2026馬年春節禮盒盤點｜過年送禮不踩雷，企業、早鳥優惠紛紛開跑

人們希望一盒禮物能代表祝福、展現品味、也能適度傳遞心意，於是兼具設計、內容、與故事性的「新派過年禮盒」悄悄成為馬年春節的主流，每一盒都體面、有記憶點，也適合不同送禮情境。

2026春節禮盒推薦｜有肉 SUCCULAND × Aunt Stella詩特莉

如果今年想送出真正讓人眼睛一亮的禮物，「快樂馬力」的新年禮盒真的超級適合。以馬年為題，有肉攜手東京起家的手作餅乾品牌Aunt Stella詩特莉，利用光柵設計讓外盒在開啟時出現奔馳動作。特色是馬造型多肉組合以及全新推出的「山水盤」，黑馬、白馬兩色加上大、小尺寸，俐落又帶著福氣，擺在桌上很有存在感。山水盤則將台灣的山形縮進掌心大小的器皿，把綠意帶回日常，是設計感與生活感兼備的一組作品。

有肉的共同創辦人李佩臻的理念也反映在禮盒結構裡，光柵互動帶來驚喜，無泥炭土介質與植栽保固讓新手使用者也能安心，而盒中「春節好朋友」更讓整份禮物變得有故事。紅包袋、錢母金幣、斗方貼紙、刮刮卡，每一項都能在團聚時刻發揮功能，把新年的喜氣留在整個春節期間。餅乾部分由Aunt Stella詩特莉提供聯名限定「胡桃酥球」，酥香鬆軟的口感本身就很有節慶氛圍，再加上玉米片餅乾、阿里山茶餅乾等經典，整份禮盒的香氣與綠意交織，成為今年最具話題性的跨界合作之一。

2026春節禮盒推薦｜PRESS BUTTER SAND

日本人氣餅乾品牌「PRESS BUTTER SAND」每年推出的新春禮盒總是在預購階段即迅速完售，成為年度送禮熱門首選。2026年歲末，品牌從日本原裝進口以駿馬為主題的 「貳馬賀新春」12入禮盒，設計靈感取自象徵吉祥與成功的駿馬，並採用喜氣的TSUBAKI山茶花紅搭配貴氣金色，馬身更巧妙地鑲嵌著品牌招牌刻痕，洋溢著濃厚的日式新春祝福與儀式感。這款賀歲禮盒臻選海內外最受歡迎的四大經典風味，包括經典原味、甘王草莓、宇治抹茶、秋栗焦糖奶油夾心餅乾，一盒盡享四重美味。禮盒已正式開放預購，數量限定，值得收藏，即日起至2026年1月6日享早鳥優惠95折，訂單金額達1800元再享免運，每盒皆附贈品牌手提袋。

2026春節禮盒推薦｜青鳥旅行

青鳥旅行今年的春節禮盒以「春光躍影 Spring’s Light in Motion」為主題，以白馬與鈴蘭花象徵幸福降臨。整體視覺柔和、帶著春回大地的氣息。品牌找來楊謹華詮釋整套系列，也讓禮盒帶有一種優雅、穩定又溫柔的氛圍。這次推出兩款全新風味，期間限定的「榛果可可蛋捲」以榛果醬與苦甜巧克力堆疊層次，內含穀物顆粒與杏仁，每一口都香氣飽滿。另一款新品「夾餡牛軋派」以手工牛軋夾心搭配蔓越莓果香與巧克力外層，酥脆不黏牙，很適合年節聚會分享。企業採購有82折起的預購方案、滿額贈禮盒、試吃服務、五萬元以上客製小卡、十萬元以上客製口味甚至雷雕服務，讓品牌送禮變得更有專屬感。

2026春節禮盒推薦｜古典玫瑰園 × 犁茶品記

如果你正在找一款不會踩雷、跨世代都能接受、企業與長輩都喜歡的禮盒，那古典玫瑰園今年的春節限定茶點組合幾乎是今年最穩的答案。內容一次集結十款經典茶，包括阿里山金韻烏龍、千櫻玄米煎茶、玫瑰烏龍、日月紅韻等，從焙香到花香，從紅茶到玄米茶，完整涵蓋不同年齡層的偏好。送主管夠體面，送長輩也大方，送企業客戶則是安全又得分的選擇。甜點部分找來2025台中十大伴手禮「犁茶品記」合作，以招牌見花餅三種口味呈現節慶寓意。焦糖杏仁、蜜汁腰果、酥香南瓜子，每一款都輕脆、清爽、堅果香突出，不會過甜，搭茶剛剛好，也很符合年輕族群近年的口味偏好。今年另一個亮點是小王子元素。古典玫瑰園把陪伴、希望、溫柔的寓意融入包裝與茶品故事裡，再加上馬年限定紅金封套免費升級，開箱瞬間就能感受到節慶氛圍。早鳥優惠從即日起至2026年1月4日，茶點禮盒870元起，企業滿額再贈有機花草茶，CP值相當高。無論自用還是送禮，都能輕鬆入手。

2026春節禮盒推薦｜ 唐緹Tartine

唐緹今年以「馬到成功，馬上發財」為主軸，推出多款馬年禮盒，價位從400至888元，適合公司大量採購與家庭送禮。整體設計熱鬧又大方，是今年甜點類禮盒中選擇最齊全的一組。主打商品綜合手工蛋捲使用日本熊本珍珠麵粉製作，蛋香濃郁、口感酥脆，再加上耐高溫芽孢益生菌、日本NIPPI膠原蛋白與海藻糖，讓長輩也能輕鬆享受。今年新推出的「西西里開心果」口味蛋捲，以義大利西西里島的開心果醬調製，堅果香氣濃郁是過年限定的熱門選擇。除了蛋捲外，甜點組合也相當多樣，楓糖堅果塔以大顆夏威夷豆搭配特製楓糖醬，酥脆塔皮與堅果香氣層層堆疊。核桃鳳凰酥則以核桃碎、鹹蛋黃與鳳梨冬瓜餡交織，鹹甜平衡。招牌流芯酥在切開時濃郁內餡緩緩滑出，也是一款人氣口味。

