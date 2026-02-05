2026馬年浯島媽祖平安鹽祭海洋文化新春嘉年華 水試所躍馬奔騰平安豐漁

【記者 洪美滿／金門 報導】金門縣水產試驗所喜迎馬年,將於年節期間推出「2026馬年浯島媽祖平安鹽祭暨海洋文化新春嘉年華」系列活動，邀請民眾走春趣，迎接嶄新的一年。

本次馬年新春展覽以「躍馬奔騰・平安豐漁」為策展核心理念，結合馬年象徵之奮進動能，呼應新春期間全民迎新、祈福與團聚的節慶氛圍，並以本所專責之漁業研究、海洋生態保育與教育推廣為主軸，形塑兼具文化性、教育性與參與感之新春海洋展。

水試所表示，今年仍在金城天后宮廣場舉行「浯島媽祖平安鹽祭」，由法師誦經、獻疏文、祈福儀式，敕平安鹽，祈求媽祖賜福於爐下眾弟子闔家平安吉祥，並由縣長親臨致贈鄉親「水獺杯袋」新春禮物,此外還有園遊會、闖關好禮兑換摸彩券及多元戶外藝文表演等一系列新春活動，千萬別錯過。2/17(二)-2/19(四)春節特別活動內容包含:電流急急棒、守鱟幸福生態文化展、五彩繽紛水族特展、暖冬風味—咖喱鯊條粥試吃、Switch互動釣魚體驗、歡樂人偶來逗陣、樂不思蜀釣魚趣、藻到幸福海藻書籤DIY、繽紛氣球大放送、及各項宣導推廣，還有金門民俗舞蹈、金門絃樂室內樂團、小島新樂團等熱情表演,讓鄉親們FUN玩3天。

水試所春節活動每天自上午九時至下午四時止，在水試所、金門天后宮、石雕公園三個場區舉辦，持續落實「金門縣政府暨所屬機關學校推動一次用產品源頭減量實施計畫」，建議鄉親們參與活動請自備餐飲用具，為所居住的環境貢獻心力，以達資源永續循環利用的目標。

水試所籌備的春節活動場場場精采，連續3天不容錯過，希望透過精心策劃一系列新春活動，給民眾帶來幸福愉悦的新年假期，有關活動詳細資訊至官方網站 https://kfri.kinmen.gov.tw 查詢。