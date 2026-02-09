2026馬年刮刮樂怎麼挑？這款200元「中獎必賺錢」 熱門款、攻略一次看

實習記者藍子瑄／台北報導

農曆春節將近，刮刮樂成為不少民眾過年試手氣的選擇，馬年款式與玩法也引發討論。（示意圖／資料庫）

農曆春節腳步逼近，不少民眾早已把「刮刮樂」列入過年必備清單，但面對一字排開的刮刮卡，到底該怎麼挑才不踩雷？今年馬年刮刮樂款式再增加，面額、玩法與中獎機率各不相同，究竟該怎麼選，成為不少彩券迷關心的話題。

《三立新聞網》整理 2026 年馬年春節刮刮樂資訊，從中獎率、賺錢率到回本率進行比較，提供不同需求的玩家參考。

追求中獎率 「張張有獎」、新款受關注

若以「容易中獎」為主要考量，500 元面額的《金馬獎》（中獎率 100%）主打張張有獎，中獎率達 100%，吸引不少民眾目光。

新上市的《哈啾咪》（中獎率 42.02%）同為 500 元面額，在同價位中屬於虧損幅度較低的選項，較常出現打平或小幅中獎，但要衝高額獎金較難。

馬年刮刮樂從「張張有獎」到「以小搏大」款式齊發，不同族群各有選擇。（圖／台灣彩券提供）

想拚賺錢 中低面額刮刮樂表現亮眼

如果不追求常中，而是希望一中就賺，300 元的《海底大尋寶》（中獎率 36.00%）賺錢率表現突出，被視為「以小搏大」型代表；200 元面額中，舊款《獎金嘉年華》（中獎率 30.10%）因獎項結構特殊，只要中獎，金額一定高於票價，被視為「中獎必賺」。

馬年刮刮樂從「張張有獎」到「以小搏大」款式齊發，不同族群各有選擇。（圖／台灣彩券提供）

不想賠太多 回本型刮刮樂成焦點

對於希望至少拿回本金的玩家，200 元的《金馬報喜》（中獎率 50.35%）中獎率與回本率皆超過 5 成，但多數都是小獎，真正能賺到的空間不大；同價位的《金好鑽》（中獎率 34.50%）則因賺錢率平均，被視為最容易「小贏」的一款。

馬年刮刮樂從「張張有獎」到「以小搏大」款式齊發，不同族群各有選擇。（圖／台灣彩券提供）

三立新聞網提醒您：

購買彩券應該量力而為，勿因過度投注而影響正常生活。

