現象級韓劇《愛情怎麼翻譯？》是一齣沒有讓觀眾失望的浪漫喜劇影集，金宣虎、高胤禎主演，影集橫跨韓國、日本、加拿大與義大利等多個絕美場景拍攝，描述多語言口譯員周浩鎮（金宣虎飾）與全球知名巨星車茂熙（高胤禎飾）之間，發展成一段意想不到、逐漸萌芽的浪漫愛情故事。劇集由「洪氏姐妹」（《還魂》、《德魯納酒店》）執筆，以火花四射的化學反應、機智幽默的對話與深刻情感層次，探問「愛的語言」是否真的能被翻譯？而絕美的風景和演員到位的表演，也都為這部戲帶來極具高度的觀賞性。

《單身即地獄》第5季內容讓主持群的洪真慶、李多熙、韓海、圭賢與Dex嚇到不行

《單身即地獄5》

👀線上看：Netflix

Netflix 首部投資韓綜IP《單身即地獄5》如今風風火火邁向第五季，一樣是找來魅力十足的單身男女來到荒島上尋覓對象，透過一起生活、相處、玩遊戲甚至比賽的過程中，不斷配對約會，唯有順利成為一對，才能離開這座島，在天堂度過浪漫約會夜，互訴情衷，直到最後，再讓大家做出終極配對！一樣是有洪真慶、李多熙和曹圭賢等人主持一邊下評論，和大家一起看節目的過程中，得到更多樂趣也看透愛情的本質！

《御賜小仵作2》一樣由王子奇主演

《御賜小仵作2》

👀線上看：WeTV

陸劇《御賜小仵作》翻拍自清閒丫頭的原著《名捕夫人》，在2021年時以黑馬之姿熱播爆紅、被視為寶藏神劇。等到 2026年，終於讓粉絲等到《御賜小仵作2》！《御賜小仵作2》全28集，一樣是由王子奇、蘇曉彤領銜主演，兩人再度攜手探案，還一邊談情說愛！故事背景是晚唐，女仵作楚楚（蘇曉彤飾）與安郡王蕭瑾瑜（王子奇飾）成婚後，在長安和西南邊地多重案中案裡尋找真相，還要揭穿敵人入侵大唐的陰謀！

《軋戲》

《軋戲》

👀線上看：愛奇藝

由陸劇男神陳星旭及盧昱曉領銜主演的浪漫愛情劇《軋戲》虜獲大批觀眾的心！劇情描述因家中變故被迫放棄建築夢的女孩「胡羞」（盧昱曉飾）不僅慘遭渣男未婚夫悔婚，又被惡老闆逼到裸辭，人生跌至谷底！閨蜜帶她體驗劇本殺轉換心情，她因此對劇中冷峻的軍閥NPC「秦宵一」（陳星旭飾）一見鍾情，而他的真實身份是才華橫溢的建築師「肖稚宇」。兩人在現實中發展出房客與房東、老闆與員工的微妙關係，並迎來了感情的沸點！

《臥底洪小姐》

👀線上看：Netflix

韓劇《臥底洪小姐》剛開播，朴信惠挑戰臥底角色好刺激！劇中，她為了調查貪腐案，各種事情都願意做！原本作為35歲菁英證券監督官「洪金寶」的她，化身20歲女職員洪帳美潛入內部找證據。然而當她的大學前男友的出現後，一切都無法按照計畫進行！搭檔演員是實力派演員高庚杓，兩人再度合作，狀態事隔 13 年一樣絕佳！他飾演冷酷理性男，大學時期暗戀過女主角，兩人在充滿謊言的辦公室裡，將會發展出意想不到的劇情！

《今天開始是人類》

《今天開始是人類》

👀線上看：Netflix

金惠奫、羅門主演的 Netflix 新開播韓劇《今天開始是人類》描述擁有實現願望的神祕能力、卻憤世嫉俗的九尾狐（金惠奫飾），在一名足球選手出現在她的面前之後，兩人展開了一段改變他們人生的絕頂奇幻羅曼史！過程中羅門與好友命運互換，在經過時間軌道的重新鋪設之後，意想不到的劇情走勢，讓有預測未來能力的金惠奫也感到未知！

《今天開始是人類》

以上就是本週為大家整理的追劇情報，最後再送給大家一個金句：

《愛情怎麼翻譯？》上線引起討論。（圖／Netflix提供）

「如果覺得溫柔有一天會消失，那它就是世上最可怕的東西。」《愛情怎麼翻譯？》

祝大家週末追劇愉快！

