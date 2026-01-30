2026馬年紅包怎麼發？紅包行情、禁忌 換新鈔資訊一文看懂

生活中心／李紹宏報導

隨著農曆丙午馬年的腳步接近，「紅包要包多少」再度成為焦點。面對通膨壓力與職場薪情，如何包得體面又不傷荷包，是許多人的年度大考驗。《三立新聞網》特別彙整2026年最新紅包行情表、開運數字以及5大禁忌和撇步，以及換新鈔等資訊，一文看懂。

馬年過年即將到來，「紅包行情」再度成為話題。（示意圖／記者李紹宏攝影）

一、 吉利數字

命理學家楊登嵙曾指出，紅包數字以偶數做起始和結尾。例如600元是起「6」末「0」，皆為偶數，且最忌諱數字「4」（諧音：死）。應優先選擇帶有 2（雙雙對對）、6（六六大順）、8（發財） 的組合。熱門數字包含：200、600、800、1200、1600、2200、2600、3600、6000、6600、12000等。

不過特別叮嚀，雖然「8」代表發財，但在某些地區習俗中，8 也有「掰」或「別離」的聯想，若長輩較為迷信，建議事先觀察或詢問。

二、 2026馬年價格行情表

針對不同對象，紅包行情也有所區別。專家建議，金額應量力而為，但以下指標可作為社會公認的「不失禮門檻」。

不同對象的紅包建議金額 (以新台幣計算）

1.父母、公婆：3600、6000、6600、10000、12000元。建議社會新鮮人可從3600元起步。

2.祖父母：3600、6000、6600元。建議年年持平或微增，象徵添壽。

3.自家小孩：600元 (國小) 、1200元 (國中) 、 3600元 (高中以上)。若有多個孩子，金額務必「齊平」以示公平。

4.親戚小孩：600、800、1200元。建議可先和親戚達成共識。

5.朋友、同事小孩：200、600元。僅作沾喜氣之用，心意最重要。

三、5大禁忌與撇步

1.禁封口、忌對折： 紅包袋口不可用膠水封死，應保持開啟，象徵「財氣流通」。此外，鈔票應平整放入，若將鈔票對折，會有「財運折損」或「祝福減半」的負面寓意。

2.紅包袋不重複使用： 過期或有摺痕的紅包袋是大忌。2026年為馬年，千萬別拿印有龍、兔或其他生肖的舊袋子，否則顯得誠意不足。

3.不可「包降」： 包給長輩的金額建議逐年增加或至少維持相同金額。若因經濟狀況需調降，建議輔以小禮物說明心意，避免長輩擔心。

4.壓歲錢「壓」過元宵： 收到紅包後，不宜立即花掉。建議放至枕頭下「壓歲」直到元宵節後，或存入銀行作為「錢母」，守住一年的財運。

5.百元鈔增添喜氣（撇步）： 除了用新鈔，建議可將部分千元大鈔換成「紅色百元鈔」。不僅紅色外觀更添年味，也能讓紅包看起來更厚實。

百元鈔顏色喜興，相當受歡迎。（圖／資料照）

四、無法親自到場？可用數位紅包

因應數位時代，若無法親自拜年，「電子紅包」（如 Line Pay、街口支付）已逐漸被年輕一代接受。發送電子紅包時，別忘了附上一段馬年專屬賀詞，如「龍馬精神，馬到成功」、「馬年行大運，財氣奔騰」。

五、7銀行和中華郵政可領新鈔！「換新鈔票地圖」一覽

想要用新鈔包紅包？中央銀行宣布，新鈔兌換將於2月9日（一）至2月13日（五）限時開放。最熱門的百元新鈔每人限換100張，其餘面額則視庫存酌量供應。

7家指定銀行包含：台灣銀行、華南銀行、台企銀、第一銀行、彰化銀行、合作金庫、土地銀行。此外，中華郵政也能領新鈔。詳情可參考「換新鈔票地圖」。

