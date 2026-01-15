2026首颱「洛鞍」下午生成 ！專家：濕冷時間將延長

熱帶低壓將於今日14時發展成輕颱「洛鞍」，向西北前進、轉北再轉偏東，逐漸迴轉。 圖：取自氣象署

[Newtalk新聞] 近日各地天氣回溫，天氣晴朗舒適，不過氣象專家吳德榮指出，下週開始將有一波強烈冷氣團南下，本島平地最低氣溫約降至8度左右，且為濕冷感受更明顯。另外，海面上的熱帶低壓TD01，將於今(15)日14時發展成輕颱「洛鞍」，預計向西北前進、轉北再轉偏東，逐漸迴轉，對台沒有直接影響，但會為下波冷氣團遞水氣，延長風面濕冷的時間。

吳德榮指出，這週天氣晴朗，不過今明兩天持續受到輻射冷卻影響，日夜溫差大；17至19日「輻射冷卻」減弱，西半部晴朗、白天仍偏暖，夜晚低溫略回升，東半部水氣增多、有局部短暫雨，19日晚起、北部亦轉有局部短暫雨的機率。

20日新一波強冷空氣抵達、氣溫驟降、北台愈晚愈濕冷，北部、東半部有局部雨；21至23日強冷空氣盤據，北台濕冷、中南部早晚也偏冷，北部、東半部有局部雨；24日白天起冷空氣漸減弱。根據目前歐洲預報，當氣溫降至最低時，雖未及「寒流」，僅符合「強烈大陸冷氣團」定義(台北測站≦12度)，本島平地最低氣溫約降至8度左右，但由於「濕冷」、感覺會更冷。

另外，根據氣象署「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，熱帶低壓將於今日14時發展成輕颱「洛鞍」，向西北前進、轉北再轉偏東，逐漸迴轉；歐洲預報則表示，「洛鞍」迴轉後打轉，並有逐漸減弱消散的現象。但不管怎麼走，保持「1月颱、不侵台」的紀錄比較高，但為下一波強冷空氣提供了額外的水氣，延長迎風面濕冷時間、降雨也更明顯。

