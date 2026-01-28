2026馬年吉祥話成語、創意諧音哏懶人包！長輩、生意夥伴祝賀語一次收藏
馬年吉祥話你準備好了沒？新年將至，無論是走春拜年、祝福親朋好友，或是拜訪客戶、送禮，多少都會用到幾句應景的馬年祝福語，既能討個吉利，也可活絡感情。究竟馬年吉祥話有哪些？馬年對聯可以寫什麼？Yahoo新聞編輯室帶你一次掌握，讓你春節期間不管走到哪裡都不詞窮！
看更多》春聯馬年句子有哪些？什麼時候貼？春聯貼法、習俗、禁忌一次掌握
馬年成語
一馬當先：稱讚對方勇往直前、領先群倫。
馬到成功：騎馬上陣便迅速且順利地獲致成功，是馬年經典賀詞。
龍馬精神：形容活力充沛、精神抖擻，適合送給長輩與主管。
馬馳千里：形容良馬跑得很快，也可用來比喻進步極快或進展迅速。
馬首是瞻：表達對領導者的追隨和尊敬，適合部屬向主管說。
駿馬奔騰：讚譽事物發展極有氣勢，或者用來形容人的精神狀態佳。
躍馬揚鞭：跳上馬背揮動鞭子，形容飛快奔馳前進。
馬壯人強：象徵團隊或家庭強盛、充滿幹勁。
老馬識途：稱讚前輩經驗豐富，能發揮指引的功能，是相當正向的稱讚。
躍馬中原：祝福他人能在激烈的競爭中大顯身手、脫穎而出。
馬年春聯對句
馬蹄聲聲響，好運滾滾來。
龍馬精神傳四海，新年福氣滿乾坤。
馬躍青山春色近，福臨門戶歲華新。
馬啼春色花迎客，馬舞東風喜滿門。
駿馬奔來報喜訊，家和萬事皆安寧。
馬蹄聲聲踏勝境，功業輝煌志氣高。
馬踏祥雲添瑞氣，金馬報喜送吉祥。
馬到成功開鴻運，駿馬奔騰報豐年。
馬年納福迎祥瑞，松鶴長春樂無邊。
一馬當先開新運，萬事如意步步高。
財運隨馬奔新歲，富氣因馬進滿堂。
駿馬奔騰開盛世，馬到福到慶佳節。
馬踏祥雲馱福至，花開盛世報春來。
馬蹄踏碎寒梅雪，春風吹開盛世花。
策馬揚鞭迎春到，馬馳千里賀新年。
爆竹聲聲催快馬，梅花朵朵笑春風。
龍騰馬躍迎春到，家和萬事喜氣高。
馬報春暉幸福至，闔家團圓慶新年。
春滿人間家家樂，馬馳好運歲歲新。
馬鞭揚起成功志，馬術展現榮耀光。
馬年五字祝福語
馬年行大運。
馬年發大財。
馬年保安康。
馬年福滿門。
馬踏祥雲至。
駿馬馳大業。
馬蹄踏青雲。
馬躍前程好。
馬年八字祝福語
馬年吉祥，五福臨門。
躍馬迎新，富貴雙全。
金馬迎春，福滿乾坤。
金馬送福，闔家安康。
馬到成功，萬事如意。
駿馬報喜，喜氣洋洋。
龍馬精神，神采奕奕。
一馬當先，前程似錦。
萬馬奔騰，鴻圖大展。
金馬報喜，闔家平安。
老馬識途，穩健經營。
馬躍新程，萬事如意。
天馬行空，創意無限。
龍騰馬躍，春意盎然。
馬年大吉，福壽雙全。
馬年諧音哏創意賀詞
馬尼多多（Money多多）。
龍馬舞吉（都有錢）。
Horse花生（好事發生）。
Horse 成雙（好事成雙）。
Horse連連（好事連連）。
馬將胡牌（麻將胡牌）。
馬將自摸（麻將自摸）。
幸福加馬（幸福加碼）。
好運加馬（好運加碼）。
神馬都好（什麼都好）。
神馬龍舞（什麼都有）。
億馬當先（一馬當先）。
馬上有錢。
馬上發財。
馬上升官。
馬年萬用吉祥話：長輩、平輩、晚輩、生意夥伴用法
長輩：可著重於健康、平安、福氣。
馬年延壽，福氣安康。
馬不停蹄，福氣相隨。
駿馬報喜，合家團圓。
天馬銜芝，益壽延年。
馬年吉祥，歲歲平安。
春風得意，馬躍千祥。
平輩：可著重於生活、事業發展等，因為是平輩，祝福可以走輕鬆、創意路線。
馬到成功。
馬上加薪。
馬躍平川。
駿業宏發。
馬力全開。
晚輩：可著重於學業、成長生涯。
馬到成功。
馬躍新程。
天馬行空。
一馬當先。
馬力十足。
馬力全開。
奮馬揚鞭。
駿馬奔程。
馬蹄生風。
生意夥伴：可著重於事業發展、未來前景、合作關係。
金馬引路，財源廣進。
策馬揚鞭，再創佳績。
躍馬爭春，步步高升。
馬躍新程，大展鴻圖。
天馬行空，創意無窮。
駿業宏開。
馬年英文祝福語
祝福你馬年快樂：Happy Year of the Horse!
祝福你龍馬精神：Wishing you the spirit of the dragon and horse!
祝夢想馬到成功：May all your dreams come true on horseback.
祝馬年活力滿滿：Wishing you a Year of the Horse filled with vitality.
吉祥馬年，萬事如意：Lucky Horse welcomes a brand New Year.
祝你一馬當先：May you take the lead and stay ahead in your field.
撰稿記者：陳昭容
核稿編輯：廖梓鈞
其他人也在看
包給陳漢典1萬6禮金被嫌少！小S回1句「殺很深」 7.1萬人淚推太真實
藝人陳漢典與LuLu（黃路梓茵）於25日在台北文華東方酒店舉行盛大婚宴，席開70桌現場星光璀熠，幾乎半個演藝圈的大咖都到場祝賀。過去和陳漢典在《康熙來了》合作多年的小S先前就曾透露不會出席但會送上1萬6千元紅包祝賀，當時被調侃「好少」，她之後發自肺腑的一段話也因為這場婚禮再次被提起，就有網友大讚「這不就是大人世界最真實的樣子嗎」引發共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 108則留言
頂大生魂斷台64！小黃丟包他遭4車輾 高大成：垃圾
一名頂大25歲溫姓男子日前搭乘計程車時，與司機爆發衝突，遭對方丟包在台64快速道路上，最終遭四車輾斃身亡，法醫高大成受訪時就怒噴司機的行為，直言：「你有這麼垃圾嗎？」中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 68則留言
歐陽娣娣才10歲「通告費領8萬」！余祥銓變臉怒吼不錄了：我都沒有過
歐陽龍與傅娟的小女兒歐陽娣娣近年追隨姊姊歐陽娜娜的步伐踏入演藝圈，星二代背景讓她的一舉一動皆是鎂光燈焦點。近日資深媒體人粘嫦鈺在節目上爆料歐陽龍與妻子曾帶著年僅10、11歲的小女兒歐陽娣娣一同上通告，且通告費是「三人各自計算」，就連最小的娣娣，也能單獨領到8萬元。這番話一出，讓在場的余祥銓瞬間崩潰，甚至脫口說出「我不想錄了」。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 39則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
「起家厝」空20年決定出租！老夫妻為何想通？原來42坪3房能租5.5萬：免管事就能入帳｜好宅報報
根據內政部公布的資料，2024年下半年台灣的低度使用住宅戶數達91萬4,196戶，比率達9.79%，其中包括建商尚未售出的待售新成屋約10萬多戶，中古屋空屋總戶數約有80萬戶。之所以會有這麼多閒置不動產，預料有一大部分原因，是因為屋主選擇性閒置，在沒有財務需求的前提下，很多屋主寧可選擇空置也不願出租；但是在包租代管業興起後，這樣的狀況出現了改變。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 21則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 493則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8則留言
從105→55公斤零復胖！小禎「雞肉減肥法」爆紅，學會1吃法真的會狂瘦
女明星小禎從初的105公斤一路瘦到55公斤，還能多年維持不復胖，她的減肥方法真的被問爆。不走極端挨餓路線，而是把「吃對蛋白質」做到極致，其中近期討論度最高的就是她親手做的「高蛋白雞肉乾」。不只方便、好女人我最大 ・ 5 小時前 ・ 16則留言
軍委指揮層徹底毀滅！張又俠涉洩核密遭捕 全軍沉默24小時疑造反
中共軍委副主席張又俠因洩核武機密、貪腐遭習近平整肅。網路指習清洗張後，全軍「沉默抵制」迫使習談判，張反要求習下台。華爾街日報披露張向美洩核武數據及收賄。導致解放軍高層指揮鏈真空，戰力重創。逾2000名軍官面臨處置，軍心動盪加劇，中共政局備受關注。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 62則留言
霍諾德徒手攀101引議！高大成逆風不挺 拿「2事舉例」轟：亂搞一場
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰徒手攀登台北101，引發全球高度關注，國際媒體爭相報導。在引起驚嘆的同時，知名法醫高大成逆風抨擊這類的行為是錯誤示範甚至引發模仿，痛斥「亂搞一場，這樣的事本來就不該被同意」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 125則留言
王文洋金孫返台／父喪不到1個月！麻衣收起哀傷開啟新事業 返台「從貴婦變女強人」
麻衣過去1年除了照顧罹患胰臟癌的父親，也每2個月就來台灣工作，甚至父喪不到1個月，本刊就直擊麻衣抵台工作。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 5則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
威力彩、尾牙摸彩中獎有祕訣 廖大乙：4生肖易中大獎
威力彩頭獎連摃26期，頭獎上看7.7億元，民俗專家廖大乙表示，想要中大獎民眾，購買彩券前可用紅筆在手掌心寫上「中」字，並在掌心哈一口氣後，心中默念「我一定中大獎」，即能讓手氣變好，公司尾牙摸彩想要中大獎，也可比照辦理，尤其是蛇、豬、虎、猴去年犯太歲4生肖民眾，今年運勢逆轉，中大獎機率更高。自由時報 ・ 6 小時前 ・ 1則留言
新／新版新台幣將曝光？千元「4位小朋友畢業了」 央行上午10點揭曉
中央銀行將於今（27）日上午10時舉行記者會，由發行局局長鄧延達親自主持。值得注意的是，這場記者會的任務相當「魔幻」，央行預計將在現場同時說明「兩種新鈔」的相關資訊：一種是民眾下週過年要包紅包的「現行版新鈔」，另一種則是預計2028年才會問世、徹底改頭換面的「未來版新鈔」改版主題。這場集結了「現在」與「未來」的貨幣大秀，預計將揭開新台幣全面改版後的規劃藍圖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 172則留言
藍營台中「姐弟之爭」協調日期曝光 楊瓊瓔宣布「重大立場」了
國民黨台中市長提名進度備受關注，立委楊瓊瓔今（27）日接受媒體訪問時透露，至今尚未接到黨中央關於2月6日協調會的通知，目前靜待黨中央正式通知。她強調會依照國民黨制度與機制進行，希望盡快「定於一尊」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 163則留言
苗栗一日遊｜來苗栗別再去南庄老街啦！通霄私藏路線大公開～秘境景點＋銅板小吃 一條路線全收
原來苗栗通霄藏著這麼完整的一日節奏！你能想像嗎？不用跑遠、也不用排滿行程，在同一個小鎮裡就能把「在地早餐、日式老場景、海岸線視野、輕量登高、夕陽收尾」一次收齊。這趟小編最意外的是，很多點根本走路或短程 […]民生頭條 ・ 1 天前 ・ 發表留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3則留言
霍諾德同框吳建豪！兩人手掌「驚人差異」引爆熱議
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日徒手攀登台北101，僅花了91分鐘就登頂，完成備受矚目的極限挑戰。F4成員吳建豪也曬出和霍諾德的合照，兩人手掌「驚人差異」也引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5則留言
張又俠落馬攻台夢碎？前第七艦隊艦長認證：黑潮對沖季風 美軍都不敢打
中共中央軍委副主席張又俠落馬，引發外界對解放軍攻台戰力變數的熱議。前國大代表黃澎孝直指共軍封台登陸是「笑話」，強調台灣缺乏大規模登陸海灘。他引述美軍二戰「堤路計畫」因地理限制而放棄，並揭露台灣海峽「黑潮北流、季風南吹」導致浪高逾三公尺的險惡海象。黃澎孝認為，在地形與海象雙重阻礙下，共軍登陸作戰根本是異想天開，此次高層震盪更被視為對攻台兵權的重大打擊，凸顯其戰略困境。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 106則留言
目標價給到400元！「電池大廠」EPS上看18.75元 AI資料中心電力需求引爆
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於國際各大CSP加速推進AI資料中心的發展，電力需求大幅攀升，帶動市場對於BBU族群的信心明顯上揚，法人最近調升了電源...FTNN新聞網 ・ 16 小時前 ・ 2則留言