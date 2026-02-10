2026香港金像獎入圍名單／古天樂「自己打自己」2片搶影帝

衛詩雅、MIRROR成員呂爵安揭曉第44屆香港電影金像奬提名名單。（圖／香港電影金像獎協會）





第44屆香港電影金像奬提名名單今（10）日揭曉，大會特邀金像獎影后衛詩雅、金像奬最佳新演員MIRROR成員呂爵安擔任特別嘉賓揭曉名單。《風林火山》入圍12項成大贏家，《尋秦記》提名11項緊追在後，影后舒淇則是以首部執導的電影《女孩》，角逐最佳導演、最佳編劇及新晉導演，3項幕後獎項。

《風林火山》金城武說粵語電暈粉絲，扮接班人氣場超強又有型。（圖／壹壹喜喜電影）

影帝部分，古天樂憑藉《私家偵探》、《尋秦記》提名「自己打自己」，要與張繼聰《金童》、梁家輝《捕風追影》以及陳家樂《像我這樣的愛情》競爭最佳男主角獎項；影后部分，章子怡《醬園弄．懸案》強勢來襲，激戰許恩怡《無名指》、馬麗《水餃皇后》、陳法拉《贖夢》，以及廖子妤《像我這樣的愛情》。頒獎典禮訂於4月19日晚上假香港文化中心舉行。

《尋秦記》古天樂飾演項少龍，角逐本屆影帝寶座。（圖／華映娛樂）

第44屆香港電影金像獎完整入圍名單：



最佳電影



《尋秦記》

《世外》

《再見UFO》

《風林火山》

《醬園弄．懸案》



最佳導演

李子俊、周汶儒《私家偵探》

吳啓忠《世外》

陳可辛、韓帥《醬園弄．懸案》

梁栢堅《再見UFO》

舒淇《女孩》

最佳男主角



張繼聰《金童》

古天樂《私家偵探》

梁家輝《捕風追影》

陳家樂《像我這樣的愛情》

古天樂《尋秦記》



最佳女主角

許恩怡《無名指》

馬麗《水餃皇后》

章子怡《醬園弄．懸案》

陳法拉《贖夢》

廖子妤《像我這樣的愛情》



最佳男配角



杜德偉《風林火山》

陳湛文《UFO離奇命案》

袁富華《水餃皇后》

黃又南《再見UFO》

林家熙《拚命三郎》

最佳女配角



衛詩雅《再見UFO》

滕麗名《尋秦記》

鮑起靜《風林火山》

惠英紅《水餃皇后》

鄧濤《女孩不平凡》



最佳新演員



鄧濤《女孩不平凡》

李佳芯《金童》

蘇子茵《給愛麗絲》

李哲坤《捕風追影》

周衹月《逆轉上半場》



新晉導演



龔兆平《他年她日》

吳啓忠《世外》

郭家禧、李振傑《UFO離奇命案》

麥浚龍《風林火山》

舒淇《女孩》



最佳編劇



《再見UFO》

《私家偵探》

《世外》

《女孩》

《UFO離奇命案》



最佳視覺效果



《觸電》

《贖夢》

《再見UFO》

《風林火山》

《尋秦記》



最佳音響效果



《尋秦記》

《捕風追影》

《世外》

《風林火山》

《蛟龍行動》



最佳原創電影歌曲



《他年她日》

《再見UFO》

《贖夢》

《女孩不平凡》

《世外》



最佳原創電影音樂



《再見UFO》

《世外》

《風林火山》

《尋秦記》

《他年她日》



最佳動作設計



《尋秦記》

《觸電》

《金童》

《風林火山》

《捕風追影》



最佳服裝造型



《風林火山》

《尋秦記》

《醬園弄．懸案》

《他年她日》

《贖夢》



最佳美術指導



《他年她日》

《風林火山》

《尋秦記》

《醬園弄．懸案》

《世外》



最佳剪接



《尋秦記》

《風林火山》

《捕風追影》

《醬園弄．懸案》

《再見UFO》



最佳攝影



《風林火山》

《醬園弄．懸案》

《尋秦記》

《再見UFO》

《女孩》



