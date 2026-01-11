2026馬年腕錶推薦！PP百達翡麗、江詩丹頓、愛馬仕一篇整理｜腕錶小教室

在東方文化中，馬不只是生肖符號，更是一種關於速度、自由、忠誠與突破的集體想像。走進2026丙午馬年，鐘錶品牌不約而同地回應這個充滿動能的象徵，有的以微繪與琺瑯將駿馬定格於時間之中，有的則透過機芯律動與運動錶語彙詮釋「奔跑」的狀態。馬年腕錶早已超越節慶限定的收藏概念，而成為品牌價值、文化對話與製錶實力的綜合體。以下，Haremi 編精選了12個具代表性的品牌作品，帶你看懂馬年腕錶如何在方寸之間，奔馳出各自的世界觀。

2026馬年腕錶推薦1：Patek Philippe

百達翡麗這款 Gondolo Serata 斑馬錶，雖非為農曆新年所推出，卻在時間節點上恰巧與2026馬年相遇

廣告 廣告

百達翡麗這款 Gondolo Serata 斑馬錶，雖非為農曆新年所推出，卻在時間節點上恰巧與2026馬年相遇，形成一種耐人尋味的美麗巧合。新作以玫瑰金酒桶形錶殼為基礎，錶盤選用「金屬化藍寶石水晶」作為畫布，透過精細的雕刻與上色工藝，呈現原創斑馬圖案。黑白線條層層交錯、前後景深分明，營造出強烈的動勢節奏，彷彿捕捉到馬科動物奔跑時，肌肉與光影交替流動的瞬間。12點與6點位置配置立體寶璣式數字，搭配玫瑰金葉形指針，使時間顯示自然融入畫面之中，而不喧賓奪主。錶殼鑲嵌94顆圓形切割錳鋁榴石，色澤由干邑色漸層過渡至橘紅，沿著弧形錶殼流轉，突顯腕錶經典的腰線輪廓與不對稱曲線美感。百達翡麗並未刻意為這只腕錶賦予生肖寓意，卻以節制而精準的工藝語言，意外呼應馬年所象徵的前行力量與生命張力，將野性轉化為高度內斂的觀看體驗，也因此格外耐看。（價格店洽）

錶殼鑲嵌94顆圓形切割錳鋁榴石，色澤由干邑色漸層過渡至橘紅

2026馬年腕錶推薦2：Vacheron Constantin

江詩丹頓在馬年題材上的處理，一向不流於節慶符號

江詩丹頓在馬年題材上的處理，一向不流於節慶符號，而是回到品牌最擅長的領域，將時間視為一塊可被細細雕琢的藝術畫布。Métiers d’Art 藝術大師系列「十二生肖傳奇之馬年腕錶」，以極高密度的手工技藝，將駿馬形象轉化為一場關於力量與秩序的視覺敘事。錶盤中央的馬匹以 18K 5N 粉紅金或950鉑金手工雕刻而成，線條立體而克制，鬃毛與肌理細節在光影下層層浮現，呈現出騰躍瞬間的張力與穩定感。 背景則結合大明火琺瑯與微繪工藝，歷經多次燒製與上色，營造出深邃而富層次的空間感，使前景馬匹更加鮮明突出。品牌刻意捨棄傳統指針顯示，改以自製 2460 G4 機芯的四窗跳字結構呈現時間，讓錶盤中央完整保留給藝術表現，也讓閱讀時間成為一種靜觀的過程。限量發售各25只的設計，使腕錶更接近一件可佩戴的微型藝術品，而非單純的報時工具。這是一款需要被慢慢觀看、反覆品味的作品，也最能體現馬年所隱含的「穩健前行」之意。（價格店洽）

限量發售各25只的設計，使腕錶更接近一件可佩戴的微型藝術品

2026馬年腕錶推薦3：Harry Winston

海瑞溫斯頓向來擅長以珠寶語言詮釋時間

海瑞溫斯頓向來擅長以珠寶語言詮釋時間，而2026馬年限定的 Moments 系列腕錶，正是一場結合中華文化意象與高級珠寶工藝的華麗演出。這款36毫米自動腕錶以18K玫瑰金錶殼為基礎，紅色與金色為主調的錶盤上，一匹赤色駿馬昂首騰躍，透過立體鑲貼工藝固定於錶盤中央，馬身以手工紅色漆料層層描繪，弧面造型勾勒出飽滿而充滿張力的肌肉線條，展現馬年象徵的力量、速度與冒險精神。背景祥雲則以珍珠母貝鑲嵌工藝製作，搭配天幕與星辰細節，營造駿馬奔馳於天地之間的畫面。環繞錶盤的兩條金色軌道上鑲嵌118顆明亮式切工鑽石，8顆馬眼型切工鑽石同時作為時標，自上而下尺寸漸增，最終在6點鐘位置銜接一顆祖母綠型切工鑽石，向品牌最具代表性的寶石語彙致敬。腕錶搭載瑞士自動上鍊機芯，動力儲存40小時，並限量發行8枚，呼應中華文化中象徵圓滿與吉祥的數字「8」。使這只馬年腕錶不僅是一枚時計，更是一件高度完成的節慶藝術品。（價格店洽）

腕錶搭載瑞士自動上鍊機芯，動力儲存40小時，並限量發行8枚

2026馬年腕錶推薦4：Hermès

愛馬仕雖未特別為農曆馬年推出生肖限量腕錶

愛馬仕雖未特別為農曆馬年推出生肖限量腕錶，但 Haremi 編今天要介紹的這兩款全新工藝時計，卻不約而同地回應了馬年意象，展現品牌深植血液中的馬術文化。Arceau Rocabar de rire 工藝腕錶以1978年誕生的 Arceau 錶殼為舞台，錶盤結合手工雕刻、微繪與極為罕見的馬鬃毛鑲嵌工藝，重現絲巾圖案中的頑皮馬兒；按下9點鐘按鈕，馬兒吐舌的動偶裝置隨即啟動，幽默之中蘊含高度技術密度。另一款 Slim d’Hermès Hippocampe 工藝腕錶則將視角延伸至海洋，以鐫刻與皮革鑲嵌工藝描繪海馬形象，數百片僅0.5毫米厚的皮革拼貼出立體曲線，搭配超薄 H1950 自製機芯，呈現輕盈而詩意的時間想像。兩款腕錶一陸一海，未刻意標註生肖，卻精準呼應馬年所象徵的力量、靈性與自由，也再次證明，對愛馬仕而言，「馬」從來不是節慶題材，而是一種與生俱來的創作語言。（價格店洽）

Hippocampe 工藝腕錶則將視角延伸至海洋

2026馬年腕錶推薦5：Jaeger-LeCoultre

積家在2026馬年以 Reverso Tribute Enamel ‘Horse’ 翻轉系列琺瑯腕錶，交出一份幾近「教科書等級」的生肖創作

積家在2026馬年以 Reverso Tribute Enamel ‘Horse’ 翻轉系列琺瑯腕錶，交出一份幾近「教科書等級」的生肖創作。這款馬年特別版延續 Reverso 誕生於1931年、源自馬球運動需求的歷史脈絡，將可翻轉錶殼化為藝術畫布；翻至背面，一匹昂首揚蹄的駿馬自黑色大明火琺瑯背景中騰躍而出，馬身以玫瑰金手工鐫刻，肌理、鬃毛與馬蹄細節再以黑色銠金屬描繪，周圍雲朵的噴砂質感讓畫面更顯立體靈動。為了在琺瑯表面完成如此精細的「模雕」（Modelled Engraving）鐫刻，工匠需耗費約80小時、使用多達10種鑿刀逐步成形，工藝難度極高。正面錶盤同樣覆以亮澤黑色大明火琺瑯，裝飾藝術風格的刻面時標、軌道式分鐘刻度與太子妃指針，讓時間顯示回歸純粹。腕錶搭載積家自製822型手動上鍊機芯，限量僅10枚，是一款將馬年象徵的力量、自由與不屈精神，凝鍊為可翻轉藝術臻品的典藏之作。（價格店洽）

腕錶搭載積家自製822型手動上鍊機芯，限量僅10枚

2026馬年腕錶推薦6：Chopard

蕭邦在馬年題材上的詮釋，始終選擇一條更安靜、也更深遠的路徑

蕭邦在馬年題材上的詮釋，始終選擇一條更安靜、也更深遠的路徑。L.U.C XP Urushi 馬年特別版將日本傳統蒔繪（Maki-e）工藝引入瑞士高級製錶語境，以手工漆繪與金粉勾勒出一匹英姿勃發的駿馬，在蓮花紋飾之間昂首舞動。馬在東方文化中象徵自由、探索與不息前行的精神，而蓮花則寓意君子品格，兩者交會，使錶盤不只是生肖圖像，而是一幅承載文化意涵的微型畫作。蒔繪工藝需以天然生漆層層塗覆並反覆乾燥，再以細緻金粉描邊成形，整個過程高度仰賴經驗與耐心，也讓每一枚錶盤都帶有不可複製的溫度。腕錶搭載 L.U.C 96.17-L 超薄自動上鍊機芯，偏心微型自動盤與雙發條盒結構，在僅6.8毫米厚度下仍提供65小時動力儲存，展現蕭邦在超薄製錶上的深厚實力。這款作品並不以張揚的方式宣告馬年，而是以工藝、文化與時間的耐性，靜靜回應「奔馳」的真正意義。（價格店洽）

蒔繪工藝需以天然生漆層層塗覆並反覆乾燥

2026馬年腕錶推薦7：IWC

IWC 萬國錶在農曆生肖腕錶的詮釋上，一向拿捏得恰到好處

IWC 萬國錶在農曆生肖腕錶的詮釋上，一向拿捏得恰到好處，既保留節慶象徵，又不讓設計流於表面符號。為迎接2026馬年，品牌推出葡萄牙系列自動腕錶42馬年特別版，全球限量500枚，以經典工程美學回應「奔馳」主題。42.4毫米精鋼錶殼搭配箱型藍寶石玻璃，線條修長而克制；酒紅色錶盤靈感取自新年吉祥紅，卻以深沉內斂的色調呈現，搭配金色指針與羅馬數字時標，讓整體視覺在溫潤與理性之間取得平衡。錶盤佈局延續葡萄牙系列標誌性的對稱設計：3點鐘為動力儲備顯示、9點鐘小秒針、6點鐘低調日期窗，閱讀清晰而從容。真正的馬年彩蛋藏於背面，透過透明底蓋，可見搭載比勒頓上鏈系統的52011自製機芯，鍍金擺陀特別雕刻成駿馬奔騰造型，在運轉間象徵力量、行動力與向前推進的節奏。長達7天的動力儲備，讓這只腕錶不只呼應馬年的積極意象，也體現品牌一貫重視的實用精神。（價格店洽）

真正的馬年彩蛋藏於背面，透過透明底蓋，可見搭載比勒頓上鏈系統的52011自製機芯

2026馬年腕錶推薦8：Dior

Dior 以一貫擅長的高級訂製敘事，為2026馬年端出全球限量30只的 Dior Grand Soir 馬年特別版腕錶

Dior 以一貫擅長的高級訂製敘事，為2026馬年端出全球限量30只的 Dior Grand Soir 馬年特別版腕錶，將生肖意象轉化為一座微型舞台。36毫米精鋼錶殼搭配鑲嵌52顆鑽石的玫瑰金錶圈，珍珠母貝錶盤上鋪陳花草樹叢與灌木景致，並以紫水晶、錳鋁榴石與彩色剛玉點綴其間；一匹飾以玫瑰金細節的駿馬穿梭其中，周圍蝴蝶輕舞，構築出介於現實與幻想之間的詩意場景。馬在東方文化中象徵熱情、自由與忠誠，迪奧不以速度取勝，而是以層次與光澤描繪生命力的躍動。玫瑰金太妃指針與「Christian Dior」字樣低調融入畫面，時間顯示成為構圖的一部分；透明底蓋可見鐫刻「Limited Edition of 30」字樣的玫瑰金自動盤，搭載 Sellita SW300 自動上鍊機芯，動力儲存42小時。這不是一只追求張揚的生肖錶，而是一件將馬年精神化為高級珠寶工藝的腕間藝術品。（價格店洽）

玫瑰金太妃指針與「Christian Dior」字樣低調融入畫面，時間顯示成為構圖的一部分

2026馬年腕錶推薦9：TAG Heuer

TAG Heuer 擅長把「速度」說成一種設計語言

TAG Heuer 擅長把「速度」說成一種設計語言，而在2026農曆馬年，這件事被轉譯得格外到位。全新 Carrera 馬年限量版計時腕錶，以品牌標誌性的 Glassbox 拱形藍寶石水晶為核心，將賽道精神與東方生肖文化自然交會。39毫米精鋼錶殼比例俐落，香檳金色太陽放射紋錶盤上，由赤紅漸層過渡的光影呼應「赤馬」所象徵的熱情與能量；18K 5N 玫瑰金指針與時標，搭配紅色細節點綴，讓整體視覺既溫潤又充滿張力。最巧妙的細節藏在9點鐘日期窗，數字「7」被「馬」字取代，低調點出馬在十二生肖中排行第七的文化脈絡，也讓佩戴者在日常讀時之間，與節慶意象產生連結。翻至錶背，透明底蓋下可見自製 TH20-07 自動上鏈機芯，鍍金擺陀上鐫刻奔馬圖騰，象徵不受拘束的動能，同時呼應 Carrera 系列與賽車世界密不可分的 DNA；80小時動力儲存，則確保腕錶在高速節奏中依然穩定精準。全球限量250只，這款馬年時計不只是生肖作品，更是一枚把「前進」說得既理性又浪漫的現代計時腕錶。（價格 NTD 261,800）

翻至錶背，透明底蓋下可見自製 TH20-07 自動上鏈機芯

2026馬年腕錶推薦10：Longines

迎接馬年，浪琴推出全球限量2,026只的巨擘系列馬年生肖紀念腕錶

迎接馬年，浪琴推出全球限量2,026只的巨擘系列馬年生肖紀念腕錶（Master Collection Year of the Horse），以品牌深厚的馬術淵源與經典製錶語彙，為馬年寫下優雅而有力的一筆。42毫米不鏽鋼錶殼搭配紅色漸變太陽放射紋錶盤，色澤由深至淺，宛如日出時分的光影流動，寓意新的開始；2N 鍍金指針與時標則在溫潤紅調中勾勒出清晰閱讀性。錶盤佈局延續巨擘系列的從容節奏：6點鐘位置的小秒針結合日期顯示，並與月相功能相互呼應，為日常佩戴增添層次。真正的馬年靈魂則藏於背面，透過透明底蓋，可見搭載矽游絲的 L899.5 自動上鍊機芯，72小時動力儲存確保穩定續航；鍍金自動盤特別鐫刻出奔馬圖騰，靈感取自中國近代畫家徐悲鴻《奔馬》的動勢精髓，隨著手腕擺動，奔騰不息。這匹駿馬同時也呼應浪琴表自19世紀起與馬術運動的長久連結，速度、力量與優雅在此達成平衡。作為一枚將文化意象、實用功能與品牌 DNA 緊密結合的生肖腕錶，它以低調而持久的方式，為馬年定調。（價格 NTD 94,900）

真正的馬年靈魂則藏於背面，透過透明底蓋，可見搭載矽游絲的 L899.5 自動上鍊機芯

2026馬年腕錶推薦11：Breitling

百年靈為迎接馬年，推出 Top Time B01 Shadow Rider 夜影黑駒馬年限量版計時腕錶

百年靈為迎接馬年，推出 Top Time B01 Shadow Rider 夜影黑駒馬年限量版計時腕錶，以品牌最擅長的計時碼錶語彙，詮釋駿馬所象徵的速度、自由與精準。此作全球限量288只，設計靈感回溯 Top Time 系列誕生的1960年代，那是一個與賽車文化、前衛精神緊密相連的年代，也與「奔馳」意象高度契合。38毫米精鋼枕形錶殼搭配微拱藍寶石水晶，勾勒出復古卻不失力量感的輪廓；黑白對比錶盤中央可見橢圓形「儀表板」圖騰，源自百年靈歷史檔案，兩枚計時小盤以方圓交錯呈現，強化動態節奏。9點鐘位置低調嵌入夜影黑駒側影，宛如破風疾馳的瞬間定格；紅色計時指針與30分鐘累計盤則點出速度與激情。12點至2點鐘之間鐫刻「YEAR OF THE HORSE」字樣，為整體設計注入明確而克制的節慶標記。腕錶搭載 COSC 認證的百年靈 B01 自製計時機芯，具備導柱輪與垂直離合結構，70小時動力儲存確保穩定續航。底蓋鐫刻「ONE OF 288」與黑駒圖樣，進一步強化收藏意義。這是一款將生肖文化、復古美學與專業計時性能緊密結合的現代馬年時計。（價格 NTD 228,888）

此作全球限量288只

2026馬年腕錶推薦12：Swatch

Swatch 向來不以高門檻的工藝語言詮釋生肖，而是選擇用藝術與能量感，為新年帶來一種更直覺、也更貼近日常的祝福

Swatch 向來不以高門檻的工藝語言詮釋生肖，而是選擇用藝術與能量感，為新年帶來一種更直覺、也更貼近日常的祝福。迎接2026馬年，品牌推出特別腕錶 Riding The Clouds，由前 Swatch Art Peace Hotel 駐村藝術家俞文杰共同創作，將傳統文化意象轉化為充滿當代節奏的視覺敘事。錶盤以太陽為核心構圖，兩匹奔騰的駿馬以浮凸印刷呈現，黑白對比呼應陰陽平衡，烈焰般的鬃毛與馬蹄則象徵火馬年的衝勁與行動力；雲紋元素貫穿畫面，寓意幸運與繁榮。緋紅色調從錶盤延伸至錶帶，靈感來自捲軸畫與辟邪紅繩，讓整只腕錶在熱烈中保有文化層次。這不是一只「平易近人」的生肖錶，更是一款鼓勵勇往直前、盡情閃耀的年度象徵，將馬年的精神轉化為人人都能佩戴的能量宣言。（價格 NTD 3,100）

錶盤以太陽為核心構圖，兩匹奔騰的駿馬以浮凸印刷呈現，黑白對比呼應陰陽平衡

【腕錶小教室】

自認不是最專業

但敢肯定很有趣

用淺顯易懂的方式講錶

帶領大家領略腕錶趣味

Source: 各品牌

【本文由「Bella儂儂」提供，未經授權，請勿轉載!】

【延伸閱讀】

王心凌43歲減齡包頭怎麼綁？5招綁髮髮型技巧視覺年輕5歲

2026燙髮趨勢4大關鍵！泡泡捲、人魚捲到萊斯利捲，顯小臉造型一次掌握