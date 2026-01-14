2026馬年最強開運小物！招財運求桃花「水晶手鍊、揪吉擺飾」必收 放辦公室、書桌點滿好運氣 | ELLE

COPYRIGHT: Hearst Owned

想讓2026運勢一馬當先？那絕對不能錯過這篇開運懶人包！赤馬年的到來象徵著萬事奔騰、轉機不斷，卻也伴隨著強大的能量波動。在農曆新年前夕，除了掌握流年運勢，更需要靠開運小物來幫自己「穩住氣場、鎖住財庫」。ELLE好好買為你搜羅了網路上話題度最高的新春開運單品，無論是女孩們心儀的幸運色珠寶、過濾負能量的療癒水晶，還是放在家裡就能吸引貴人的招財擺飾，都要讓你在2026年不只過得漂亮，更要好運「馬」上就到！

2026開運小物：招財揪吉

這款將傳統招財蟾蜍時尚化的「招財揪吉」，絕對是書房或辦公桌最吸睛的擺飾！中間採用獨特的雙層鏤空錢幣，可旋轉的設計有著「轉錢＝賺錢＝錢滾錢」的開運意涵。錢幣特別製作成兩面不同質感，一面為具備能量意涵的「太極」與「生命之花」雷射雕刻，另一面則為低調洗鍊的霧面質感，不僅能祈求福祿壽，還能作為占卜與決策時的紓壓小物。2026年想穩住磁場、吸引貴人，就靠這隻質感滿分的「招財揪吉」幫你坐鎮財庫！

2026開運小物：招財揪吉「揪吉五十錢滾錢」

招財揪吉，揪吉五十錢滾錢｜開運擺飾，NT.2,080。

2026開運小物：招財揪吉「揪吉千財錢滾錢」

招財揪吉，揪吉千財錢滾錢｜開運擺飾，NT.4,880。

2026開運小物：招財揪吉「揪吉五行」

五行揪吉象徵求財的各種環節，環環相扣，連鎖運轉，五行相生，循環不息。

招財揪吉，揪吉五行｜開運擺飾，NT.3,480。



2026開運小物：TAMANOHAD「好運鯛魚香皂」

來自日本百年皂商TAMANOHADA的創意之作，這款香皂以日本傳統象徵喜慶的「鯛魚」為靈感，寓意幸福、圓滿與吉利。採用天然植物油製成，並伴隨百合、石榴與橙花等療癒清香，洗淨疲勞的同時也洗出好運氣。精緻如藝術品的魚型外觀，不論是掛在浴室作為開運擺飾，或是作為新年祝賀禮物，都能讓2026年充滿優雅的儀式感。

2026開運小物：TAMANOHAD「好運鯛魚香皂」

TAMANOHADA，好運鯛魚香皂-薄荷石榴，NT.850。

2026開運小物：SPANCONNY「天然水晶手鍊」

誰說開運飾品不能兼顧時髦？深受女孩喜愛的SPANCONNY，將天然水晶結合現代感的輕珠寶設計，每款水晶手鍊都像是低調的幸運符，讓你在維持質感穿搭的同時，也悄悄淨化周遭磁場！針對2026赤馬年的平衡需求，編輯特別推薦結合黃水晶、草莓晶或黑曜石的手鍊款式，不僅能幫助舒緩火馬年的躁動情緒，還能分別為財運、桃花與貴人運加分。

SPANCONNY 飾品控，月蝕 | 天然水晶手鍊，黑色系，原價NT.2,970，特價NT.2,080。

2026開運小物：SPANCONNY「天然水晶手鍊」

◦ 草莓晶 | 招桃花，好人緣，祈求愛情

◦ 粉水晶 | 招桃花，好人緣，祈求愛情

◦ 月光石 | 穩定情緒，舒緩壓力，守護愛情

SPANCONNY 飾品控，情愫 | 天然水晶手鍊，粉色系，原價NT.2,540，特價NT.1,780。

2026開運小物：SPANCONNY「天然水晶手鍊」

◦ 葡萄石 | 旺財運，助事業，舒緩緊張情緒

◦ 黃水晶 | 招財，助事業

◦ 白水晶 | 淨化消磁，增加正能量，專注力

SPANCONNY 飾品控，童趣｜天然水晶手鍊，綠色系，原價NT.2,400，特價NT.1,680。

2026開運小物：SINN PURETE「香氛多用油」

香氛控絕對不能錯過這款！來自日本品牌SINN PURETE的多用途香氛油，不只是隨身香氛，更是能夠同時修護髮絲與肌膚的保養油。成分嚴選摩洛哥堅果油、荷荷芭油、角鯊烷等天然植物油，質地輕盈不黏膩。前調的無花果、中調的紅茶與玫瑰、以及後調沉穩的岩蘭草構成溫潤的木質花香，在馬年忙碌的節奏中，幫你找回內在安穩。

SINN PURETE，AMERI 黑石聯名款｜香氛多用油，NT.1,480。



2026開運小物：SPANCONNY「水晶氣氛燈」

想要全方位提升居家磁場，SPANCONNY的水晶氣氛燈是不少質感人士的品味之選！將天然水晶原石結合暖心燈光，透過光影折射散發柔和的能量，特別適合放在床頭或辦公桌上，為2026躁動的赤馬年營造靜謐安穩的氛圍。無論是守護愛情的粉水晶、招來財富的黃水晶，還是淨化空間的白水晶，當燈光點亮的那一刻，不僅點亮了居家空間的質感，也為你的年度運勢注入滿滿的療癒與光芒。

SPANCONNY 飾品控，魅力人緣｜水晶氣氛燈-粉水晶，原價NT.2,830，特價NT.1,980。

2026開運小物：SPANCONNY「水晶氣氛燈」

SPANCONNY 飾品控，靈感寶庫｜水晶氣氛燈-綠螢石，原價NT.2,830，特價NT.1,980。

2026開運小物：SPANCONNY「水晶氣氛燈」

SPANCONNY 飾品控，水晶氣氛燈-雙色自由配，原價NT.3,110，特價NT.2,180。

2026開運小物：montagne「水晶樹」

montagne，水晶樹-七彩水晶樹，原價NT.1,280，特價NT.699。

2026開運小物：DONKEY「招財貓馬克杯」

DONKEY，幸運招財貓造型彩色馬克杯-紅色，NT.990。

2026開運小物：DONKEY「幸運繽紛招財貓」

DONKEY，幸運繽紛招財貓-限定款亮金，NT.1,380。

2026開運小物：DONKEY「幸運繽紛招財貓」

DONKEY，幸運繽紛招財貓-粉，NT.990。



