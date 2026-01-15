2026馬年居家換新清單來了！招財小物限時折扣 韓國爆紅「雲朵燈」千元入手 小米掃拖機、Emma床墊降萬元 8大優惠快收藏｜揪愛Mei推好物

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

2026馬年即將到來，想為家裡帶來新氣象，不一定要大動工程，只要換上一些有亮點的小物，就能讓整體氛圍大升級！「揪愛Mei」小編整理了居家換裝的好物推薦，不只有高質感、高顏值的家飾品，同時也找到了超有誠意的折扣家電，讓你用甜甜價把家裡的大小角落一次升級。重點優惠包括Honeywell 空氣清淨機下殺5折、小米最新款掃拖機5 Pro現省1萬2、招財開運小物7折up、床墊限時激降55折起...從大小家電到軟裝家飾一應俱全，花少少的錢為家裡增添年味，讓好氣場一次到位。

（圖片來源：瑪黑家居、Pinkoi）

客廳亮點必買：韓國爆紅「雲朵燈」、「6大招財小物」不落俗套

客廳是迎財納福的第一門面，想帶來嶄新氣象，可從象徵光明的燈飾開始，點亮整年好運；最後別忘了點綴一些招財小物，無論是招財貓、咬錢蟾蜍或水晶擺設，都能為空間添上聚財納福的儀式感，讓新的一年福氣與財氣雙雙到位！

💰招財推薦💰Pinkoi、瑪黑家居｜招財開運小物 限時7折起

開運招財家飾，是增添年味的點睛小物。來自德國的超紅招財貓DONKEY，你一定有見過！超繽紛的外型，使用啞光噴漆，洋氣又不俗氣，1/31前享有85折優惠，超欠收編。傳統掛也能具備設計感，超卡哇伊的玻璃小豬撲滿、有質感的水晶招財樹、馬型水晶擺設、文創聚寶盆...全都在瑪黑家居、Pinkoi上找得到，限時優惠最低7折起！

水晶馬 特價$1,088👉點我買 16色招財貓 特價$757起👉點我買 玻璃招財小豬↘特價$840👉點我買 水晶招財樹 特價$700起👉點我買 金飯丸聚寶盆 特價$526👉點我買 日式注連繩 特價$1,178👉點我買

招財小物也能可可愛愛！更多設計文創等你來發掘。（圖片來源：Pinkoi、瑪黑家居）

💡燈飾推薦💡 【ILKW】SNOWMAN桌燈｜滿額再送品牌托特包

霸佔韓國各大咖啡廳的爆紅雲朵燈，出自設計品牌【ILKW】，超萌外型讓人一眼就愛上！無論是哪種風格的居家空間，都能毫無違和地自然融入。其中攜帶式迷你燈更是人氣首選，重量只有85g，特別適合露營使用，氛圍感一下拉滿。2/23前購買【ILKW】單筆滿$6000，再加贈品牌托特包！

雲朵燈1,280元起👉點我買

瑪黑家居為台灣獨家代理，不怕買到假貨。（圖片來源：瑪黑家居）

💗暖腳推薦💗Pinkoi、瑪黑家居｜地墊、室內拖不將就

過年換新，千萬別忘了「腳下」，為新一年鋪好起步點。柔軟的地墊與好穿的室內拖鞋，不只讓雙腳在寒冬裡格外溫暖，也能替居家空間帶來安定、舒適的氛圍。

日本製撞色室內拖$880👉點我買 葫蘆納福地墊 特價$756👉點我買 好事花生地墊$360起👉點我買

為家裡換張地墊、換雙拖鞋吧！不只暖腳，看著也開心。（圖片來源：Pinkoi、瑪黑家居）

年夜飯儀式感UP：高顏值鍋具、餐瓷破盤下殺 最低4折起

年夜飯是過年的重頭戲，身為主戰場的餐廳，更是為儀式感加分的重要環節，從一上桌就吸睛的高顏值鍋具，到喜氣點綴、質感滿分的餐瓷器皿，讓每一道佳餚自帶主角光，拍起照來氣勢滿分。快把鍋碗瓢盆換上新氣象吧！讓圍爐時刻不只是吃得豐盛，更吃進滿滿的年味與好兆頭。

🥘好鍋餐瓷推薦🥘瑪黑家居、Pinkoi、Vermicular甜甜價入手

圍爐吃火鍋，激推煮婦界的夢幻逸品「小V鍋」Vermicular，不只顏值爆表，功能性也強爆。這款IH琺瑯電子鑄鐵鍋主打智慧控溫，邊煮邊吃最輕鬆；一鍋多用，除了煲湯、燉煮之外，還能設定30～95度C低溫舒肥，餐廳級料理在家也能神還原。最棒的是免顧火、可定時，堪稱忙碌年夜飯的最佳神隊友！現在入手直接省5,600元，再享全站滿5,000元現折400優惠，等於再折2,000划算到爆。至於餐具推薦，日本百年品牌ADERIA「津輕系列」手作小碟，以手工吹製玻璃打造，每一款皆獨一無二，是餐桌上畫龍點睛的最佳配角。4入組原價3,400元，破盤下殺41折，無論是送禮或自用，這組都可以。

小V鍋超值組省$7,600👉點我買 義大利美盤 5折價$950👉點我買 手描花朵飯碗$650👉點我買 手工小碟禮盒$1,399👉點我買 316不鏽鋼筷 特價$190👉點我買 絕美銀杏筷架$210起👉點我買

年夜飯圍爐少不了好鍋、好餐瓷相襯，換個小物就能帶來新氣象。（圖片來源：瑪黑家居、Pinkoi、恆隆行）

大掃除神隊友：小米掃拖機最新款58折、Dyson吸塵器免萬元

過年前的大掃除，是替新一年「清舊迎新」的開運儀式。把全家打掃得乾乾淨淨，不只看了神清氣爽，從風水角度來說，灰塵雜物容易讓氣場停滯、運勢卡關，把動線打通、清除髒污，才能讓好氣流順暢進出。趁著年前換上好用的清潔家電，讓你省力省心、更省荷包！

🧹掃除推薦🧹Xiaomi 小米家電｜掃拖機最高省破萬

掃地、拖地一次完成的掃拖機器人，是年末大掃除的熱門神隊友，其中Xiaomi 小米是高CP值代表，加上現正全面折扣中，趁此刻入手最聰明。必買推薦的，絕對是最新款的掃拖機器人5 Pro，主打AI三鏡頭全景辨識，可識別200種障礙物、47種髒污；20000Pa強勁吸力結合掃、拖雙機械臂，貼邊清潔不放過任何角落。最重要的是，原價上看3萬元，現在只要1萬6,999元，折扣最殺、不買可惜。

掃拖機5 Pro 現省破萬元👉點我買 小米掃拖機$4,000起👉點我看更多 手持吸塵器$1,699起 👉點我看更多

🧹掃除推薦🧹Dyson吸塵器｜全館49折起、滿額再送空氣清淨機

Dyson最近殺很大！全館狂降49折起， 2/2前加碼送10%點數；1/31前消費萬元以上，加贈滿額禮，最高可把清淨機帶回家。除此之外，還有全站滿5,000元現折400活動可參加，多重優惠疊加省超大！

以下盤點3款熱門搶手貨：V12 Detect Slim™ Fluffy 無線吸塵器，原價2萬7,900元，限量特價2萬有找，再送專用收納架+洗地頭+洗地滾筒等超多贈品；更超值的V8無線吸塵器，原價2萬2,900元，如今不到萬元就能入手，還送專用收納架+智慧電動吸頭。若想鎖定掃拖合一的功能，V12s Detect Slim Submarine乾濕全能洗地吸塵器，原價2萬9,900元，特價1萬7,900元，也超級勸敗！

V8無線吸塵器 爆省1萬3👉點我買 V12無線吸塵器 現省8千👉點我買 乾濕全能款↘激省1萬2👉點我買

吸塵器是時候升級了！快趁現在撿便宜，最高省下破萬元。（圖片來源：Xiaomi、恆隆行）

臥室好眠首選：優質床墊最高省破萬、空氣清淨機2台免9千

臥室是養氣聚能的核心空間，新的一年想要精神好、運勢穩，先從「睡好覺」開始。好的床墊能穩定身體承托，讓夜晚成為修復能量的時刻；搭配親膚透氣的寢具，提升睡眠品質，不妨趁新春時節換成應景的粉色系，在柔和暖色中凝聚安定氣場，為新年累積好運、好狀態。最後別忘了，臥室可擺放一台空氣清淨機，讓流動的好氣，為家中氣場帶來好的循環。

😍親膚推薦😍瑪黑家居｜多國知名寢具 限時優惠中

瑪黑家居館內齊聚義大利、英國、台灣...等多國寢具品牌，臥室想來點新氣象，粉色系首推兩款：【好關係HAOKUANXI】100%萊賽爾天絲80支居旅系列四件組，簡約又不失奢華，雙人標準尺寸原價6,680元，特價6,380元；【BUHO】100%純天絲™七件組，花卉圖騰浪漫優雅，雙人特大尺寸原價5,280元，特價3,680元。

旅居雙人床組 特價$6,380👉點我買 純天絲七件組↘$3,680👉點我買

左為【好關係HAOKUANXI】居旅系列四件組，特價6,380元；右為【BUHO】100%純天絲™七件組，特價3,680元。（圖片來源：瑪黑家居）

😴好眠推薦😴Emma、Origin｜人氣床墊組合 最高現省1萬3

德國Emma床墊推出「馬上好眠」專案，其中主打的石墨烯黑鑽床墊組合，原價3萬3,500元，折扣後只要2萬出頭，現省1萬3,401元，床墊、記憶枕一次全搞定。若預算有限，推薦試試【Origin起源睡眠】的6層混合式床墊，採用專利分區記憶棉，以不同的密度緩解身體各部位的壓力點，原價1萬6,490元，限時59折，萬元有找快把握！

Emma床墊組 現省1萬3👉點我買 6層床墊59折 $9,890👉點我買

左為Origin 6層混合式床墊，特價9,890元；右為Emma石墨烯黑鑽床墊組合，特價2萬99元。（圖片來源：Origin、Emma）

💨旺氣推薦💨Honeywell 空氣清淨機｜全館下殺5折起、最高省萬元

美國專業醫師推薦的第一品牌，小資族推薦入手HPA-5150WTWV1雙入組，限時5折特價8,990元，等於一台不到4,500元，再送雙入濾網！如果想直上旗艦款，X620航太級UVC殺菌空氣清淨機X3，雙自動偵測外加五重過濾，有效滅除21種病菌與7大過敏原，現在買可省下1萬元，還能參加全館滿額最高再折2,000，另加碼送BRAUN耳溫槍。

清淨機雙入組 5折價$8,990👉點我買 航太級清淨機 現省破萬元👉點我買