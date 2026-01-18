2026馬年翻身！3生肖財運爆棚 買刮刮樂、樂透易中大獎

記者蔣季容／台北報導

馬年3生肖走好運。（示意圖／翻攝自Pixabay）

馬年3生肖走好運！清水孟國際塔羅小孟老師分享，生肖猴、豬、雞的人2026年好運滿滿，其中生肖豬偏財運很旺，若想買刮刮樂或是樂透，可能會得到不錯的獎項。

第三名：生肖猴

生肖猴的人運氣漸開，若覺得2025年運氣不好，2026年會走好運，將有貴人相挺、相助。

第二名：生肖豬

生肖豬的人2026年偏財運很好，想買刮刮樂或樂透，有機會中到還不錯的獎項，想創業者容易有成功的機會。

第一名：生肖雞

生肖雞的人在工作、事業上有所突破，如果你2025年有套牢的資金、類股、股票，2026就會突破，2026也有機會升官加薪。

三立新聞網提醒您：

以上言論、圖片僅供參考，不代表本台立場。

