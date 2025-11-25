2026香港旅客新趨勢：沉浸式浪漫奇幻體驗

旅行為打卡？太過時了。旅遊平台Booking.com最新調查預測，明年香港旅客將迎來展現真我的時代，大膽投入奇幻世界，擁抱最真實的自己。 1. 浪漫奇幻度假體驗 [caption id="attachment_121861" align="aligncenter" width="5196"]

Photo by Caleb Stokes on Unsplash[/caption] 浪漫奇幻（Romantasy）體驗位列首位，近九成（89%）香港旅客期待走進魔幻城堡與神秘森林，恍如置身最愛的奇幻小說情節。四分之三受訪者更樂於參與以心儀書籍或影視作品為題材的角色扮演體驗。 2. 公路旅程新篇章

公路之旅正迎來革新。令人意外的是，近九成（88%）受訪者願意於假期與陌生人共乘，將獨自駕駛化作即興連結的契機。 3. 科幻住宿 [caption id="attachment_121869" align="aligncenter" width="2000"]

Photo by Andy Kelly on Unsplash[/caption] 度假租住空間全面邁向科幻未來。近九成受訪者願意預訂配備機械人主廚及清潔機械人的居所，既為便利，亦為體驗。 4. 煥膚假期 [caption id="attachment_121870" align="aligncenter" width="2000"]

Photo by Alex Bertha on Unsplash[/caption] 養生熱潮演化成專屬「煥膚假期」(glow-cations)，近九成（86%）受訪者尋求針對性肌膚療程，由AI配對最切合其膚質的氣候目的地。 5. 回憶化作旅程 科技現可精準定位舊照片的拍攝位置，讓近八成（77%）受訪者跨越世代、重溯珍貴回憶。 6. 廚具成為收藏品 [caption id="attachment_121863" align="aligncenter" width="4612"]

Photo by Vladimir Gladkov on Unsplash[/caption] 廚具成為紀念品大熱。近八成香港旅客表示旅途中偏向購買具設計感的廚具或用品，包括香料瓶、橄欖油等作為紀念品。 7. 關係考驗 [caption id="attachment_121872" align="aligncenter" width="2000"]

Photo by Oanh MJ on Unsplash[/caption] 近四分之三受訪者會刻意選擇偏遠地點，測試同伴應對不適的能力，Z世代正引領這股關係檢視風潮。 8. 星象導航 月相、占星等靈性指引塑造旅程規劃，七成多（72%）受訪者表示會因顧問建議而改變或取消行程，比例遠超全球平均水平。 9. 獎勵自己 旅行不再圍繞傳統大事，而是慶祝升職、健身蛻變，或純粹因辛勤工作而獎勵自己。 10. 寧靜體驗 [caption id="attachment_121895" align="aligncenter" width="3130"]

Photo by Serge Fedynyak on Unsplash[/caption] 近九成（88%）受訪者願意入住可於當地採集食材的住宿，以大自然的療癒靜謐取代日常喧囂，與自然世界建立更深層連結。 Cover photo by Cederic Vandenberghe on Unsplash

