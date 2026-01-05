2026馬年到！愛馬仕等10款馬兒珠寶推薦，戴上祝福與好運 | BAZAAR

COPYRIGHT: Hearst Owned

2026丙午年的生肖是馬，在這個充滿活力的年份，不只推薦配戴各種材質的馬兒造型珠寶，象徵奔馳的力量，另外象徵好運的「馬蹄鐵」造型珠寶，也是熱門的馬年珠寶設計元素。這次，Harper's BAZAAR精選多款「馬年主題珠寶」，希望為你帶來2026年度守護開運與祝福。找到你最喜歡的那一款，把它當作新年護身符來戴吧！



2026馬年珠寶推薦：Aliita馬形浮雕戒指

這款精緻古典的馬形貝殼浮雕戒指，由工匠採用傳統的義大利技法手工雕刻紅玉髓貝殼，並鑲嵌在復古風格的方形金框中，為指尖增添清新氣質，並且象徵馬兒的優雅和力量。



9K黃金，約NT$27,000，Aliita。

2026馬年珠寶推薦：R.alagan馬首戒指

這款馬首開口戒指設計靈感源自駿馬的溫順姿態，造型圓潤而抽象。經過拋光處理讓光滑的戒面呈現鏡面質感，並且確保配戴滑順舒適。因為是開口戒指，能輕鬆適合大多數手指尺寸，不過如果想欣賞駿馬的輪廓，我們建議它戴在食指或小指上最時髦。



銀質，約NT$9,900，R.alagan。

2026馬年珠寶推薦：VA Vendome Aoyama馬蹄造型耳環

這款耳環的馬蹄造型柔和圓潤，閃耀18K金光芒，並且在頂部鑲嵌鑽石，為原本休閒風格的馬蹄造型圖案增添優雅氣質。精緻的耳環長度能應對各種場合穿搭，也推薦作為日常配戴的馬年珠寶護身符。



18K金鑲鑽，約NT$13,900，VA Vendome Aoyama。

2026馬年珠寶推薦：Vermillion「Holy Horse」聖馬項鍊

一匹駿馬的側面輪廓，宛如一枚棋子，化為銀質項鍊吊墜，也是一枚珠寶幸運符。因為據說在新的一年開始，看到神聖白馬的人可以驅邪避兇，祈求健康平安。項鍊底部特別飾有馬蹄鐵圖案和七枚釘子，也象徵吉祥數字七。



銀與鋯石，約NT5,710，Vermillion。

2026馬年珠寶推薦：Va Vendome Aoyama

一枚帶來幸運的可愛戒指，由九匹奔騰的駿馬象徵九種好運。包含了比賽好運、財運、事業好運、家庭好運、愛情好運、健康好運、生意興隆、豐收、考試順利，此外，向左排列的駿馬也寓意著無人能及。只需一枚戒指，就蘊藏在日常生活中「一切順利」的美好祝福。



銀鍍金，約NT$3,800，Va Vendome Aoyama。

2026馬年珠寶推薦：トムウッドのリング

這款全新作品以品牌標誌性的橢圓形印章戒指輪廓為基礎，鑲嵌一輪手工切割成馬蹄形的黑色尖晶石。馬蹄鐵象徵著好運，再加上本系列的名稱「Felix」在拉丁語中也寓意為「好運」，讓這枚戒指化身為一件完美守護馬年的隨身幸運符



銀，黑色尖晶石，約NT$26,500，Tom Wood。

2026馬年珠寶推薦：Mariha硬幣項鍊

Mariha硬幣項鍊系列充滿復古感，以希臘神話中的神祇為主題，項鍊上雕刻著馬的圖案，馬自古以來就是財富和地位的象徵，因此也被推薦作為護身符佩戴，而其尺寸也適合在日常疊搭配戴。

銀鍍金，約NT$5,500，Mariha。

2026馬年珠寶推薦：Star Jewelry野馬項鍊

限量版的馬兒造型項鍊，輪廓動感十足，描繪了一匹駿馬奔騰入新年的景象，其強勁有力的金屬肌理上鑲嵌璀璨鑽石，在躍入新年時刻閃閃發亮。



18K金鑲鑽，約NT$19,800，Star Jewelry。

2026馬年珠寶推薦：４°C馬蹄鐵造型耳骨夾

這款精巧的耳骨夾，由兩個相連的馬蹄鐵圖案組成，馬蹄鐵象徵著好運，而銀飾柔和的光澤與白色托帕石光芒輝映，簡約時髦的設計幾乎能每天搭配配戴，在2026馬年日日帶來好運氣！



銀，鉑金塗層，鑲嵌白色拓帕石，約NT$3,300，４°C。

＊本文由哈潑時尚 Harper's BAZAAR 報導，未經授權同意不得轉載