【2026首閃】有一種幸福叫「老婆發文」！周杰倫、梁朝偉乖乖配合拍照，網笑「這細節」看出家庭地位？

（圖／取自昆凌小紅書、劉嘉玲小紅書）

2026年的第一道光，不是元旦曙光，而是明星老婆們發出的超強閃光彈！跨完年，演藝圈的三大「天后級人妻」昆凌、劉嘉玲、袁詠儀紛紛在社群曬照。網友看完後忍不住笑翻：原來強如天王周杰倫、影帝梁朝偉，在老婆的鏡頭前，也只有「乖乖配合」的份！

昆凌掌鏡：天王也變「寵妻暖男」

天王嫂昆凌稍早曬出合照，感性告別2025。畫面中，周杰倫收起平時的酷勁，戴著招牌毛帽配上紅方巾，一臉溫柔地依偎在昆凌身邊。網友紛紛笑說：「只要老婆想拍，天王隨時待命！」那份眼神裡的寵溺，完全藏不住。

廣告 廣告

（圖／取自昆凌小紅書）

劉嘉玲出招：影帝偉仔「被迫營業」中？

最吸睛的絕對是劉嘉玲！她大方分享與梁朝偉的跨年照，還讓偉仔戴上超級浮誇的「2026 造型眼鏡」。看著平日沈默寡言的影帝，竟然戴著紅通通的雪花眼鏡一臉「尷尬又不失禮貌」的微笑，粉絲全樂了：「這絕對是嘉玲姐的傑作，家庭地位一目了然啊！」

（圖／取自劉嘉玲小紅書）

袁詠儀靚靚：張智霖帥臉成了「最強背景」

「仙靚夫婦」也沒缺席！袁詠儀戴著閃亮的2026髮箍，笑容燦爛地拉著老公張智霖合影。看著張智霖在老婆背後一臉寵愛地配合，這種「老婆開心我就開心」的態度，簡直是全天下老公的表率。

（圖／取自袁詠儀小紅書）

看完這三對「神仙眷侶」，只能說男神們的帥氣是留給觀眾的，但那份「聽話的溫柔」全是留給老婆的！2026年想要過得好，看來「聽老婆的話」準沒錯！

原始連結

看更多 CTWANT 文章

林俊傑女友「七七」背的「冰淇淋包」被挖出要價近百萬！傳擁紐約、東京房產 網友熱議：這身價不簡單！

章子怡女兒才是「最強星二代」！遺傳媽媽高級國際臉、10歲就推出繪本作品 全網狂讚：顏值才華雙稱霸！

61歲張曼玉一穿西裝帥到封神！久違拍時尚大片 每張都像「時髦教科書」！