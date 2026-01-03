2026馬年燈會起跑 全台燈會一次看

剛跨過2025年來到了全新的2026年，接下來學生們也即將迎來寒假與農曆春節。各縣市的春節燈會目前也陸續展開，今年由嘉義縣主辦的「台灣燈會」成為全國焦點，主燈以阿里山神木為意象，象徵永續與希望。今年的春節有長達九天的假期，本報彙整了今年極具特色的燈會活動，民眾不妨規畫一下，到全國各地探尋一番。

嘉義台灣燈會：阿里山神木主燈

時間：2026年3月3日至3月15日

地點：嘉義縣政府前廣場及周邊場域

主燈：「光沐－世界的阿里山」，高達數十公尺，以阿里山神木為設計核心，結合聲光藝術與環保材料。

特色：兩大展區、22個主題燈區，超過600件作品，融合傳統燈藝與新媒體藝術，打造沉浸式光影劇場。

台北燈節：智慧城市互動燈區

時間：2026年2月25日至3月15日

地點：西門町、中山堂廣場、圓山花博園區

特色：2026台北燈節首度推出「雙展區、雙IP」創新規劃結合國際知名IP燈組、友好城市燈組及全國花燈競賽。主燈位於中山堂廣場，展現潮流與傳統交融的城市風貌，並導入智慧互動科技，凸顯台北智慧城市形象。

南投竹山竹藝燈會：竹構駿馬奔騰

時間：2025年12月31日至2026年3月7日

地點：竹山菸葉館、連興宮、母愛公園等地

主燈：「馬躍蝶舞」，以竹編駿馬搭配蝴蝶意象，展現竹藝與自然融合。

特色：這次南投竹山竹藝燈會從跨年夜開始就盛大展開，開幕式不但邀請棒球啦啦隊表演，更是請到了男團Saturnday參與演出。活動期間竹山山城在平安夜化身為浪漫雪白小鎮。

高雄燈會：愛河港都光影秀

時間：2026年2月7日至3月3日

地點：愛河兩岸（高雄橋至七賢橋）

特色：以生肖馬為概念，結合水舞、光影與創意燈飾，營造童趣與港都氛圍。並串聯佛光山、岡山、旗山、鳳山等地方燈會，形成多元燈節網絡。

2026年的燈會以「馬年」為主題，嘉義台灣燈會是全國焦點，各縣市也都展現各自城市的文化特色，台北智慧城市與潮流文化，高雄融合海洋港都特色，南投竹山則以竹藝文化獨樹一格。各地燈會共同點亮台灣夜空，成為春節最具代表性的文化盛事。