2026馬年居家換新清單來了！招財小物限時折扣 韓國爆紅「雲朵燈」千元入手 小米掃拖機、Emma床墊降萬元 8大優惠快收藏｜揪愛Mei推好物
2026馬年即將到來，想為家裡帶來新氣象，不一定要大動工程，只要換上一些有亮點的小物，就能讓整體氛圍大升級！「揪愛Mei」小編整理了居家換裝的好物推薦，不只有高質感、高顏值的家飾品，同時也找到了超有誠意的折扣家電，讓你用甜甜價把家裡的大小角落一次升級。重點優惠包括Honeywell 空氣清淨機下殺5折、小米最新款掃拖機5 Pro現省1萬2、招財開運小物7折up、床墊限時激降55折起...從大小家電到軟裝家飾一應俱全，花少少的錢為家裡增添年味，讓好氣場一次到位。
客廳亮點必買：韓國爆紅「雲朵燈」、「6大招財小物」不落俗套
客廳是迎財納福的第一門面，想帶來嶄新氣象，可從象徵光明的燈飾開始，點亮整年好運；最後別忘了點綴一些招財小物，無論是招財貓、咬錢蟾蜍或水晶擺設，都能為空間添上聚財納福的儀式感，讓新的一年福氣與財氣雙雙到位！
💰招財推薦💰Pinkoi、瑪黑家居｜招財開運小物 限時7折起
開運招財家飾，是增添年味的點睛小物。來自德國的超紅招財貓DONKEY，你一定有見過！超繽紛的外型，使用啞光噴漆，洋氣又不俗氣，1/31前享有85折優惠，超欠收編。傳統掛也能具備設計感，超卡哇伊的玻璃小豬撲滿、有質感的水晶招財樹、馬型水晶擺設、文創聚寶盆...全都在瑪黑家居、Pinkoi上找得到，限時優惠最低7折起！
水晶馬 特價$1,088👉點我買 16色招財貓 特價$757起👉點我買 玻璃招財小豬↘特價$840👉點我買 水晶招財樹 特價$700起👉點我買 金飯丸聚寶盆 特價$526👉點我買 日式注連繩 特價$1,178👉點我買
💡燈飾推薦💡 【ILKW】SNOWMAN桌燈｜滿額再送品牌托特包
霸佔韓國各大咖啡廳的爆紅雲朵燈，出自設計品牌【ILKW】，超萌外型讓人一眼就愛上！無論是哪種風格的居家空間，都能毫無違和地自然融入。其中攜帶式迷你燈更是人氣首選，重量只有85g，特別適合露營使用，氛圍感一下拉滿。2/23前購買【ILKW】單筆滿$6000，再加贈品牌托特包！
💗暖腳推薦💗Pinkoi、瑪黑家居｜地墊、室內拖不將就
過年換新，千萬別忘了「腳下」，為新一年鋪好起步點。柔軟的地墊與好穿的室內拖鞋，不只讓雙腳在寒冬裡格外溫暖，也能替居家空間帶來安定、舒適的氛圍。
日本製撞色室內拖$880👉點我買 葫蘆納福地墊 特價$756👉點我買 好事花生地墊$360起👉點我買
年夜飯儀式感UP：高顏值鍋具、餐瓷破盤下殺 最低4折起
年夜飯是過年的重頭戲，身為主戰場的餐廳，更是為儀式感加分的重要環節，從一上桌就吸睛的高顏值鍋具，到喜氣點綴、質感滿分的餐瓷器皿，讓每一道佳餚自帶主角光，拍起照來氣勢滿分。快把鍋碗瓢盆換上新氣象吧！讓圍爐時刻不只是吃得豐盛，更吃進滿滿的年味與好兆頭。
🥘好鍋餐瓷推薦🥘瑪黑家居、Pinkoi、Vermicular甜甜價入手
圍爐吃火鍋，激推煮婦界的夢幻逸品「小V鍋」Vermicular，不只顏值爆表，功能性也強爆。這款IH琺瑯電子鑄鐵鍋主打智慧控溫，邊煮邊吃最輕鬆；一鍋多用，除了煲湯、燉煮之外，還能設定30～95度C低溫舒肥，餐廳級料理在家也能神還原。最棒的是免顧火、可定時，堪稱忙碌年夜飯的最佳神隊友！現在入手直接省5,600元，再享全站滿5,000元現折400優惠，等於再折2,000划算到爆。至於餐具推薦，日本百年品牌ADERIA「津輕系列」手作小碟，以手工吹製玻璃打造，每一款皆獨一無二，是餐桌上畫龍點睛的最佳配角。4入組原價3,400元，破盤下殺41折，無論是送禮或自用，這組都可以。
小V鍋超值組省$7,600👉點我買 義大利美盤 5折價$950👉點我買 手描花朵飯碗$650👉點我買 手工小碟禮盒$1,399👉點我買 316不鏽鋼筷 特價$190👉點我買 絕美銀杏筷架$210起👉點我買
大掃除神隊友：小米掃拖機最新款58折、Dyson吸塵器免萬元
過年前的大掃除，是替新一年「清舊迎新」的開運儀式。把全家打掃得乾乾淨淨，不只看了神清氣爽，從風水角度來說，灰塵雜物容易讓氣場停滯、運勢卡關，把動線打通、清除髒污，才能讓好氣流順暢進出。趁著年前換上好用的清潔家電，讓你省力省心、更省荷包！
🧹掃除推薦🧹Xiaomi 小米家電｜掃拖機最高省破萬
掃地、拖地一次完成的掃拖機器人，是年末大掃除的熱門神隊友，其中Xiaomi 小米是高CP值代表，加上現正全面折扣中，趁此刻入手最聰明。必買推薦的，絕對是最新款的掃拖機器人5 Pro，主打AI三鏡頭全景辨識，可識別200種障礙物、47種髒污；20000Pa強勁吸力結合掃、拖雙機械臂，貼邊清潔不放過任何角落。最重要的是，原價上看3萬元，現在只要1萬6,999元，折扣最殺、不買可惜。
掃拖機5 Pro 現省破萬元👉點我買 小米掃拖機$4,000起👉點我看更多 手持吸塵器$1,699起 👉點我看更多
🧹掃除推薦🧹Dyson吸塵器｜全館49折起、滿額再送空氣清淨機
Dyson最近殺很大！全館狂降49折起， 2/2前加碼送10%點數；1/31前消費萬元以上，加贈滿額禮，最高可把清淨機帶回家。除此之外，還有全站滿5,000元現折400活動可參加，多重優惠疊加省超大！
以下盤點3款熱門搶手貨：V12 Detect Slim™ Fluffy 無線吸塵器，原價2萬7,900元，限量特價2萬有找，再送專用收納架+洗地頭+洗地滾筒等超多贈品；更超值的V8無線吸塵器，原價2萬2,900元，如今不到萬元就能入手，還送專用收納架+智慧電動吸頭。若想鎖定掃拖合一的功能，V12s Detect Slim Submarine乾濕全能洗地吸塵器，原價2萬9,900元，特價1萬7,900元，也超級勸敗！
V8無線吸塵器 爆省1萬3👉點我買 V12無線吸塵器 現省8千👉點我買 乾濕全能款↘激省1萬2👉點我買
臥室好眠首選：優質床墊最高省破萬、空氣清淨機2台免9千
臥室是養氣聚能的核心空間，新的一年想要精神好、運勢穩，先從「睡好覺」開始。好的床墊能穩定身體承托，讓夜晚成為修復能量的時刻；搭配親膚透氣的寢具，提升睡眠品質，不妨趁新春時節換成應景的粉色系，在柔和暖色中凝聚安定氣場，為新年累積好運、好狀態。最後別忘了，臥室可擺放一台空氣清淨機，讓流動的好氣，為家中氣場帶來好的循環。
😍親膚推薦😍瑪黑家居｜多國知名寢具 限時優惠中
瑪黑家居館內齊聚義大利、英國、台灣...等多國寢具品牌，臥室想來點新氣象，粉色系首推兩款：【好關係HAOKUANXI】100%萊賽爾天絲80支居旅系列四件組，簡約又不失奢華，雙人標準尺寸原價6,680元，特價6,380元；【BUHO】100%純天絲™七件組，花卉圖騰浪漫優雅，雙人特大尺寸原價5,280元，特價3,680元。
旅居雙人床組 特價$6,380👉點我買 純天絲七件組↘$3,680👉點我買
😴好眠推薦😴Emma、Origin｜人氣床墊組合 最高現省1萬3
德國Emma床墊推出「馬上好眠」專案，其中主打的石墨烯黑鑽床墊組合，原價3萬3,500元，折扣後只要2萬出頭，現省1萬3,401元，床墊、記憶枕一次全搞定。若預算有限，推薦試試【Origin起源睡眠】的6層混合式床墊，採用專利分區記憶棉，以不同的密度緩解身體各部位的壓力點，原價1萬6,490元，限時59折，萬元有找快把握！
Emma床墊組 現省1萬3👉點我買 6層床墊59折 $9,890👉點我買
💨旺氣推薦💨Honeywell 空氣清淨機｜全館下殺5折起、最高省萬元
美國專業醫師推薦的第一品牌，小資族推薦入手HPA-5150WTWV1雙入組，限時5折特價8,990元，等於一台不到4,500元，再送雙入濾網！如果想直上旗艦款，X620航太級UVC殺菌空氣清淨機X3，雙自動偵測外加五重過濾，有效滅除21種病菌與7大過敏原，現在買可省下1萬元，還能參加全館滿額最高再折2,000，另加碼送BRAUN耳溫槍。
清淨機雙入組 5折價$8,990👉點我買 航太級清淨機 現省破萬元👉點我買
其他人也在看
2026環保杯/保溫瓶推薦｜ 史努比聯名款、樂扣樂扣吸管杯、WOKY買1送1手刀搶｜GD、舒華也在用的是這家！
進入冬季，又到了喝熱飲的季節！使用環保杯不只能減少垃圾產生，同時也降低塑化劑遇熱溶出的風險，愛地球同時顧健康，在連鎖店家還能退5~10元。快趁買1送1、超殺特價等限時優惠，趕快手刀下單去！Yahoo精選購 ・ 1 天前 ・ 12
〈2026刷卡攻略〉出國血拼多張卡片回饋超過10% 這兩張旅日神卡優惠亮點多
2026 出國神卡出爐 多張卡片回饋超過 10%鉅亨網 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
年節送禮送健康！燕窩雞精、機能保健3折起，長輩親友都滿意
農曆春節將至，還在煩惱伴手禮怎麼挑嗎？送餅乾糖果怕太甜，送水果怕不耐放，今年不如「送健康」最貼心！Yahoo購物中心祭出「保健品類日」強檔優惠，1/13 至 1/15 限時三天，燕窩、雞精、機能保健品最低3折起！ 無論是給長輩的滋補養身、給忙碌上班族的護肝提神，或是守護全家人的基礎保健，這裡通通有。把握這波超殺折扣，送禮送到心坎裡，荷包也能省大錢！Yahoo好好買 ・ 1 天前 ・ 發表留言
南門市場迎新湧人潮! "年菜首日開賣"推創意料理吸買氣
財經中心／陳孟暄 張智凱 台北報導今天是台北南門市場年菜開賣第一天，湧入大批人潮，多家攤商端出佛跳牆、東坡肉等年節必備料理，還有店家自創紅棗包芋泥，意外成為熱銷品項。不過受通膨影響，像是香腸平均漲20元至40元。還有業者說，人力成本同樣漲幅驚人，但選擇自行吸收希望不要影響買氣。俐落切下醬鴨、燻雞，東坡肉則切成大片厚實，雞、豬、鴨年節主角一次到位，南門市場採購月活動第一天，就吸引不少民眾前來採買。民眾：「先來看一下，到時候過年來就直接下手，因為過年人太多了，豬腳一定要的，蹄膀、魚啊，然後一個佛跳牆啊，一個蝦」。民眾：「年菜大部分都要一萬出喔，東西都滿貴的啊」。南門市場迎新湧人潮！ 「年菜首日開賣」推創意料理吸買氣。(圖／民視財經網)過年必吃的佛跳牆，魚皮、栗子、排骨酥、香菇、豬肚，滿滿一大鍋，料好實在。除了傳統年菜，業者也推出，像是「心太軟」，原本是紅棗包麻糬，店家自創加入芋泥內餡，意外成為熱銷品項，眼看年節人潮只會越來越多，店家也推出真空包裝，方便民眾提前備貨。南門市場攤商 黃小姐：「其實現在開始已經很多人來看年菜了，因為像我們的年菜可以幫客人做真空包裝，最主要是它復熱很方便，成本的話其實還是比較高一點啦，那其實這方面的話，其實我們是自己去吸收的」。另外，乾貨區同樣買氣熱絡，不過成本壓力反映在價格上，像是香腸，去年一斤260元，今年調漲20元，來到280元，做工繁複的煙燻香腸，去年一斤380元，今年也上漲40元，來到420元。南門市場迎新湧人潮！ 「年菜首日開賣」推創意料理吸買氣。(圖／民視財經網)南門市場攤商 蔡先生：「調薪啊，這個人事根本就會增加，還有一些電費，連糖都有漲價，漲的幅度很小，但是它是每個都要用到的，糖、鹽、醬油這些配料啊，就是這樣一點一點累積起來」。通膨讓原物料狂漲，加上人工、運費等多重壓力，攤商說漲價非不得已，但也有業者咬牙自行吸收，希望更多人來買年貨，一起開心過好年。原文出處：南門市場迎新湧人潮！ 「年菜首日開賣」推創意料理吸買氣 更多民視新聞報導新年禮盒大戰開打 業者拚創意業績翻倍娘家公益年菜募集開跑 王瞳親自號召.呼籲踴躍認購昔為曹西平「採茼蒿」！藍心湄悲慟「圍爐約定」成空民視財經網影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
350元爽中大樂透1.1億元！ 幸運兒買法曝 還中了6注參獎
13日開獎的大樂透，頭獎1注中獎，獨得獎金1.1億元。台彩表示，幸運兒買法為電選包牌7個號碼，單組總投注金額350元，該組所投注的7注中，1注中頭獎，另有6注中參獎，得總獎金約1.10億元。太報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
2026日料控必收藏｜日本壽喜燒、人氣燒肉、居酒屋餐券85折起！牛舌の檸檬、東山炭燒牛舌進駐信義區 必訪日本料理餐廳推薦
農曆年間親朋友好聚會多，加上冷空氣一波波來襲，正是最適合吃暖心料理的季節。對許多台灣人而言，只要氣溫一下降，就會開始懷念日本味，從厚切牛舌、炭火燒肉到壽喜燒、金黃炸豬排，每一道都能喚起旅日回憶。日本餐飲品牌在台掀起新一波開店熱潮，各大線上平台也同步推出超值日本料理餐券優惠，人氣壽喜燒、小酌系居酒屋、高級壽司餐券通通都85折起，「揪愛Mei」小編一次幫你整理好，讓你不用飛日本，也能吃到原汁原味的幸福滋味。Yahoo夯好物 ・ 2 個月前 ・ 2
89歲連戰罹癌＋中風！媳婦親揭「最新病況」全說了
政治中心／綜合報導連戰次子連勝武的妻子路永佳，近期經常在社群平台分享生活點，夫妻倆婚姻長跑16年，並在今（14）日一同出席公益新書發表會，過程中談及身為公公的國民黨前主席連戰，由於他已89歲，過去又罹患攝護腺癌、發生小中風等狀況，外界也十分好奇他健康狀態，對此路永佳也曝光了公公的身體現況。民視 ・ 9 小時前 ・ 270
急凍探五度！首颱洛鞍周四恐生成 下周強冷氣團再襲
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署測得新竹關西今（14）日清晨僅 5 度低溫。隨熱帶性低氣壓於菲律賓東方海面生 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 8
WBC／張弘稜球速大提升！火球狂飆158公里 透露休賽季向郭泓志請益
旅美好手張弘稜在15日現身國家隊集訓，張弘稜是此次首日7位報到的旅外選手之一，總教練曾豪駒透露自己看見張弘稜的成長加上去年的表現，而他本人則透露和林振瑋一起隨著郭泓志訓練的成效驚人。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 5
一天吃水煮蛋「4~6顆」最營養 醫：蛋黃是關鍵核心！
家醫科醫師李思賢透露，門診中經常聽到患者自豪表示早餐會吃一顆水煮蛋，他總是笑著回應「很好」，但內心其實想提醒患者可以再多吃一些。李思賢指出，雞蛋堪稱自然界的超級蛋白質來源，每天攝取4至6顆都在可接受範圍內，單吃一顆其實遠遠不足。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 29
陳亭妃打一場必敗的仗？ 董智森：台南不是票多的贏喔
民進黨台南市長初選民調結果將在15日出爐，參選的立委陳亭妃14日呼籲大家好好休息，等待中央黨部開封民調資料。媒體人董智森質疑這次初選機制，認為即使陳亭妃票數領先，也不代表一定能出線，並指出反賴清德的民意其實超乎外界想像。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 196
台中11歲女童狂咳月餘 到中國旅遊返台 突發不適送醫不治
台中一名11歲女童，之前已經咳嗽1個多月，但就醫照X光無異狀，沒想到近日隨家人到中國旅遊並在10日返國，行經太平區停車加油，卻突然在車上大叫一聲「啊」後就昏迷，雖立刻送往醫學中心治療，仍在12日上午宣告不治，檢察官將安排解剖釐清死因，案件朝疾病致死方向偵辦。自由時報 ・ 1 天前 ・ 277
周杰倫出戰澳網「8歲兒陪進場意外入鏡」！ 網誇超帥：像昆凌
周杰倫14日參加澳網「一分大滿貫」表演賽，雖然遭對手賞ACE球，「連球都摸不到」就光速落敗，但依舊掀起滿滿話題。當他走入球場時，妻子昆凌陪伴在側，鏡頭也意外捕捉到8歲兒子Romeo的身影。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 20
國旅不只墾丁慘兮兮？這觀光勝地旅客暴跌600萬人次 作家揭原因：大量民宿認賠轉賣
台灣國旅近年來被認為消費過高，越來越多人寧願買機票出國旅遊，也不願待在國內觀光，其中墾丁旅遊最常被人詬病，繼113年跌破214萬人次後，114年數據續創低點，僅剩213.9萬人次，正式進入「200萬人次保衛戰」。對此，作家漂浪島嶼在臉書發文表示，國旅低迷情況不只墾丁，連這一處風景勝地過往1年破千萬人到訪，如今觀光人次直接腰斬600多萬人。近年國旅花費價......風傳媒 ・ 4 小時前 ・ 40
黃國昌「被問到傅崐萁」激動拍桌！華府智庫圈嚇壞
政治中心／李汶臻報導台灣民眾黨主席黃國昌日前率團快閃美國3天後，返台隨即召開記者會、開噴賴政府拋出的1.25兆特別預算中「我國對美軍購只需3千億」，有關說法引發熱議。但美國在台協會（AIT）似乎拒絕為黃國昌背書，馬上跳出來重申支持「台灣1.25兆元國防特別預算」立場。對此，科技專家許美華就直言「AIT這次真的對黃國昌很火大！」，並加碼抖出過去有訪台跟黃國昌見面的華府智庫美國友人，委婉詢問她「黃國昌這人是不是哪裡怪怪的？」，透露美方友人詢問黃國昌一件事，被對方「起乩式反應」嚇壞。民視 ・ 8 小時前 ・ 101
比蘇聯入侵阿富汗時還慘 北約：俄每月陣亡逾2萬人根本無法持續
[Newtalk新聞] 北約秘書長呂特（Mark Rutte）稍早將俄羅斯入侵烏克蘭與昔日導致蘇聯崩解的入侵阿富汗做對比，指出俄羅斯在這場侵略戰爭每個月陣亡人數就超過2萬人，比侵略阿富汗9年陣亡的總人數（1.5萬人）還要多，根本難以持續。 曾經領導共產世界與美國為主的西方國家對峙數十年的蘇聯，之所以最終崩解，原因之一是侵略阿富汗耗費太多人力物力，卻徒勞無功。 《商業內幕》（The Business Insider）報導，呂特13日在布魯塞爾的一個論壇上告訴歐洲議會的議員們，「目前，由於烏克蘭的防禦，俄羅斯軍隊正遭受大量士兵的傷亡，」隨著戰爭的持續，每月有20,000至25,000名士兵陣亡。「我說的不是重傷，而是陣亡。」 呂特將俄羅斯入侵烏克蘭的驚人折損與1979年蘇聯入侵阿富汗相提並論。上個世紀，在長達九年多的時間裡，蘇聯估計有15,000名士兵陣亡。「現在他們（俄軍）一個月就損失這麼多甚至更多，所以這對他們來說也是不可持續的。」 報導指出，俄羅斯尚未公佈官方傷亡數字，但烏克蘭和西方的估計描繪了一幅對莫斯科而言十分嚴峻的景象。 英國國防部昨（14）日發布的一份情報更新報告稱，自近四年新頭殼 ・ 10 小時前 ・ 117
去年現身「頭髮全白」網嚇壞！74歲郭台銘最新近況曝 曾馨瑩全招了
74歲鴻海集團創辦人郭台銘，與曾馨瑩結婚17年，兩人育有2女1子，分別是大女兒妞妞、大兒子Tiger與小女兒QQ，去年郭台銘曾被民眾目擊一頭白髮。近日曾馨瑩在社群平台分享跟郭台銘度假自拍照，提醒大家注意保暖，同時曝光在日本度假期間拍下的美照。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 224
陳亭妃初選勝出！ 學者驚：她跟在地民代決裂、整合難度很大
民進黨台南市長初選結果今天（15日）出爐，立委陳亭妃在民調中勝出，國民黨台南市長參選人謝龍介隨即在社群平台祝賀這位「可敬的對手」，表示將進行一場光明正大的選戰。崑山科技大學教授丁仁方對此結果大感意外，他指出陳亭妃與總統賴清德長期不合的傳聞未見轉圜跡象，初選期間又與民進黨地方4名立委及20多名市議員決裂，未來黨內整合難度相當大。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 39
一天2顆雞蛋害高膽固醇？醫點名「2款蛋」才是大忌 吃對能穩血糖
不少長輩認為，多吃蛋黃會造成膽固醇過高，事實並非如此。復健科醫師王思恒提到，蛋黃長期被誤解為心血管的「頭號敵人」，不過最新研究顯示，每天吃1到2顆雞蛋，並不會造成膽固醇過高，不過烹調方式要注意，建議水煮、蒸煮，而奶油炒蛋、炸蛋是大忌。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 7
《MVP情人》男星病逝！孫德榮、孫協志悲慟哀悼 曝戰友關係
《MVP情人》男星病逝！孫德榮、孫協志悲慟哀悼 曝戰友關係EBC東森娛樂 ・ 4 小時前 ・ 2