2026馬年團圓餐桌選酒指南：從經典威士忌到節慶限定禮盒，精彩酒款一次看
2026馬年「酒」禮盒推薦
干邑禮盒
威士忌禮盒
蒸餾酒禮盒
葡萄酒禮盒
精釀啤酒禮盒
2026馬年干邑禮盒推薦｜「軒尼詩」把經典干邑化為新春祝福
每逢農曆新年，干邑領導品牌「軒尼詩」（Hennessy）就會推出推出年度匠心限量珍藏系列，2026馬年，品牌以奔馳駿馬為視覺主軸，向象徵能量、自由與前行力量的馬年精神致敬。此次新春系列以溫潤金屬銅色與深礦石色調勾勒瓶身線條，搭配琥珀色酒液的流動感，呈現動靜並存的設計語彙，也延續軒尼詩長年擅長的東方美學轉譯。
此外，馬年限定系列涵蓋三款核心酒款，包括適合年節聚飲與送禮的 V.S.O.P 與 X.O 馬年春節限量禮盒，以及以收藏取向為主的百樂廷馬年限量珍藏瓶，從入門到高端完整鋪陳。軒尼詩與華人世界超過 160 年的深厚連結，也透過每年生肖系列持續延伸，讓干邑不只作為餐後酒或收藏品，更成為年節餐桌與走春聚會中可被分享的經典角色。對許多人來說，軒尼詩本來就是中菜餐桌上最熟悉、也最不容易出錯的搭酒選擇，放在團圓飯裡，自然合拍。
軒尼詩馬年春節限量禮盒
將於2026年1月初於全台限定菸酒、葡萄酒專賣店、大型量販店通路、連鎖頂級超市、7-ELEVEN等指定通路限量販售。
V.S.O.P 2026 馬年春節 限量版禮盒，建議售價NT1,595
X.O 2026 馬年春節 限量版禮盒，建議售價NT6,666
V.S.O.P 2026 馬年春節 限量珍藏瓶，建議售價NT52,000
韓國酒迷來台指名必掃的生命之水！揭開「KAVALAN 噶瑪蘭威士忌」成為世界第一的五大秘密
2026馬年干邑禮盒推薦｜人頭馬攜手藝術家薛松，以「六駿奔騰」為題打造馬年新春限定包裝
人頭馬攜手中國當代藝術家薛松，推出以藝術創作為核心的馬年新春限定系列。薛松以拼貼見長，此次創作一幅高達 1.8 米的《六駿奔騰》主題畫作，將品牌近三百年的歷史元素、干邑產區風土與東方年節象徵層層拼合，描繪由金色半人馬引領群馬奔馳向前的畫面。畫中「六」匹駿馬呼應華人文化中「六六大順」的吉祥寓意，並融入書法、剪紙、瓷器與祥雲等符號，象徵順遂、繁榮與前行的力量。這幅作品隨後被完整轉化為人頭馬馬年新年禮盒的視覺設計，從禮盒外觀到瓶身細節，皆延續拼貼層次與奔騰意象，除了是節慶包裝，也像是一件值得分享的作品。
人頭馬「邑馬當先」馬年禮盒活動
指定酒專限定：凡購買滿NT2,000 ，即可獲得人頭馬帆布包一個。凡購買滿NT10,000 ，即可獲得人頭馬潮流安全帽一個。凡購買2瓶人頭馬XO，即可獲得同款迷你酒（50ML） 一，贈品數量有限送完為止。
2026馬年威士忌禮盒推薦｜三得利「響 HIBIKI」推出花開富貴新春禮盒，展演四季流轉的和諧風味
響 HIBIKI 首度推出新年限定的「花開富貴 禮盒版」，以日本傳世吉祥紋樣「花車文樣」為設計核心，將滿載花卉的意象轉化為祝福與時間流動的象徵。禮盒視覺結合祥雲、山車、梅花、櫻花與楓葉等元素，對應四季更迭的節奏，也呼應響一貫強調的「和諧」精神。酒款本身為經典的 Hibiki Japanese Harmony，調和自山崎、白州與知多三大蒸餾廠，風味細緻而平衡：聞香先是玫瑰與荔枝的花果氣息，隨後轉為成熟木質與檀香的沉穩底色；入口可感受到蜂蜜、柑橘蜜餞與白巧克力的柔滑甜韻，尾段伴隨香草與肉桂的輕柔辛香，餘韻乾淨而悠長。從瓶身象徵二十四節氣的切面設計，到以越前和紙製作的瓶頸標籤，再到荻野丹雪親筆書寫的「響」字標誌，把品牌時間、工藝的特色一一展現，是一款值得在新春期間與親朋好友一起細細品味的和諧之作。
響 HIBIKI 日本威士忌 花開獻禮 富貴共響體驗店
1/30（五）至2/5（四），14:00-22:00
台北微風松高西側廣場（台灣台北市信義區松高路16號）
詳細大使場次請參考報名連結
報名連結
2026馬年威士忌禮盒推薦｜最強聯名「百富 × 鼎泰豐」：豐年百富限量禮盒
迎接 2026 年節，百富（THE BALVENIE）再度攜手鼎泰豐，推出「豐年百富限量禮盒」，以雙品牌共同強調的「有溫度的極緻工藝」為核心，為歲末餐桌帶來威士忌與中式風味的聯名組合。禮盒內容包含鼎泰豐獨家規格的「百富12年雙桶單一麥芽威士忌」200ml，搭配「招牌干貝 XO 醬」與「豐味香辣醬』，並加入寓意平安祝福的「平安筷」，構成完整的新春餐搭配置。
「百富 12 年雙桶單一麥芽威士忌」歷經西班牙 Oloroso 雪莉桶二次熟成，酒體呈現蜂蜜、香草與堅果的溫潤風味；與鼎泰豐兩款招牌醬料結合時，能襯托出醬料的鮮香層次。此次聯名以「五重心意」為設計概念，將酒款、醬料與器物整合為一份節慶禮盒，作為歲末團圓與新春送禮的限定選擇。
The Balvenie百富x鼎泰豐 豐年百富限量禮盒
禮盒內有百富12年雙桶單一麥芽威士忌 200ml乙瓶/干貝XO醬乙瓶/豐味香辣醬乙瓶/平安筷乙入。建議售價：NT1,980，銷售通路為全台鼎泰豐門市。
2026馬年威士忌禮盒推薦｜布萊迪以抽象筆觸回應節慶
來自艾雷島的布萊迪，為迎接農曆新年推出12年與15年新春限定禮盒，將島嶼風土、熟成結構與節慶視覺放在同一條軸線上呈現。兩款酒皆以100%蘇格蘭大麥為基礎，12年分別於波本桶、雪莉桶與法國橡木葡萄酒桶熟成後調和，風味明亮，帶有果園水果、蜂蜜、香草與清新柑橘皮氣息，尾段隱約浮現海風般的鹹感；15 年則透過更長時間熟成，結合波本桶、葡萄酒桶，以及 Oloroso、Pedro Ximénez 與 Amontillado 雪莉桶原酒，層次轉為乾果、熟果與溫潤香料，口感更深、更穩。包裝設計延續布萊迪一貫的前衛語彙，未直接描繪具象馬形，而是以抽象線條與動態筆觸呈現奔馳能量，讓馬年的速度感與艾雷島的真實風味，在視覺與酒液中同時展開。
布萊迪「馬年禮盒」活動
凡購買布萊迪 12 年 (含禮盒) 兩瓶，即可獲得布萊迪籃球一個。凡購買布萊迪 15 年 (含禮盒) 兩瓶，即可獲得布萊迪潮流帽T一件。凡購買布萊迪系列滿NT5,000，即可獲得布萊迪多功能牛仔包一個。凡購買布萊迪系列滿NT7,000，即可獲得贈布萊迪羽球拍組一套。凡購買布萊迪系列滿NT20,000，即可獲得布萊迪麻將組一套。
2026馬年威士忌禮盒推薦｜「Johnnie Walker」馬年限定藍牌、XR21
威士忌品牌「Johnnie Walker」的年度新春限定禮盒，以「馬耀新境・洞察先行」為主題，將馬所象徵的前瞻、行動力與持續前行的精神，轉化為節慶設計語彙。本次新春系列攜手國際時尚設計師 Robert Wun 打造限定包裝，透過奔馳駿馬的動態線條與前衛視覺，呼應品牌「Keep Walking」一貫的核心精神。本次主打「藍牌馬年限定瓶」為台灣市場獨家推出46%酒精濃度版本，瓶身以燙金 Taiwan 字樣與台灣輪廓細節呈現，結合深礦石色調與金屬光澤，成為兼具紀念性與收藏價值的馬年限定之作；另款「XR21 2026 新春限定版」則以躍馬紅色圖騰妝點瓶身，並推出酒精濃度43%的限定規格，延續其以消逝酒廠珍稀酒液為核心、層次馥郁的調和風格，象徵新年豐盛開展的寓意。
2026馬年威士忌禮盒推薦｜坦杜生肖系列「火馬年」限定版，攜手鄒駿昇重現《八駿圖》
迎接象徵奔騰與能量的火馬之年，坦杜 延續生肖系列累積的市場聲量，推出「生肖系列—火馬年限定版」，以100%訂製雪莉桶熟成、小批次裝瓶、不添加焦糖的工藝精神，呈現雪莉威士忌濃郁而飽滿的風味表現。此次限定版為台灣市場量身打造，酒精濃度 53.8%，全台限量 1,750 組，作為 2026 年節與收藏市場的重點之作。
包裝設計方面，坦杜特別邀請曾與 Gucci、Dior、Audemars Piguet 合作的精品御用藝術家鄒駿昇（Page Tsou）操刀，以經典名作《八駿圖》為核心意象，將八匹奔騰駿馬轉化為火馬年的視覺象徵。畫面中結合斯佩賽山水、雪莉桶，以及坦杜酒廠旁的 Dalbeallie 火車站，呼應品牌早年為引進頂級雪莉桶而自建鐵道、長途運桶的歷史。禮盒四面皆為獨立畫作，展開後宛如完整長卷，將旅程、時間與風味的故事一併收納其中。酒款香氣以濃郁雪莉、葡萄乾與蜂蜜為主，入口展現奶油薑餅與燉煮西洋梨的圓潤層次，尾韻則以麥芽厚實感與橙皮酸甜收束，成為火馬年最具代表性的生肖限量之作。
坦杜生肖系列 火馬年限量版
全台限量僅1750組，建議售價NT2,980
香氣：溫暖辛香徐徐綻放，濃郁雪莉香氣伴隨葡萄乾的甜潤與蜂蜜氣息。
口感：飽滿圓潤，奶油薑餅的暖甜與燉煮西洋梨的果香交織，隱約帶出一抹高雅木質辛香。
尾韻：尾韻悠長且富有張力，麥芽厚實感與橙皮微酸微甜的層次相互輝映。
2026馬年威士忌禮盒推薦｜仕高利達：「仕氣開局」三款經典威士忌春節禮盒
迎接象徵行動與轉變的赤馬年，仕高利達 推出「仕氣開局」新年禮盒系列，集結金牌、金雪莉與 12 年三款主力酒型，透過不同風味與包裝語彙，回應新年開局的多種狀態。整體設計以品牌代表性的金色為基調，搭配金橘與寶藍三種色系，分別象徵財運、人氣與穩定能量，線條視覺則呼應酒款一貫的滑順口感。酒款設定也清楚分工：金牌版本走的是輕鬆順口、適合多人分享的日常路線；金雪莉以甜潤果乾與太妃糖調性，成為年節餐桌上接受度高的選項；12 年則以較成熟的雪莉桶結構，對應偏好厚實風味的飲用者。搭配轉運杯與迷你瓶等隨盒設計，讓整組禮盒可以日常使用，而不只年節禮盒而已。
2026馬年烈酒禮盒推薦｜「皇家禮炮」節限定禮盒三款齊發
「皇家禮炮」以高年份製酒工藝為核心，推出三款春節限定酒禮，回應不同年節贈禮與歡聚情境。此次新春系列包含「皇家禮炮21年駿馬光耀年節限定版」、「21年王者之鑽迷你酒年節限量禮盒」，以及「21年王者之鑽1.08L大容量限定版」，從收藏型、入門送禮到團圓共享，構成完整年節選擇。
其中「21年駿馬光耀年節限定版」以駿馬迎春為主題，邀請英國藝術家 Emily Carter 操刀包裝設計，融合祥獅、駿馬、牡丹、煙火與仙鶴等節慶意象，呼應新年祝福與王者風範；酒液則為經典 21年藍瓶調和威士忌，展現圓潤平衡的果香與淡雅辛香料層次。「21年王者之鑽迷你酒年節限量禮盒」為台灣獨享規格，內含700ml正裝酒款與50ml迷你酒，選用已消逝的鄧巴頓酒廠珍稀原酒調和，展現花果、蜂蜜與甜潤風味輪廓。針對聚會需求，品牌同步推出「21年王者之鑽1.08L 大容量限定版」，延續同款酒液風格，以更從容的容量設計，對應年節團聚與分享時刻。
2026馬年威士忌禮盒推薦｜格蘭花格「踏焰奔午」直火雪莉單桶為火馬之年而生
迎接丙午火馬年，同時邁向品牌第190週年里程碑，格蘭花格攜手昇恆昌，推出台灣獨獻的「踏焰奔午」馬年新年典藏2002。酒款選自2002年入桶、桶號 #3325 的 Oloroso 雪莉桶單桶原酒，歷經23年熟成，於2025年末裝瓶，全球限量僅321瓶。此作延續酒廠自1836年以來堅持的直火蒸餾工藝，火焰直接作用於蒸餾器底部，透過梅納反應與焦糖化，為酒體奠定厚實、油潤且結構鮮明的基礎。隨著長時間雪莉桶熟成，原本奔放的火焙感逐漸轉為內斂，展現焦糖、咖啡豆、可可與木質調交織的層次。作為馬年與品牌重要年份交會的紀念單桶之作，完整呈現格蘭花格一貫重視火焰、時間與傳承的釀造哲學，送禮再適合不過。
「馬年新年典藏」單桶原酒 2002
色澤：深琥珀偏紅銅色，如老雪莉桶長時間浸潤後的色階。
香氣：前段為龍眼蜜與深焙焦糖，帶有濃縮般的甜潤感； 中段浮現清涼薄荷、薑餅香料與可可氣息； 後段轉為檀香木質、老皮革與雪茄菸草香，內斂而成熟，層次分明。
口感：入口即展現高年份熟成特有的肥美酒體與油脂感， 龍眼蜜甜感包覆舌尖後，逐步展開榛果、薑餅、可可與焙木雪莉的平衡結構， 甜而不膩，酒體集中而厚實。
餘韻：尾段浮現蜜漬熱帶果乾的甜酸殘影， 留下溫熱、柔和且悠長的熟成氣息。
2026馬年蒸餾酒禮盒推薦｜金門高粱酒「58白金龍袖珍時光寶盒」：復刻六十年酒標可愛登場
迎接新春，金門高粱酒 攜手黑松推出限量「58白金龍袖珍時光寶盒」，以歷代酒標為主軸，回顧品牌六十餘年的設計演變。禮盒中一次收錄五款不同時期的白金龍袖珍瓶，從早期雙龍圖騰、右至左的中文閱讀方式，到英文標示隨時代轉換的細節，都忠實復刻當年的樣貌，呈現金門高粱酒在語言、設計與時代氛圍上的轉變。盒內另加入象徵榮耀的「鍍金特仕版」袖珍瓶，重現白金龍奪下國際烈酒大獎的代表性時刻。整組禮盒以「時間」為線索，將風味不變、外觀演進的歷程濃縮成可一手掌握的形式，對熟悉金門高粱的人來說，更像是一段被具體留下來的品牌記憶，而不只是節慶包裝。
2026馬年葡萄酒禮盒推薦｜「奔富 Penfolds」以剪紙藝術為靈感推出新春限量禮盒
奔富 Penfolds 推出「駿馬之年」新春限量版系列，由旗艦酒款葛蘭許（Grange）領銜，並涵蓋 Bin 707 卡本內蘇維翁、聖亨利．希哈、Bin 389 卡本內．希哈與 FWT 585 等多款經典之作。系列包裝以馬的速度、力量與韌性為核心意象，結合大紅、金色與祖母綠色調，呈現節慶氛圍鮮明卻不失質感的視覺語彙。其中葛蘭許馬年禮盒特別加入可自行組裝的紙雕設計，向傳統剪紙工藝致意，讓禮盒在開瓶後仍保有延續使用的可能；Bin 389 則以瓶身自帶藝術設計形式推出，適合直接作為年節贈禮。經典酒款加上設計細節，讓節慶餐桌更加精彩。
奔富農曆新年馬年禮盒系列
將於 2026年1月中旬於台灣販售，銷售地點包括昇恆昌免稅店、買酒網My9.com 以及全台指定酒類專賣店。
更多詳情請參考官方網站 www.penfolds.com
2026馬年精釀啤酒禮盒推薦｜「臺虎精釀」推出馬年限定「馬到蘋安」香檳蘋果酒
臺虎精釀推出「馬到蘋安 香檳蘋果酒」年節限定商品，以象徵平安的蘋果為靈感，作為新春團聚時刻可共享的節慶酒款。此款蘋果酒選用香檳酵母發酵，酒體乾淨純粹，並透過細緻氣泡放大蘋果本身的自然果香與優雅酸度；釀造過程中加入烘烤橡木浸泡，使酒液帶出溫潤的木質調性，讓整體風味更顯圓潤立體。香氣以清新的蘋果果香為主軸，伴隨接骨木花與山茶花的淡雅花香，酒精濃度8.5%，入口清爽不甜膩，適合作為年節聚會的餐前酒或佐餐酒。包裝設計結合駿馬與猛虎奔馳的動態視覺巧思，抽出酒瓶即可看見奔騰畫面，呼應馬年寓意，也讓「馬到蘋安 香檳蘋果酒」成為兼具節慶象徵與分享性的新春限定選擇。
「馬到蘋安」香檳蘋果酒禮盒
以香檳酵母發酵，讓蘋果酒釀出乾淨純粹的酒體與細緻氣泡，凸顯蘋果的自然香氣與優雅酸度。接骨木花與山茶花的清雅香氣，融合烘烤橡木的溫潤木質調，層層堆疊出細緻立體的花果韻，如同百花綻放的初春喜氣，為新年開啟清香好兆頭。
NT880，750ml，可在臺虎直營門市、City’ Super、愛買 、萊爾富禮盒預購、OK便利商店預購禮盒。
臺北自然酒吧「廟東食肆」開幕：從台味小食、選物、策展到一場優化日常的溫柔革命
2025冬季酒款推薦｜格蘭利威雙三星饗宴、黑松酒吧「黑松酒覓」開幕、皇室香檳王拍賣：從風土到工藝酒款盤點
富錦樹進軍夜間部：「SOIL by FujinTree」正式亮相，攜手亞洲50大名調酒師 Yumi Yoshino 打造日常陪伴如「鄰居般的酒吧」
從設計出發的酒吧：紐約「Double Chicken Please」5 週年，台灣調酒師GN&Faye 持續以系統取代即興、用幽默包裝設計
