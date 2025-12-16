2026馬到成功！5生肖適合離職 轉職發大財

2026年有5個生肖的朋友，如果現在的工作不開心、待遇不佳，非常適合轉職賺大錢。（圖／pexels）





2025年到了尾聲，大家今年過得如何呢？是否工作太疲累、想離職？星座塔羅牌專家小孟老師開示，2026年有5個生肖的朋友，如果現在的工作不開心、待遇不佳，非常適合轉職，有機會到一個更棒的工作環境、賺大錢。

生肖狗

小孟老師表示，第一個就是屬狗的朋友，2026年如果遇到挖角機會可以好好考慮，除了薪水不錯之外，還有機會當上主管或是更高的職位。

生肖龍

小孟老師說，屬龍的朋友2026年適合「區域轉換」，例如從台北換到新竹、從新竹換去台中，可以將舊有區域的商機帶到新的地方。

生肖猴

小孟老師分析，屬猴的朋友在2026年可以考慮「換單位」，如果對於現在的同事、上司不滿，換個單位後或許會遇到很好的夥伴，心情也會不一樣。

生肖雞

小孟老師指出，生肖雞的朋友可以多多觀察離職的同事，如果他們過得很開心，2026年很有機會獲得前同事的推薦，一起到新職場打拚，連薪水都幫你談好了。

生肖牛

小孟老師分享，最後一個生肖就是牛，屬牛的朋友2026可以透過網路尋找機會，會找到好公司、改善生活品質，如果現在太累、太辛苦、很倦怠，換新的環境可以遇到好的主管，也不用一直加班。

