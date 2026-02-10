「2026馬力全開」屏東新春晚會登場 玖壹壹、張秀卿熱力開唱迎好年

【互傳媒／記者 范家豪／屏東 報導】 迎接熱鬧歡騰的春節假期，屏東市公所精心規劃「115年新春晚會暨市集活動—2026馬力全開 屏東迎好年」，將於2月15日至2月20日在屏東市仁愛路盛大登場，結合星光晚會、福氣市集與街頭藝人演出，打造最有年味的春節歡樂派對，邀請民眾走春同樂。

活動重頭戲新春開幕晚會，將於2月15日晚間7時至9時30分熱力開唱，邀請人氣天團玖壹壹、台語歌后張秀卿、饒舌歌手阿跨面、新生代創作歌手芮鯊，以及WING STARS台鋼雄鷹啦啦隊輪番登台，多元曲風接力演出，從經典台語金曲到動感流行音樂一次滿足，現場氣氛勢必嗨到最高點。

廣告 廣告

▲114年新春市集盛況。（圖／屏東市公所）

同步登場的新春福氣市集，將自2月16日至2月20日，每日中午12時至晚間10時熱鬧開市，集結屏東在地美食、特色伴手禮及創意手作，並規劃美食區與遊戲歡樂區，讓民眾邊逛、邊吃、邊玩，全家大小都能盡興而歸。

現場也特別打造深受親子族群喜愛的投幣式遊具區，包含藍色直升機、夢幻獨角獸木馬、造型香蕉船及兒童空氣炮等設施，宛如小型童趣樂園，增添春節歡笑氛圍。活動期間每日並安排小丑氣球秀、泡泡秀與魔術表演等街頭藝人節目，驚喜不間斷。

▲114年新春市集盛況。（圖／屏東市公所）

屏東市長周佳琪表示，春節是家人團聚的重要時刻，希望透過新春晚會與市集活動，營造輕鬆歡樂的年節空間，誠摯邀請民眾來屏東走春，共度熱鬧又幸福的新年。更多活動資訊，請關注屏東市公所官方臉書粉絲專頁。