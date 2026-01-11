bella儂儂

2026馬年腕錶推薦！PP百達翡麗、江詩丹頓、愛馬仕一篇整理｜腕錶小教室

bella儂儂

在東方文化中，馬不只是生肖符號，更是一種關於速度、自由、忠誠與突破的集體想像。走進2026丙午馬年，鐘錶品牌不約而同地回應這個充滿動能的象徵，有的以微繪與琺瑯將駿馬定格於時間之中，有的則透過機芯律動與運動錶語彙詮釋「奔跑」的狀態。馬年腕錶早已超越節慶限定的收藏概念，而成為品牌價值、文化對話與製錶實力的綜合體。以下，Haremi 編精選了12個具代表性的品牌作品，帶你看懂馬年腕錶如何在方寸之間，奔馳出各自的世界觀。

2026馬年腕錶推薦1：Patek Philippe

百達翡麗這款 Gondolo Serata 斑馬錶，雖非為農曆新年所推出，卻在時間節點上恰巧與2026馬年相遇
百達翡麗這款 Gondolo Serata 斑馬錶，雖非為農曆新年所推出，卻在時間節點上恰巧與2026馬年相遇
廣告

百達翡麗這款 Gondolo Serata 斑馬錶，雖非為農曆新年所推出，卻在時間節點上恰巧與2026馬年相遇，形成一種耐人尋味的美麗巧合。新作以玫瑰金酒桶形錶殼為基礎，錶盤選用「金屬化藍寶石水晶」作為畫布，透過精細的雕刻與上色工藝，呈現原創斑馬圖案。黑白線條層層交錯、前後景深分明，營造出強烈的動勢節奏，彷彿捕捉到馬科動物奔跑時，肌肉與光影交替流動的瞬間。12點與6點位置配置立體寶璣式數字，搭配玫瑰金葉形指針，使時間顯示自然融入畫面之中，而不喧賓奪主。錶殼鑲嵌94顆圓形切割錳鋁榴石，色澤由干邑色漸層過渡至橘紅，沿著弧形錶殼流轉，突顯腕錶經典的腰線輪廓與不對稱曲線美感。百達翡麗並未刻意為這只腕錶賦予生肖寓意，卻以節制而精準的工藝語言，意外呼應馬年所象徵的前行力量與生命張力，將野性轉化為高度內斂的觀看體驗，也因此格外耐看。（價格店洽）

錶殼鑲嵌94顆圓形切割錳鋁榴石，色澤由干邑色漸層過渡至橘紅
錶殼鑲嵌94顆圓形切割錳鋁榴石，色澤由干邑色漸層過渡至橘紅

2026馬年腕錶推薦2：Vacheron Constantin

江詩丹頓在馬年題材上的處理，一向不流於節慶符號
江詩丹頓在馬年題材上的處理，一向不流於節慶符號

江詩丹頓在馬年題材上的處理，一向不流於節慶符號，而是回到品牌最擅長的領域，將時間視為一塊可被細細雕琢的藝術畫布。Métiers d’Art 藝術大師系列「十二生肖傳奇之馬年腕錶」，以極高密度的手工技藝，將駿馬形象轉化為一場關於力量與秩序的視覺敘事。錶盤中央的馬匹以 18K 5N 粉紅金或950鉑金手工雕刻而成，線條立體而克制，鬃毛與肌理細節在光影下層層浮現，呈現出騰躍瞬間的張力與穩定感。 背景則結合大明火琺瑯與微繪工藝，歷經多次燒製與上色，營造出深邃而富層次的空間感，使前景馬匹更加鮮明突出。品牌刻意捨棄傳統指針顯示，改以自製 2460 G4 機芯的四窗跳字結構呈現時間，讓錶盤中央完整保留給藝術表現，也讓閱讀時間成為一種靜觀的過程。限量發售各25只的設計，使腕錶更接近一件可佩戴的微型藝術品，而非單純的報時工具。這是一款需要被慢慢觀看、反覆品味的作品，也最能體現馬年所隱含的「穩健前行」之意。（價格店洽）

限量發售各25只的設計，使腕錶更接近一件可佩戴的微型藝術品
限量發售各25只的設計，使腕錶更接近一件可佩戴的微型藝術品

2026馬年腕錶推薦3：Harry Winston

海瑞溫斯頓向來擅長以珠寶語言詮釋時間
海瑞溫斯頓向來擅長以珠寶語言詮釋時間

海瑞溫斯頓向來擅長以珠寶語言詮釋時間，而2026馬年限定的 Moments 系列腕錶，正是一場結合中華文化意象與高級珠寶工藝的華麗演出。這款36毫米自動腕錶以18K玫瑰金錶殼為基礎，紅色與金色為主調的錶盤上，一匹赤色駿馬昂首騰躍，透過立體鑲貼工藝固定於錶盤中央，馬身以手工紅色漆料層層描繪，弧面造型勾勒出飽滿而充滿張力的肌肉線條，展現馬年象徵的力量、速度與冒險精神。背景祥雲則以珍珠母貝鑲嵌工藝製作，搭配天幕與星辰細節，營造駿馬奔馳於天地之間的畫面。環繞錶盤的兩條金色軌道上鑲嵌118顆明亮式切工鑽石，8顆馬眼型切工鑽石同時作為時標，自上而下尺寸漸增，最終在6點鐘位置銜接一顆祖母綠型切工鑽石，向品牌最具代表性的寶石語彙致敬。腕錶搭載瑞士自動上鍊機芯，動力儲存40小時，並限量發行8枚，呼應中華文化中象徵圓滿與吉祥的數字「8」。使這只馬年腕錶不僅是一枚時計，更是一件高度完成的節慶藝術品。（價格店洽）

腕錶搭載瑞士自動上鍊機芯，動力儲存40小時，並限量發行8枚
腕錶搭載瑞士自動上鍊機芯，動力儲存40小時，並限量發行8枚

2026馬年腕錶推薦4：Hermès

愛馬仕雖未特別為農曆馬年推出生肖限量腕錶
愛馬仕雖未特別為農曆馬年推出生肖限量腕錶

愛馬仕雖未特別為農曆馬年推出生肖限量腕錶，但 Haremi 編今天要介紹的這兩款全新工藝時計，卻不約而同地回應了馬年意象，展現品牌深植血液中的馬術文化。Arceau Rocabar de rire 工藝腕錶以1978年誕生的 Arceau 錶殼為舞台，錶盤結合手工雕刻、微繪與極為罕見的馬鬃毛鑲嵌工藝，重現絲巾圖案中的頑皮馬兒；按下9點鐘按鈕，馬兒吐舌的動偶裝置隨即啟動，幽默之中蘊含高度技術密度。另一款 Slim d’Hermès Hippocampe 工藝腕錶則將視角延伸至海洋，以鐫刻與皮革鑲嵌工藝描繪海馬形象，數百片僅0.5毫米厚的皮革拼貼出立體曲線，搭配超薄 H1950 自製機芯，呈現輕盈而詩意的時間想像。兩款腕錶一陸一海，未刻意標註生肖，卻精準呼應馬年所象徵的力量、靈性與自由，也再次證明，對愛馬仕而言，「馬」從來不是節慶題材，而是一種與生俱來的創作語言。（價格店洽）

Hippocampe 工藝腕錶則將視角延伸至海洋
Hippocampe 工藝腕錶則將視角延伸至海洋

2026馬年腕錶推薦5：Jaeger-LeCoultre

積家在2026馬年以 Reverso Tribute Enamel ‘Horse’ 翻轉系列琺瑯腕錶，交出一份幾近「教科書等級」的生肖創作
積家在2026馬年以 Reverso Tribute Enamel ‘Horse’ 翻轉系列琺瑯腕錶，交出一份幾近「教科書等級」的生肖創作

積家在2026馬年以 Reverso Tribute Enamel ‘Horse’ 翻轉系列琺瑯腕錶，交出一份幾近「教科書等級」的生肖創作。這款馬年特別版延續 Reverso 誕生於1931年、源自馬球運動需求的歷史脈絡，將可翻轉錶殼化為藝術畫布；翻至背面，一匹昂首揚蹄的駿馬自黑色大明火琺瑯背景中騰躍而出，馬身以玫瑰金手工鐫刻，肌理、鬃毛與馬蹄細節再以黑色銠金屬描繪，周圍雲朵的噴砂質感讓畫面更顯立體靈動。為了在琺瑯表面完成如此精細的「模雕」（Modelled Engraving）鐫刻，工匠需耗費約80小時、使用多達10種鑿刀逐步成形，工藝難度極高。正面錶盤同樣覆以亮澤黑色大明火琺瑯，裝飾藝術風格的刻面時標、軌道式分鐘刻度與太子妃指針，讓時間顯示回歸純粹。腕錶搭載積家自製822型手動上鍊機芯，限量僅10枚，是一款將馬年象徵的力量、自由與不屈精神，凝鍊為可翻轉藝術臻品的典藏之作。（價格店洽）

腕錶搭載積家自製822型手動上鍊機芯，限量僅10枚
腕錶搭載積家自製822型手動上鍊機芯，限量僅10枚

2026馬年腕錶推薦6：Chopard

蕭邦在馬年題材上的詮釋，始終選擇一條更安靜、也更深遠的路徑
蕭邦在馬年題材上的詮釋，始終選擇一條更安靜、也更深遠的路徑

蕭邦在馬年題材上的詮釋，始終選擇一條更安靜、也更深遠的路徑。L.U.C XP Urushi 馬年特別版將日本傳統蒔繪（Maki-e）工藝引入瑞士高級製錶語境，以手工漆繪與金粉勾勒出一匹英姿勃發的駿馬，在蓮花紋飾之間昂首舞動。馬在東方文化中象徵自由、探索與不息前行的精神，而蓮花則寓意君子品格，兩者交會，使錶盤不只是生肖圖像，而是一幅承載文化意涵的微型畫作。蒔繪工藝需以天然生漆層層塗覆並反覆乾燥，再以細緻金粉描邊成形，整個過程高度仰賴經驗與耐心，也讓每一枚錶盤都帶有不可複製的溫度。腕錶搭載 L.U.C 96.17-L 超薄自動上鍊機芯，偏心微型自動盤與雙發條盒結構，在僅6.8毫米厚度下仍提供65小時動力儲存，展現蕭邦在超薄製錶上的深厚實力。這款作品並不以張揚的方式宣告馬年，而是以工藝、文化與時間的耐性，靜靜回應「奔馳」的真正意義。（價格店洽）

蒔繪工藝需以天然生漆層層塗覆並反覆乾燥
蒔繪工藝需以天然生漆層層塗覆並反覆乾燥

2026馬年腕錶推薦7：IWC

IWC 萬國錶在農曆生肖腕錶的詮釋上，一向拿捏得恰到好處
IWC 萬國錶在農曆生肖腕錶的詮釋上，一向拿捏得恰到好處

IWC 萬國錶在農曆生肖腕錶的詮釋上，一向拿捏得恰到好處，既保留節慶象徵，又不讓設計流於表面符號。為迎接2026馬年，品牌推出葡萄牙系列自動腕錶42馬年特別版，全球限量500枚，以經典工程美學回應「奔馳」主題。42.4毫米精鋼錶殼搭配箱型藍寶石玻璃，線條修長而克制；酒紅色錶盤靈感取自新年吉祥紅，卻以深沉內斂的色調呈現，搭配金色指針與羅馬數字時標，讓整體視覺在溫潤與理性之間取得平衡。錶盤佈局延續葡萄牙系列標誌性的對稱設計：3點鐘為動力儲備顯示、9點鐘小秒針、6點鐘低調日期窗，閱讀清晰而從容。真正的馬年彩蛋藏於背面，透過透明底蓋，可見搭載比勒頓上鏈系統的52011自製機芯，鍍金擺陀特別雕刻成駿馬奔騰造型，在運轉間象徵力量、行動力與向前推進的節奏。長達7天的動力儲備，讓這只腕錶不只呼應馬年的積極意象，也體現品牌一貫重視的實用精神。（價格店洽）

真正的馬年彩蛋藏於背面，透過透明底蓋，可見搭載比勒頓上鏈系統的52011自製機芯
真正的馬年彩蛋藏於背面，透過透明底蓋，可見搭載比勒頓上鏈系統的52011自製機芯

2026馬年腕錶推薦8：Dior

Dior 以一貫擅長的高級訂製敘事，為2026馬年端出全球限量30只的 Dior Grand Soir 馬年特別版腕錶
Dior 以一貫擅長的高級訂製敘事，為2026馬年端出全球限量30只的 Dior Grand Soir 馬年特別版腕錶

Dior 以一貫擅長的高級訂製敘事，為2026馬年端出全球限量30只的 Dior Grand Soir 馬年特別版腕錶，將生肖意象轉化為一座微型舞台。36毫米精鋼錶殼搭配鑲嵌52顆鑽石的玫瑰金錶圈，珍珠母貝錶盤上鋪陳花草樹叢與灌木景致，並以紫水晶、錳鋁榴石與彩色剛玉點綴其間；一匹飾以玫瑰金細節的駿馬穿梭其中，周圍蝴蝶輕舞，構築出介於現實與幻想之間的詩意場景。馬在東方文化中象徵熱情、自由與忠誠，迪奧不以速度取勝，而是以層次與光澤描繪生命力的躍動。玫瑰金太妃指針與「Christian Dior」字樣低調融入畫面，時間顯示成為構圖的一部分；透明底蓋可見鐫刻「Limited Edition of 30」字樣的玫瑰金自動盤，搭載 Sellita SW300 自動上鍊機芯，動力儲存42小時。這不是一只追求張揚的生肖錶，而是一件將馬年精神化為高級珠寶工藝的腕間藝術品。（價格店洽）

玫瑰金太妃指針與「Christian Dior」字樣低調融入畫面，時間顯示成為構圖的一部分
玫瑰金太妃指針與「Christian Dior」字樣低調融入畫面，時間顯示成為構圖的一部分

2026馬年腕錶推薦9：TAG Heuer

TAG Heuer 擅長把「速度」說成一種設計語言
TAG Heuer 擅長把「速度」說成一種設計語言

TAG Heuer 擅長把「速度」說成一種設計語言，而在2026農曆馬年，這件事被轉譯得格外到位。全新 Carrera 馬年限量版計時腕錶，以品牌標誌性的 Glassbox 拱形藍寶石水晶為核心，將賽道精神與東方生肖文化自然交會。39毫米精鋼錶殼比例俐落，香檳金色太陽放射紋錶盤上，由赤紅漸層過渡的光影呼應「赤馬」所象徵的熱情與能量；18K 5N 玫瑰金指針與時標，搭配紅色細節點綴，讓整體視覺既溫潤又充滿張力。最巧妙的細節藏在9點鐘日期窗，數字「7」被「馬」字取代，低調點出馬在十二生肖中排行第七的文化脈絡，也讓佩戴者在日常讀時之間，與節慶意象產生連結。翻至錶背，透明底蓋下可見自製 TH20-07 自動上鏈機芯，鍍金擺陀上鐫刻奔馬圖騰，象徵不受拘束的動能，同時呼應 Carrera 系列與賽車世界密不可分的 DNA；80小時動力儲存，則確保腕錶在高速節奏中依然穩定精準。全球限量250只，這款馬年時計不只是生肖作品，更是一枚把「前進」說得既理性又浪漫的現代計時腕錶。（價格 NTD 261,800）

翻至錶背，透明底蓋下可見自製 TH20-07 自動上鏈機芯
翻至錶背，透明底蓋下可見自製 TH20-07 自動上鏈機芯

2026馬年腕錶推薦10：Longines

迎接馬年，浪琴推出全球限量2,026只的巨擘系列馬年生肖紀念腕錶
迎接馬年，浪琴推出全球限量2,026只的巨擘系列馬年生肖紀念腕錶

迎接馬年，浪琴推出全球限量2,026只的巨擘系列馬年生肖紀念腕錶（Master Collection Year of the Horse），以品牌深厚的馬術淵源與經典製錶語彙，為馬年寫下優雅而有力的一筆。42毫米不鏽鋼錶殼搭配紅色漸變太陽放射紋錶盤，色澤由深至淺，宛如日出時分的光影流動，寓意新的開始；2N 鍍金指針與時標則在溫潤紅調中勾勒出清晰閱讀性。錶盤佈局延續巨擘系列的從容節奏：6點鐘位置的小秒針結合日期顯示，並與月相功能相互呼應，為日常佩戴增添層次。真正的馬年靈魂則藏於背面，透過透明底蓋，可見搭載矽游絲的 L899.5 自動上鍊機芯，72小時動力儲存確保穩定續航；鍍金自動盤特別鐫刻出奔馬圖騰，靈感取自中國近代畫家徐悲鴻《奔馬》的動勢精髓，隨著手腕擺動，奔騰不息。這匹駿馬同時也呼應浪琴表自19世紀起與馬術運動的長久連結，速度、力量與優雅在此達成平衡。作為一枚將文化意象、實用功能與品牌 DNA 緊密結合的生肖腕錶，它以低調而持久的方式，為馬年定調。（價格 NTD 94,900）

真正的馬年靈魂則藏於背面，透過透明底蓋，可見搭載矽游絲的 L899.5 自動上鍊機芯
真正的馬年靈魂則藏於背面，透過透明底蓋，可見搭載矽游絲的 L899.5 自動上鍊機芯

2026馬年腕錶推薦11：Breitling

百年靈為迎接馬年，推出 Top Time B01 Shadow Rider 夜影黑駒馬年限量版計時腕錶
百年靈為迎接馬年，推出 Top Time B01 Shadow Rider 夜影黑駒馬年限量版計時腕錶

百年靈為迎接馬年，推出 Top Time B01 Shadow Rider 夜影黑駒馬年限量版計時腕錶，以品牌最擅長的計時碼錶語彙，詮釋駿馬所象徵的速度、自由與精準。此作全球限量288只，設計靈感回溯 Top Time 系列誕生的1960年代，那是一個與賽車文化、前衛精神緊密相連的年代，也與「奔馳」意象高度契合。38毫米精鋼枕形錶殼搭配微拱藍寶石水晶，勾勒出復古卻不失力量感的輪廓；黑白對比錶盤中央可見橢圓形「儀表板」圖騰，源自百年靈歷史檔案，兩枚計時小盤以方圓交錯呈現，強化動態節奏。9點鐘位置低調嵌入夜影黑駒側影，宛如破風疾馳的瞬間定格；紅色計時指針與30分鐘累計盤則點出速度與激情。12點至2點鐘之間鐫刻「YEAR OF THE HORSE」字樣，為整體設計注入明確而克制的節慶標記。腕錶搭載 COSC 認證的百年靈 B01 自製計時機芯，具備導柱輪與垂直離合結構，70小時動力儲存確保穩定續航。底蓋鐫刻「ONE OF 288」與黑駒圖樣，進一步強化收藏意義。這是一款將生肖文化、復古美學與專業計時性能緊密結合的現代馬年時計。（價格 NTD 228,888）

此作全球限量288只
此作全球限量288只

2026馬年腕錶推薦12：Swatch

Swatch 向來不以高門檻的工藝語言詮釋生肖，而是選擇用藝術與能量感，為新年帶來一種更直覺、也更貼近日常的祝福
Swatch 向來不以高門檻的工藝語言詮釋生肖，而是選擇用藝術與能量感，為新年帶來一種更直覺、也更貼近日常的祝福

Swatch 向來不以高門檻的工藝語言詮釋生肖，而是選擇用藝術與能量感，為新年帶來一種更直覺、也更貼近日常的祝福。迎接2026馬年，品牌推出特別腕錶 Riding The Clouds，由前 Swatch Art Peace Hotel 駐村藝術家俞文杰共同創作，將傳統文化意象轉化為充滿當代節奏的視覺敘事。錶盤以太陽為核心構圖，兩匹奔騰的駿馬以浮凸印刷呈現，黑白對比呼應陰陽平衡，烈焰般的鬃毛與馬蹄則象徵火馬年的衝勁與行動力；雲紋元素貫穿畫面，寓意幸運與繁榮。緋紅色調從錶盤延伸至錶帶，靈感來自捲軸畫與辟邪紅繩，讓整只腕錶在熱烈中保有文化層次。這不是一只「平易近人」的生肖錶，更是一款鼓勵勇往直前、盡情閃耀的年度象徵，將馬年的精神轉化為人人都能佩戴的能量宣言。（價格 NTD 3,100）

錶盤以太陽為核心構圖，兩匹奔騰的駿馬以浮凸印刷呈現，黑白對比呼應陰陽平衡
錶盤以太陽為核心構圖，兩匹奔騰的駿馬以浮凸印刷呈現，黑白對比呼應陰陽平衡

【腕錶小教室】

自認不是最專業
但敢肯定很有趣
用淺顯易懂的方式講錶
帶領大家領略腕錶趣味

Source: 各品牌

本文由「Bella儂儂」提供，未經授權，請勿轉載!】

【延伸閱讀】

王心凌43歲減齡包頭怎麼綁？5招綁髮髮型技巧視覺年輕5歲

2026燙髮趨勢4大關鍵！泡泡捲、人魚捲到萊斯利捲，顯小臉造型一次掌握

其他人也在看

曹西平靈堂開放首日！0親友、藝人前往悼念　「現場狀況」他全說了

曹西平靈堂開放首日！0親友、藝人前往悼念　「現場狀況」他全說了

66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，今（10日）曹西平靈堂開放首日，不過現場卻僅有少數人前去哀悼。蔡佩伶報導

三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前90
病痛纏身26年走到終點 楊貴媚哀悼「螢幕老公」趙學煌：離苦得樂

病痛纏身26年走到終點 楊貴媚哀悼「螢幕老公」趙學煌：離苦得樂

資深演員趙學煌昨（10日）凌晨辭世，享壽69歲，消息傳出後，演藝圈好友紛紛表達不捨。曾在花系列《孽女花》與他飾演夫妻的楊貴媚發聲哀悼，回憶起多年合作與相處的點滴，語氣滿是不捨與懷念。楊貴媚形容趙學煌是名副其實的「生命鬥士」，26年來因車禍癱瘓、長期與病痛纏鬥，卻始終認命而堅強。她感慨表示：「趙哥因車

自由時報 ・ 2 小時前10
55歲男不菸不酒還少鹽　「1習慣」害腎臟如80歲：戒掉半年後就改善

55歲男不菸不酒還少鹽　「1習慣」害腎臟如80歲：戒掉半年後就改善

現代人追求健康與長壽，但要小心飲食細節！醫師洪永祥表示，一名55歲的男子是典型的現代「養生狂」，每天跑5公里，不菸不酒，還特別講究少鹽。但男子有天就醫表示，因體檢發現，腎絲球過濾率竟只有58分。經詢問後，洪永祥得知，男子超愛沾醬，使血管如同泡在鏽水般，也「醃漬」損壞了腎臟功能。

三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前10
好天氣要來了！台灣上空「一片橘紅」　下週回暖飆27度

好天氣要來了！台灣上空「一片橘紅」　下週回暖飆27度

持續受到大陸冷氣團南下影響，全台明顯降溫，不過氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，下週開始明顯回暖，且會氣溫逐日升高，中南部可上看27度，並持續至下週末。

三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前18
國民黨慘了！媒體人預言2026恐大敗、狂丟5縣市　敗因竟是「他」

國民黨慘了！媒體人預言2026恐大敗、狂丟5縣市　敗因竟是「他」

即時中心／高睿鴻報導雖然去（2025）年夏天於「全國大罷免」一戰遭逢失利，但民進黨很快站穩腳跟，迅速備戰2026年縣市長大選；近日已對多縣市完成徵召或提名，等同讓選戰提早開打。比起綠營積極整軍經武，國民黨不斷挨轟動作慢，多數縣市都還無法確定誰能出戰，且內部矛盾嚴重；為此，民調機構《美麗島電子報》董事長吳子嘉重砲猛轟藍營，直言若主席鄭麗文不拿出魄力，國民黨可能至少得丟5縣市，而她本人也得黯然下台。

民視 ・ 23 小時前672
CPB／台灣名投曹錦輝確定轉戰中國「福州海俠隊」！首場賽事曝光

CPB／台灣名投曹錦輝確定轉戰中國「福州海俠隊」！首場賽事曝光

在台灣棒球史上，很難找到一個人的名字能同時代表「極致天才」與「極端爭議」，如今，這個名字即將在海峽對岸再度點燃話題。中國城市棒球聯賽（CPB）福州海俠隊今（10）日正式宣布，現年44歲的台灣名投曹錦輝加盟球隊，並預告這名曾震撼美職與中職的投手，將於1月13日迎來他的聯賽首秀。

三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前197
今晚冷氣團報到急凍！恐再探「個位數低溫」　粉專：明晚0°C線壓境

今晚冷氣團報到急凍！恐再探「個位數低溫」　粉專：明晚0°C線壓境

大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低。中央氣象署今（10）日持續針對8縣市發布低溫，今晚至明上午北部、東北部及金門局部地區有10°C以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。對此，氣象粉專「觀氣象看天氣」提醒，新一波大陸冷氣團今晚南下，明晚0°C線將會壓境，且今年1月至今，已連續10天達到冷氣團標準，預計冷空氣影響將會持續。

三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前發表留言
腹脹噁心掛急診！　醫一聽他「說3字」急做檢查：要住ICU

腹脹噁心掛急診！　醫一聽他「說3字」急做檢查：要住ICU

醫師白永嘉在粉專「急診醫師的眼睛（白永嘉醫師）」發文分享，最近的急診病人中，有不少眩暈、流感、消化道出血、心肌梗塞的病例。白永嘉提到，日前一名醫師看診時，一名患者表示自己腹脹、噁心，還頭暈到快暈倒，讓醫師察覺有異，立刻加做心血管的抽血指數檢查，檢查結果顯...

CTWANT ・ 1 天前18
冷氣團凍到下週一！高溫上看26度「暖到這天」

冷氣團凍到下週一！高溫上看26度「暖到這天」

還沒冷完！氣象署指出，今（10）日晚間再度受到一波冷氣團影響，晚間至明晨局部低溫將跌破10度，冷氣團下週一（12日）白天減弱，氣溫漸漸回升，未來一週全台高溫突破20度，中南部甚至可達26度，但要注意日夜溫差大。

三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前發表留言
三段變溫！寒流發威「凍探7度」冷3天　中南部恐更極端

三段變溫！寒流發威「凍探7度」冷3天　中南部恐更極端

低溫持續！中央氣象署指出，週六（10日）清晨冷氣團配合輻射冷卻，可能再達寒流等級，局部地區低溫不排除剩7度，週日（11日）、下週一清晨輻射冷卻強，中南部可能比北部更冷；下週一（12日）白天冷氣團減弱後迎來回溫，一路減弱至下週四（15日）轉為東北季風影響；氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文分析下週後半到週末（17、18日）的天氣型態，早晚的寒冷與本週相比減弱，但北東出現局部雨。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前3
保麗龍、氣泡紙別亂丟！環保局：最高罰6000元

保麗龍、氣泡紙別亂丟！環保局：最高罰6000元

生活中心／林依蓉報導隨著農曆新年即將到來，民眾紛紛展開大掃除。然而，許多人習慣將保麗龍與氣泡紙併入一般垃圾，或在未經分類的情況下直接丟入資源回收桶。環保局提醒，此舉恐觸犯《廢棄物清理法》，違者最高可處新台幣6,000元罰鍰。呼籲民眾在清理家中廢棄物時，務必遵守分類規定，以免因一時疏忽導致荷包失血。

民視健康長照網 ・ 16 小時前34
冷到發抖！明起全台急凍「下週一清晨恐剩8度」　還可能出現颱風

冷到發抖！明起全台急凍「下週一清晨恐剩8度」　還可能出現颱風

氣象署指出，今晚起至下週一清晨，北部與東北部整天偏冷，中南部日夜溫差大。西半部與東北部低溫約在11至13度間，花東地區則約15度。特別是明天清晨，苗栗以北、宜蘭及金門部分地區可能出現9至10度的局部低溫，下週一清晨更低，預估局部地區將出現8度。白天高溫方面，明日北...

CTWANT ・ 15 小時前4
進ICU沒再出來！69歲趙學煌離世　寇世勳悲痛送別：一路好走

進ICU沒再出來！69歲趙學煌離世　寇世勳悲痛送別：一路好走

資深演員趙學煌26年前因車禍導致下半身癱瘓，便以輪椅代步，然而今傳出不敵病魔辭世，享壽69歲。二女兒趙璿悲痛證實噩耗，表示：「勇敢堅強的爸爸去當天使了。」消息傳出後，演藝圈好友紛紛哀悼。記者林汝珊

三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前14
孫淑媚生日快樂！45 歲迎來「美貌大逆轉」從苦命台語歌手→韓系比基尼正妹 被封：逆齡天花板！

孫淑媚生日快樂！45 歲迎來「美貌大逆轉」從苦命台語歌手→韓系比基尼正妹 被封：逆齡天花板！

而真正讓這波討論全面炸開的關鍵，其實要回到去年她登上台北時裝周伸展台的那一刻。當時她以俐落造型現身，線條緊實、比例修長，站上伸展台毫不怯場，氣場一出場就抓住所有目光。照片曝光後立刻在社群瘋傳，不少人驚呼「完全不像 40+」、「這狀態太誇張了吧」，也讓更多人重...

styletc ・ 1 天前25
黃偉哲震撼表態！現身挺「這人」參選高雄市長　盼南台灣攜手合作

黃偉哲震撼表態！現身挺「這人」參選高雄市長　盼南台灣攜手合作

即時中心／黃于庭報導民進黨持續布局2026大選，高雄綠委賴瑞隆、林岱樺、許智傑、邱議瑩均有意爭取市長大位，黨內初選進入決戰時刻，各選將使出渾身解數，勤跑地方、舉辦造勢活動。對此，邱議瑩今（10）日公布選前之夜「團結高雄贏之夜」神秘嘉賓，特別邀請台南市長黃偉哲親臨現場助陣，展現南台灣城市攜手合作、共同前進的團結氣勢。

民視 ・ 21 小時前96
蕭煌奇老婆氣質正臉曝光！去年同框五月天阿信　身分疑寵物訓練師

蕭煌奇老婆氣質正臉曝光！去年同框五月天阿信　身分疑寵物訓練師

蕭煌奇今（8）日宣布完成結婚登記，震撼演藝圈。由於公開婚訊的照片僅拍到夫妻倆無名指婚戒，加上他先前低調秘戀1年，女方真實身分格外令人好奇。如今兩人現身戶政事務所畫面曝光，雖然僅以背影入鏡，不過有眼尖網友發現，在去年五月天於台北大巨蛋舉辦演唱會時，蕭煌奇就被拍到身旁有一名氣質女子同坐在觀眾席欣賞演出，疑似就是蕭煌奇新婚妻子。

三立新聞網 setn.com ・ 2 天前30
韓將台灣列中國！她揭「台灣半導體高管」強硬舉動　韓客戶致歉曝實情

韓將台灣列中國！她揭「台灣半導體高管」強硬舉動　韓客戶致歉曝實情

韓國宣布廢止紙本入境卡，2025年2月全面實施電子入境卡，不過卻發現在國家的分類中將台灣標示為「China（Taiwan）」，引起台灣反彈。近日科技專家許美華分享，台灣半導體高管因此事拒絕赴韓出差開會並直白向韓國客戶透露原因，獲得一封很長、用字溫暖的回信表達敬意，並曝光當地實況。

三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前73
撞上殲-20「電子迷霧」? 宮古海峽交手 日F-15J辨不出型號只「推定」 眼看它溜走

撞上殲-20「電子迷霧」? 宮古海峽交手 日F-15J辨不出型號只「推定」 眼看它溜走

[Newtalk新聞] 2026年元旦剛過，中、日軍機又傳出海上較勁。根據日本防衛省發的一份監視資料，日本自衛隊戰機 F-15J 近日在宮古海峽 ：「確認到殲-16、轟-6K 等機型，另有 2 架『推定』戰鬥機，型號不明、蹤跡全無。」 宮古海峽是日本的「家門口防線」，常年監視過往戰機。自衛隊 F-15J 竟會眼睜睜看著解放軍戰機目標溜走，連型號都認不出來？ 大概只有殲-20 隱形戰機能辦得到。 中國軍事專欄《矚望雲霄》今 ( 10 ) 日表示，隱形戰機不是「徹底隱形」，而是「選擇性隱形」。包括美軍的 F-22 和中國的殲-20，隱形效果最好的都是機頭正面。 日本自衛隊F-15J戰機。 圖 : 翻攝自矚望雲霄 可一旦戰機側向伴隨編隊飛行，情況就變了——側向沒有正面那麼極致的隱形修形，垂尾面積又大，日本的遠端警戒雷達確實能捕捉到零星信號。 《矚望雲霄》分析，這種信號是斷斷續續、跳來跳去的，說直白些就是「看得見，摸不著」。雷達沒法穩定跟蹤，更沒法給導彈提供火控引導。 日本戰機之所以標注「推定」，就是因為他們只捕捉到了幾個模糊的信號碎片，根本沒法確認具體是啥機型，更別說鎖定蹤跡了。這種「若即若

新頭殼 ・ 18 小時前97
今晨驚見3.9℃極端低溫！今晚又有冷氣團接力　專家：下週恐有颱風生成

今晨驚見3.9℃極端低溫！今晚又有冷氣團接力　專家：下週恐有颱風生成

受到輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，氣象署清晨針對18縣市發布低溫特報，提醒有10度以下氣溫發生的機率。今（10）日晨至上午局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。今日清晨新竹關西鎮出現4度的「極低溫」，專家透露，強冷空氣將接力報到，今日下半天至下週一（1/12）清晨，將受新一波的大陸冷氣團南下影響，今日白天短暫回溫後，明日白天、氣溫略降，明晚、下週一晨因「輻射冷卻」增強，氣溫再

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前1
冷氣團殺到苗栗以北破10度　下週變天時程一次看

冷氣團殺到苗栗以北破10度　下週變天時程一次看

受大陸冷氣團南下影響，今（11）…

民報 ・ 3 小時前1