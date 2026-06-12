2026香港國際旅遊展臺灣館開幕 邀請港澳民眾開箱夏日臺灣

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ITE臺灣館開幕，觀光署駐香港辦事處(後排中央)、金門縣政府觀光處許績鑫處長(後排左3)、3家航空公司代表及喜愛臺灣旅行的創作者們合影。(圖：交通部觀光署提供)

▲ITE臺灣館開幕，觀光署駐香港辦事處(後排中央)、金門縣政府觀光處許績鑫處長(後排左3)、3家航空公司代表及喜愛臺灣旅行的創作者們合影。(圖：交通部觀光署提供)

2025年港澳旅客來臺規模超過131萬人次，為臺灣第2大客源市場。為持續深耕港澳市場、提升旅客重遊誘因，交通部觀光署今年再度參加6月11日至14日於香港會議展覽中心舉辦之「香港國際旅遊展（ITE）2026」，以「開箱夏日臺灣，用∞方式玩出你的台灣百Ways！」為主題，向港澳民眾展現臺灣夏季從節慶活動、山海體驗、在地文化到新興景點的多元旅遊魅力，邀請港澳旅客於暑期及下半年再次走進臺灣，開箱不一樣的旅行記憶。

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交通部觀光署表示，港澳市場向為臺灣重要客源市場之一，高度成熟且重遊比例高，港澳旅客對臺灣人文、風景與美食如數家珍也樂於嘗試新景點與活動，近年更積極尋找登山、潛水、鐵道、親子、離島及節慶活動等深度主題旅遊。然受國際地緣政治、油價及航空燃油附加費波動等因素影響，部分港澳民眾出境旅遊決策更趨審慎，加上周邊短程目的地競爭激烈，臺灣更需透過新主題、新產品及新通路，持續創造港澳旅客重遊臺灣的新理由。

為讓旅展宣傳與實際產品銷售更緊密銜接，交通部觀光署駐香港辦事處已於6月9日先行辦理「臺灣觀光推廣業者交流會」，向香港旅遊業者分享北、中、南、東及離島等5條「臺灣深度旅行」提案，如北臺灣時光之旅、南臺灣生態與文化之旅，以及東臺灣山海療癒之旅等。相關遊程結合美食、工藝、生態、文化、鐵道、地方市場、特色住宿及離島戰地文化等元素，特別適合香港市場小包團、自由行延伸遊程及高端深度旅遊產品包裝。辦事處亦於會中說明各項觀光合作措施，包括業者踩線、廣告分攤及產品推廣支持等，鼓勵香港旅行業者開發、上架更多具市場吸引力之臺灣新行程。

今年ITE臺灣館以活潑熱情的夏日黃色為主色調，將臺灣24小時不停歇的精彩活動帶到香港，特別聚焦「兩大夏季活動＋一處新興亮點」，包括澎湖國際海上花火節、臺東大地藝術節暨月光‧海音樂會，以及近期非常夯的淡江大橋與淡水－八里遊憩廊帶，展區也介紹全臺各地亮點及夏季熱門活動，例如野柳石光夜訪女王頭、阿里山夏季茶會、屏東黑鮪魚文化觀光季、花蓮秀姑巒溪泛舟，以及馬祖藍眼淚生態之旅等，透過多樣旅遊元素，呈現不同於傳統城市觀光的夏日旅遊想像，讓港澳民眾一次看見臺灣夏季旅遊的豐富樣貌。

ITE旅展期間，臺灣館亦設計多項互動體驗，包括「蓋下與臺灣的夏日約定」集章明信片、臺灣特色霓虹打卡牆、夏日拉霸機及臺灣旅行小貼士翻翻牌等，讓民眾透過輕鬆有趣的方式認識臺灣各地景點、節慶、美食及交通旅遊資訊。現場並邀請喜愛臺灣的旅遊KOL Ellie分享「遇見不一樣的北臺灣風景」，以及米紙創辦人Fiona分享「澎湖，99%香港人未去過的地方」，透過真實旅遊經驗帶出臺灣不同區域的深度魅力。

交通部觀光署表示，針對港澳將持續以「成熟市場再深化」為方向，結合旅展推廣、業者交流、航空與OTA合作、KOL內容擴散、異業合作及廣告分攤等多元方式，強化臺灣旅遊的新鮮感、話題性及可購買性。期盼透過本次香港國際旅遊展及展前業者交流會，吸引港澳旅客一訪再訪，發現臺灣每一季、每一地都有值得重新開箱的旅行方式。