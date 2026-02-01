2026香氛新作登場 紫羅蘭、櫻花、沙漠菸草各自風情

Le Labo Violette 30使用紫羅蘭為其命名，但帶來的是與過往不同的香味體驗。（黃唯淯攝）

新年伊始，香氛市場迎來一波風格鮮明的新作，從清冷花香到夜色濃烈的菸草氣息，三款全新香水各自描繪出截然不同的情緒輪廓，也反映出當代香氛獨特的個性與狀態。

首先Le Labo經典系列，發表全新作品Violette 30紫羅蘭30就讓人印象深刻。不少人光聽名字會以為它是花香調極濃的作品，事實卻不然。這款香氣雖以白紫羅蘭為核心，卻刻意避開過往粉感花香的既定印象，並揉合清綠花香、白茶、雪松與癒創木，呈現出一種既溫柔又帶稜角的矛盾氣質。初聞還能聞到新鮮土地上的清新氣息。紫羅蘭在這裡被重新打造成具有多重角色、風格的包覆性氣味，撞香率極低。也延續Le Labo一貫去性別、去裝飾的香氛語言。

Jo Malone全新櫻花限量版香氛，以貼近肌膚為主要核心想法，但來一款讓人完全想不到的櫻花香感。 （黃唯淯攝）

走向完全不同方向的，則是Jo Malone全新櫻花限量版香水。這款作品延續品牌對「貼近肌膚」香氣的拿捏，以佛手柑揭開清亮前調，隨後由櫻花與玫瑰木慢慢貼近，形成日本網友口中那種「若有似無的距離感」。它不走濃烈的存在感路線，而是以貼近後才能聞到的清冷體香為引子，將個性降的極為低調無感，彷彿空氣中一瞬即逝的花香氣息，也難怪才剛推出就在市場引發討論。

嬌蘭花草水語家族中的新成員，暮嫣撒哈拉純粹淡香精。（嬌蘭提供／黃唯淯台北傳真）

最後，Guerlain花草水語純粹系列新作「暮嫣撒哈拉」就是將夜色收攏之作。這是一款以日落沙丘為靈感的純粹淡香精，菸草的煙燻氣息成為主軸，卻巧妙加入覆盆子的酸甜果香，並由龍涎香拉出深度與溫度。果香與菸草的對比，讓這款香氣在濃烈之外多了一層感性光澤，彷彿夜幕降臨時，沙漠由金轉紫的瞬間色溫。

