2026馬年大轉運！「3生肖」火力全開 告別低潮迎翻身

新的一年即將到來。資料照。



乙巳蛇年逐漸進入尾聲，2026年將迎來丙午馬年。命理專家湯鎮瑋指出，新的一年整體能量轉強，其中以生肖屬「羊、虎、豬」的運勢最為亮眼，有機會擺脫前一年的低潮，在事業、財運與人生方向上出現明顯轉機。

第三名：生肖羊 六合入年先顧身心靈

湯鎮瑋表示，生肖屬羊者在2026年逢「六合」之年，有助於釐清人生方向，不論是在工作選擇上，或對過去困擾已久的問題，心態都較能轉為接受與放下。這樣的轉變，未必來自瞬間想通，而是逐漸習慣現況後，重新調整步伐。

不過，他也提醒，屬羊者2026年雖名列好運前三，卻同時受到「病符星」影響，容易出現舊疾復發或長期不適的狀況，身心壓力感受較為明顯。因此，這一年最重要的不是衝刺，而是檢視身心靈狀態，避免把時間耗在無謂煩惱上。湯鎮瑋指出，轉念與放下執念，將是屬羊者在2026年的最大課題，也可能成為人生重要的突破點。

第二名：生肖虎 三合助力忙中見轉機

生肖屬虎者在2026年迎來「三合入坐」之年，湯鎮瑋認為，這將是事業與財運逐步動起來的一年。即便整體環境仍充滿變數，但屬虎者會明顯感受到忙碌增加，而這樣的忙碌，也能帶來成就感與實質回饋。

他特別提醒，屬虎者在機會湧現時，務必避免「貪多嚼不爛」，應先評估自身能力，專注做好能力範圍內的事，才能累積品質與口碑，進而獲得更多後續機會。若一味追求速度與數量，反而可能因品質失衡而錯失良機。

湯鎮瑋建議，2026年屬虎者可透過行事曆與規劃，讓忙碌更有方向，事業表現有望逐步突破，並在正財方面獲得穩定收穫。同時，也適合投入學習，培養第二專長或發展斜槓，為未來鋪路。

第一名：生肖豬 告別沖太歲迎回歸年

生肖屬豬者在2025年歷經「正沖太歲」，容易在工作或合作上出現理念落差，明顯感到壓力。湯鎮瑋指出，進入2026年後，紫薇星與龍德星入座，過去卡關的局面有機會逐步鬆動，誤會化解，整體氛圍轉為明朗，心境也隨之改善。

他表示，新機會到來時，關鍵在於是否有耐心完成該面對的課題。若2025年仍有未竟之事，2026年正是補課的時機，只要願意踏實完成，便容易獲得他人認同，進而引動更多機會。

湯鎮瑋強調，2026年對屬豬者而言，是「不能再偷懶」的一年，唯有主動出擊、積極行動，才能讓財運、事業與感情逐漸有著落，努力與行動力將成為成功的基本條件。

