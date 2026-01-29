2026香港10種推薦玩法大公開！4天3夜行程最受歡迎、新景點玻璃觀景台、全球最大型彈跳體驗與藝文活動超夯

對許多台灣旅人來說，遊香港非常方便，除了飛行時間短、語言能溝通、更有各種能滿足味蕾的美食，因此獨旅也好、帶著孩子或父母長輩也好，都是短程旅行目的地首選。

玩法1.跟隨50位名廚選出的250間香港美食指南《香港好味》吃好味

香港旅遊發展局攜手香港職業訓練局機構成員中華廚藝學院，收集超過 50 位當地名廚的專業視角，聯合推薦全港 250 間私房餐廳，推出第一本涵蓋全港的《香港好味》名廚精選美食指南，為旅客提供覓食靈感。

香港逾 50 位名廚推薦《香港好味》美食指南，精選全港 250 間餐廳，展現香港多元飲食魅力。圖片來源｜香港旅遊發展局提供

入選餐廳類型橫跨道地的粉麵小店、港式糖水舖、老字號菜館、特色咖啡室，以及多家星級酒店與米其林推薦餐廳，完整呈現香港餐飲版圖的多元樣貌，透過名廚們的專業推薦與個人品味分享，讓旅客從在地角度深入探索香港飲食文化的底蘊與魅力，感受屬於這座城市的「香港好味」。

玩法2. 香港春節過年活動：國泰新春國際匯演之夜

香港在農曆新年期間熱鬧非凡，「國泰新春國際匯演之夜」將於農曆大年初一（2 月 17 日）為一系列慶祝活動揭開序幕，帶來集燈光、音樂、全球文化與節慶氛圍於一身的環球嘉年華。

「國泰新春國際匯演之夜」於農曆大年初一在尖沙咀登場，以燈光、音樂與國際巡遊揭開香港新春慶典序幕。圖片來源｜香港旅遊發展局提供

初一新春遊行表演 義大利奇幻恐龍。圖片來源｜香港旅遊發展局提供

初一遊行表演節目之一，法國夢幻之馬呈獻巨型夜光馬表演。圖片來源｜香港旅遊發展局提供

初一新春遊行表演 法國夢幻之馬。圖片來源｜香港旅遊發展局提供

今年活動以「開年 開運 開心」為主題，近 60 隊花車及表演隊伍巡遊將於晚上 8 點於尖沙咀文化中心廣場隆重登場，途經尖沙咀廣東道、海防道及彌敦道，與旅客一同歡度馬年。

除此之外，旅客也可到年宵市場欣賞絢爛年花、前往寺廟上香祈福、或親身體驗馬年賽馬日的熾熱氣氛，歡度一個與眾不同的農曆新年。

大埔許願樹。圖片來源｜香港旅遊發展局提供

黃大仙新春祈福。圖片來源｜香港旅遊發展局提供

玩法3. 全球最大充氣城堡：The Big Bounce 世界巡迴香港站

全球最大型彈跳體驗 The Big Bounce 因熱烈好評而再次來到香港，從 2026 年農曆新年期間 2 月 6 日至 22 日，在西九文化區藝術公園大草坪開放，佔地逾 10 萬平方呎的場地設有 4 大超巨型充氣遊樂區，其中包括 16,000 平方呎的「全球最大充氣城堡」，以及全港最長、超過 150 米的充氣障礙賽道，夜間則以粵語流行音樂等為主題，結合音樂與燈光，成為親子和潮人都能享受的放電新景點。

全球最大彈跳體驗 Big Bounce 世界巡迴香港站。圖片來源｜Big Bounce 提供

全球最大彈跳體驗 Big Bounce 世界巡迴香港站於西九文化區登場，結合超巨型充氣設施與夜間音樂燈光，打造親子與潮人同樂的放電新熱點。圖片來源｜Big Bounce 提供

玩法4. 香港新景點「北角東岸板道」：體驗式玻璃觀景台

全長約 2.2 公里的東岸板道，串連炮台山至鰂魚涌海濱，分階段已於 2025 年全面開放，代表港島由堅尼地城至筲箕灣全長約 13 公里的港島海濱正式貫通，實現海濱發展的願景。板道貫徹「海濱共享空間」理念，設有步行、跑步及單車共享徑，特色設施包括體驗式玻璃觀景台，讓遊人可感受腳下的維港。

北角東岸板道貫通炮台山至鰂魚涌海濱，提供步行、跑步及單車共享空間，並設有玻璃觀景台讓遊人可感受腳下的維港。圖片來源｜香港政府發展局提供

玩法5. 香港國際機場重現復古懷舊場景，還原香港第一間麥當勞

香港國際機場及香港麥當勞攜手合作，在機場接機大堂推出「城市縮影．見證變遷」懷舊街道展，重現 1970 年代熱鬧的香港街角，舊式大藥房、電器鋪、時裝店、霓虹燈招牌林立的街巷等栩栩如生地活現眼前，當中包括還原香港首間麥當勞餐廳的場景，呈現香港中西文化匯聚的特色，讓旅客在抵港的第一站，便能感受香港獨有的時代記憶。

香港國際機場與麥當勞攜手推出「城市縮影 • 見證變遷」懷舊街道展，重現 1970 年代香港街道，讓旅客抵港即感受城市時代記憶。圖片來源｜香港國際機場提供

香港國際機場與麥當勞攜手推出「城市縮影 • 見證變遷」懷舊街道展，重現 1970 年代香港街道，讓旅客抵港即感受城市時代記憶。圖片來源｜香港國際機場提供

玩法6. 港鐵「香港故事」企劃：讓本土文化融入日常旅程

港鐵車站商店也推出「香港故事」企劃，攜手本土收藏家與老字號品牌，於多個港鐵站重現懷舊店舖場景，並展出多款珍稀絕版年代產物，與市民旅客一同細味香港情懷，為參觀者帶來「動態保育」的近距離觀賞接觸體驗。

進駐港鐵香港站的「中環戲院」與「香江冰廳」主題概念空間，細膩重現老派戲院與冰廳的經典細節，並加入互動式古玩與鐵路主題限量收藏品，讓車站化身可被感受與參與的城市文化場域。而南昌站的「南昌士多」則完整復刻傳統雜貨店細節，展出珍貴懷舊玩具並販售經典零食，成為人氣打卡熱點。

西營盤站則生動再現 60 年代上海式理髮情懷，還有筲萁灣站則有懷舊鐘錶行場景。

港鐵「香港故事」企劃於多個車站打造懷舊店舖場景，展示珍貴年代物品，在通勤沿途也能感受香港獨特文化魅力。圖片來源｜港鐵車站商店提供

玩法7. 古埃及文明大展：香港歷來最大規模埃及文物展

不只台灣有埃及展，香港故宮文化博物館現正舉辦「古埃及文明大展─埃及博物館珍藏」，展期由即日起至 2026 年 8 月 31 日，為香港歷來規模最大、內容最全面、展期最長的古埃及文物珍藏展覽。

匯聚 250 件來自七間埃及重要博物館的瑰寶及最新的考古發現，包括傳奇法老圖坦卡門在埃及的唯一巨型石像，稀有性可媲美近日開幕的大埃及博物館藏品。其他展品還包括超過 60 尊法老與諸神的宏偉雕像、彩繪銘文石碑、八具動物木乃伊、七套木乃伊棺槨、木乃伊面具、華美璀璨的珠寶首飾及日用品等。

香港故宮舉辦「古埃及文明大展─埃及博物館珍藏」，展出逾 250 件埃及文物瑰寶，呈現香港歷來最大規模的埃及文物展。圖片來源｜香港故宮提供

香港故宮「古埃及文明大展─埃及博物館珍藏」VR 體驗。圖片來源｜香港故宮提供

玩法8.《MOLLY 20 週年特展》｜人氣 IP 首站落腳香港

MOLLY 二十週年巡展由 POP MART 泡泡瑪特與藝術家 Kenny Wong 聯合策劃。首站展覽在西九文化區舉行，展期到 2 月 10 日。展覽完整回顧 MOLLY 自 2006 年誕生至 2026 年的成長軌跡，首次全面呈現藝術家關於 MOLLY 的人設草圖、創作手稿、原畫作品、經典公仔以及創作背後的故事等珍貴資料。

同時，山頂纜車及山頂凌霄閣與 POP MART 及山頂廣場攜手呈獻「MOLLY 尋星之旅：重返太平山頂」活動，設有 8 大互動打卡區回顧 MOLLY 過去 20 年的創意演變，並邀請全球粉絲一同穿越時光隧道，投入一段沉浸式旅程，重溫 MOLLY 的經典瞬間，並在星光閃耀下打造全新的回憶，活動由即日起至 2026 年 3 月 31 日。

「MOLLY尋星之旅：重返太平山頂」活動設有 8 大互動打卡區，邀請全球粉絲投入沉浸式旅程。圖片來源｜山頂纜車公司提供)

玩法9. FESTILUMI 沉浸式光影樂園：穿梭 9 個魔幻光影世界

FESTILUMI 香港首展盛大登場，超過 20,000 件獨一無二的發光雕塑，將灣仔海濱長廊構築成一個融合光影、聲效與多媒體藝術的沉浸式宇宙。這不僅是光的展覽，更是一場可漫步、可觸摸、可對話的多維感官盛宴。全長 1.2 公里的步行路線帶領遊歷全球奇幻景致，穿梭於 9 個既魔幻奇妙，又震撼奪目的光影世界，展開一段如夢似幻的探索之旅。

玩法10. Art Basel & Art Central：匯聚國際與亞洲焦點的藝術舞台

巴塞爾藝術展香港展會將於 3 月 27 日至 29 日在香港會議展覽中心舉行，匯聚來自 41 個國家與地區的 240 家頂尖畫廊，充分展現來自全球各地的多元新興藝術力量。藝術中環展會則於 3 月 25 日至 29 日在中環海濱舉行，將匯聚 100 多間革新畫廊，並帶來為期五天的一系列表演、藝術裝置、影像藝術及講座等精彩節目。

巴賽爾藝術展香港展會將於 3 月 27 日至 29 日在香港會展中心舉行，匯聚全球 240 家頂尖畫廊，展現多元新興藝術力量。圖片來源｜巴塞爾藝術展提供

2026 香港超值機加酒行程推薦

雄獅旅遊：四天三夜香港自由行新春專案，機票加恆豐酒店含每日早餐，2 月 15 日或 16 日出發，加贈大年初一新春國泰匯演之夜貴賓席門票（每席價值港幣 600 元），二人一室，含稅價每人 17,900 元起，機位有限，要搶要快。

易遊網：四天三夜香港自由行，搭乘中華航空加啟德帝盛酒店，二人一室，含稅價每人 10,999 元起，適合想以輕鬆步調探索香港城市魅力的旅客。

易飛網：三天二夜香港自由行，搭乘國泰航空加帝盛系列酒店，每人含香港故宮文化博物館標準門票及璟瓏軒電子現金券港幣 200 元，四人一室，含稅價每人 12,000 元起。另一個三天二夜自由行，同樣搭乘國泰航空，配合三人一室合和酒店，含米其林推薦生記飯店粵菜料理，含稅價每人 14,500 元起。

雄獅旅遊：三天二夜香港自由行，搭乘長榮航空加英迪格酒店，含淺水灣露臺餐廳經典雙人下午茶，二人一室，含稅價每人 17,200元 起；另一個星宇航空加半島酒店三天二夜自由行專案，安排品嚐米其林一星嘉麟樓獨家午間套餐，並加贈每日早餐，二人一室，含稅價每人 30,000 元起。

本文經授權轉載自欣傳媒XINMEDIA