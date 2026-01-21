2026馬年招財秘方曝！命理師揭「風水布局2撇步」：不要有得失心

記者蔡維歆／台北報導

2026年是丙午馬年，不少人關注求財撇步，命理專家李行在《命運好好玩》中分享今年度的招財風水布局，指出今年的好方位就在東南方。建議在居家的東南方位上可以整理乾淨整潔明亮，放置銀柳、春聯、爆竹類等，或是放一盞暖光源的燈、讓它保持長亮，就可以把好氣場提升。

李行提醒，做流年招財的布局有兩大要點，第一不強求，因為不見得每個人家中的東南方都適合擺花，「不要有得失心，以不要影響家裡人生活習慣為主，空間允許有做有加分，不行的話，保持乾淨明亮也不會扣分。」第二要點是「不偷懶」，擺設活體盆栽一定要好好照顧，要勤奮換水、保持清潔。

除此之外，李行也不忘提出可以放「粉晶百合陣」，備有九朵粉百合，插在透明花瓶上，裡面在放粉晶或紫水晶，大約花瓶的三分滿，最後再倒入清水，放置於東南方好好照顧。

