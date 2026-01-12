2026馬年走春、寒假親子遊攻略｜清境農場、綠世界、飛牛牧場、埔心牧場...全台農場優惠門票一次看！「台版小奈良」被萌鹿圍繞、餵牛喝ㄋㄟㄋㄟ、超美「繡球花冰淇淋」非吃不可
2026馬年春節連休9天，加上寒假，正是與家人親友走春的好時機！想遠離城市放鬆身心嗎？全台各地的農牧場早已成為最新的假日療癒景點。你可以在草原上看綿羊脫衣秀、感受被萌鹿、水豚圍繞的幸福，或親自動手餵牛羊、下田體驗拔蔥樂趣，或漫步在歐風花園裡，品嚐花香四溢的冰淇淋。無論是親子出遊、情侶約會還是閨蜜相揪，從北到南都能玩出不同驚喜。「揪愛Mei」發現，網路熱搜的清境農場、綠世界、飛牛牧場、埔心牧場...等10大全台人氣農場/牧場，現在透過線上預訂門票，不僅即買即用超方便，又常有優惠，馬上訂起來，用超值價聰明玩遍全台最夯農牧場！
南投｜清境農場：百看不膩的「綿羊脫衣秀」歡樂滿點！
地處海拔1750公尺的清境農場，遠眺群山、微風拂面，是全台最具代表性的高山牧場。遊客不僅能在青青草原上欣賞一望無際的綠地美景，還能近距離與萌羊玩自拍。經典「羊咩咩脫衣秀」更是不能錯過，隨著牧羊人的哨聲與手勢，羊群依序出場，剪毛過程手起刀落，搭配逗趣解說，是山城中最療癒的自然秀。
時間：08:00~17:00
地址：南投縣仁愛鄉仁和路170號
門票（青青草原＋清境高空步道）：NT$300起（
原價NT$320）👉這裡買／加贈觀光工廠來店禮六選五
苗栗｜飛牛牧場：幫牛擠ㄋㄟㄋㄟ！體驗最「牛」的牧場日常
牛牛控絕對不能錯過！位於苗栗通霄的「飛牛牧場」，是全台最經典的乳牛樂園，提供各種「超牛」體驗：孩子們可親手餵小牛、幫母牛擠奶，還有各種牛奶料理等你親手DIY，奶酪、冰淇淋、雞蛋糕...好吃又療癒！一天兩場、假日加碼一場的「鴨BB大遊行」，更是園內的高人氣活動，看著鴨群搖搖擺擺逛大街，呆萌模樣融化全場的心～
時間：08:00~19:00
地址：苗栗縣通霄鎮南和里166號
門票：NT$320起（含鮮乳冰淇淋、手工烤布丁等不同內容）👉這裡買
新竹｜綠世界生態農場：雨林探險X萌寵互動 一次全打包
新竹人氣NO.1親子樂園「綠世界」，以多樣化的生態聞名全台，園區腹地廣達70公頃，從亞馬遜雨林館、天鵝湖到，讓孩子一邊玩、一邊學習動物知識。每日定時的動物表演，更是不容錯過，從羊駝散步、鵜鶘餵食秀到鸚鵡劇場的互動演出，讓人近距離感受動物魅力，大人、小孩都看得目不轉睛、笑聲不斷！
時間：08:30~17:30
地址：新竹縣北埔鄉隘子7鄰20號
門票：NT$351起（
原價NT$520）👉這裡買／即買即用、加贈遊園車或餐飲兌換
台東｜初鹿牧場：畫報級美景！山海環繞下的好山好水
台東好山好水，坐擁地利之便的「初鹿牧場」，一入園迎面而來就是滿山翠綠，廣闊草原上放牧著乳牛與馬匹，遼闊視野讓人心曠神怡。這裡不只有牛馬，兔子、驢子、小袋鼠、綿羊等小動物區，還能看見鮮乳加工包裝作業（每週六休息），一窺牧場日常。最後別忘了在離園前來份奶製點心，霜淇淋、鮮奶酪、乳酪蛋糕通通必吃，奶香濃郁超好吃！
時間：08:00~17:00
地址：台東縣卑南鄉明峰村牧場1號
門票：平日NT$90（
原價NT$100）、假日NT$190（ 原價NT$200）👉這裡買
桃園｜埔心牧場：超萌「賽金豬、賽福羊」押寶去！
擁有逾半世紀歷史的埔心牧場，不只是許多人的童年回憶，如今園區全面升級，「萌萌村」不僅能餵食水豚君、羊駝與梅花鹿等可愛小動物，還有超卡哇伊的「賽金豬」、「賽福羊」的押寶活動，刺激又好玩。這幾年新成立的露營區「牛仔星村」，提供露營車和牛仔小屋，不管是想一日遊或兩天一夜暢玩，滿足你的不同需求。
時間：09:00~17:00，每周三休園
地址：桃園市楊梅區幼獅路一段439號
門票：NT$250起（
原價NT$350）👉這裡買／即買即用、免排隊購票、免費取消
體驗：萌豚樂園、羊駝漫步👉點我去預約
宜蘭｜張美阿嬤農場：「隱藏版體驗」玩出田園新滋味
日式庭園氛圍加上水豚、笑笑羊、梅花鹿的夢幻組合，讓「張美阿嬤農場」成為宜蘭爆紅的拍照熱點。來這裡，不僅能親近可愛小動物，其實還藏著許多「隱藏版」農作體驗！從當季蔬菜採收、手洗愛玉、三色芋圓DIY，到搗麻糬、蔥油餅製作，親手參與、感受最純樸的鄉村風情與動手樂趣。
時間：09:00~17:00
地址：宜蘭縣三星鄉行健溪一路二段161號
門票：雙人票NT$400👉這裡買／加贈星巴克$50抵用券、即買即用
體驗：門票＋DIY體驗＋品嚐甜點👉點我去預約
台南｜走馬瀨農場：奔馳在「小紐西蘭」大草原上吧
被譽為「小紐西蘭」的台南「走馬瀨農場」，是南台灣最大的草原樂園，以種草起家，引進紐西蘭盤固拉牧草，綿延的翠綠草原成為親子最愛的遊戲場。園區活動豐富，從滑草、推牧草球、划船、射箭到騎馬體驗，讓孩子徹底放電；搭配哈薩克飆馬秀、烏克蘭特技秀，可動可靜，玩上一整天都可以。
時間：平日09:00~17:00；假日08:00~17:00
地址：台南市大內區二溪里唭子瓦60號
門票：NT$199（
原價NT$250）👉這裡買／即買即用、免排隊購票、免費取消
屏東｜鹿境梅花鹿生態園區：「台版小奈良」萌鹿出沒！
號稱「台版小奈良」的墾丁鹿境，是南台灣最療癒的打卡景點。距離墾丁大街僅十分鐘車程，交通便利，值得順路一遊。園內上百隻梅花鹿親人又溫馴，在萌鹿包圍下餵食、拍照，超級幸福！還有「超萌室友團」水豚、陸龜與迷你馬，療癒力滿分。園區乾淨舒適，搭配咖啡與冰淇淋下午茶，親子同遊或情侶約會都合適。
時間：10:00~16:30；暑假期間10:00~17:30
地址：屏東縣恆春鎮恆公路1097-1號
門票：NT$200（
原價NT$250）👉這裡買／即買即用、雙人票加贈星巴克$100抵用券
苗栗｜花露農場：四季花開超浪漫～絕美 「繡球花淇淋」必嚐
位於苗栗卓蘭的「花露農場」，雖名為農場，其實更像一座繽紛綻放的歐風花園。園區四季花海繽紛，向日葵、玫瑰、油桐花、海芋、薰衣草...輪番登場，隨手一拍都像明信片。園區同時販售精油、花草茶與香氛伴手禮，最受歡迎的「花淇淋」，以繡球花為靈感打造，夢幻外型讓人捨不得下口！其中玫瑰口味更是選用自家種植的有機玫瑰，入口帶著淡淡花香，甜而不膩。
時間：平日09:00~17:00；假日08:30~17:30（每周三休園）
地址：苗栗縣卓蘭鎮西坪里西坪43-3號
門票+繡球花淇淋：NT$300（
原價NT$350）👉這裡買／即買即用、免費取消
宜蘭｜蔥寶寶體驗農場：幫蔥洗SPA！食農教育品嘗好滋味
宜蘭三星蔥聞名全台，位於此處的「蔥寶寶體驗農場」帶你化身蔥農，在專業導覽解說下，親手拔三星蔥、幫蔥洗「SPA」，再到親手製作三星蔥餅，1.5小時的體驗就像走進小農美食工坊。手作後現煎香氣四溢的蔥油餅，讓人食指大動；現場還有蔥明冰、蔥咖啡、蔥蛋捲等特色伴手禮，好玩好吃更好買！
時間：09:00~17:00
地址：宜蘭縣三星鄉大德路三段79號
體驗：DIY馬卡龍蔥多餅 NT$135起（
原價NT$180）👉這裡買／1天前免費取消
其他人也在看
網紅赴俄旅遊認貪圖「快速通關」喪失台灣身份 移民署證實！陸委會揭1挽救方法
旅遊Podcaster「花爺」擁有2萬粉絲追蹤，近日分享旅遊陷阱的經歷，坦言在中國旅遊期間，誤信當地旅行社宣稱可「代辦俄羅斯簽證」及「快速通關」，而辦了一本的「中國一次性邊境旅遊護照」，返台後被認定違規，依法喪失台灣身分。對此，陸委會再次重申，中國所簽發的「邊境旅遊護照」，雖僅有3個月效期，但屬於僅發給中華人民共和國「公民」的旅行證件，提醒民眾若規劃前往國外旅遊，應循正常管道申請目的地國家簽證，以免違法。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 10
墾丁觀光10年暴跌623萬人次 福容停業整修、風華逆勢進駐
墾丁觀光人次持續下滑，繼民國113年跌至214萬餘人次後，114年持續低迷，僅剩213.9萬餘人，面臨200萬大關保衛戰。繼統一度假村撤出墾丁後，另一間指標性的墾丁福容大飯店，近期也傳出將大規模整修而暫停營業。但也有嘉楠集團旅館事業的風華渡假酒店進駐，希望能在墾丁打開一片天。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
AI協助旅遊規劃更省力 Gemini pro 3 大更新 免費客製化旅遊手冊 一鍵生成指令大公開
最近Threads上充滿各式各樣風格的旅遊行程表！過去旅行大家總會用Word規劃行程表，但密密麻麻的文字其實非常不易閱讀，分享給旅伴的同時常常會收到許多提問，可是想要做成精美的旅遊手冊又沒有設計能力....總是遇到這種狀況的大家有福了！Gemini 的 Nano Banana Pro 更新後有多強？不只是 AI 製圖能力變精準，最重要的是——繁體中文終於不亂碼也不缺字了！（身為台灣人真的感動）所以現在超多人拿來當「旅遊規劃工具」，直接把自己的旅行行程丟進去，AI 就會自動畫出超好看的旅遊攻略圖、地圖、行程表，插畫風、手繪風、雜誌風全部沒問題。完全實現：你負責放假，行程表交給 AI。Yahoo奇摩社群 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
謝國樑開箱「八重山丸」渡輪 基隆直達石垣島 盼結合在地觀光
行經基隆至日本石垣島航線的「八重山丸渡輪」客貨渡輪近日即將正式啟航，基隆市長謝國樑特別在臉書開箱分享渡輪內部設施，並強調渡輪將成為基隆通往國際海島的新航線，市府會努力要讓這條新航線與基隆在地觀光結合，促使更多國際旅客來到基隆，體驗基隆之美。業者表示，渡輪正在啟航前最後測試，標準房每人2700元起，至於淡季促銷票價通鋪最低每人只要2000元起。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
嘉、竹縣落羽松景觀迷人
記者湯朝村、彭新茹∕嘉義報導 嘉義縣太保市魚寮遺址落羽松轉紅，被譽為「嘉義版忘憂森林…中華日報 ・ 1 天前 ・ 1
南投 信義梅海接力開 賞花留意交管
接連冷氣團夾帶水氣澆灌下，南投縣信義鄉梅花瞬間怒放，外坪頂梅花開了約7成，近20公頃「香雪海」美景，吸引大批遊客穿梭梅林尋幽訪勝，直呼「滿山遍野鋪上白色花毯，似雪景，淡雅梅花清香撲鼻而來，超療癒！」信義鄉農會指出，各賞梅區近期陸續將滿開，籲民眾把握最佳遊賞時機，提醒遊客配合相關交通管制措施。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
冬日石門水庫詩情畫意 楓紅、梅花綻放迎客
桃園石門水庫楓林步道是熱門賞楓景點，水利署北區水資源分署表示，每年1月初石門水庫吹東北風，楓葉雖轉紅但落葉多，今年楓葉也有相同落葉狀況，不過，目前在園區南苑及中線槭林公園道路，仍可看到楓紅美景。北水分署表示，園區另有栽種梅花，近期因天冷已陸續綻放，遊客可從園區溪洲公園、中線及高線附近步道觀賞盛開的梅自由時報 ・ 1 天前 ・ 2
把加州陽光端上桌！寒舍艾美TIPSY Sparrow推西岸日光早午餐
搶攻新年餐飲商機，台北寒舍艾美酒店「TIPSY Sparrow」即日起於週末推出「西岸日光」假日早午餐，由廚藝總監米其林星級主廚李皞(Chef Paul)與邱奕承主廚共同發想設計，以加州的陽光、悠閒節奏與多元文化為靈感，推出6 道限定菜色，包括「墨西哥辣雞肉沙拉」、「帕瑪火腿蛋可頌」、「KFC 炸雞鬆餅」、「煙燻鮭魚・炸蝦滿福堡」、「牛排、薯仔蛋」及「印度坦都里烤羊、薑黃飯」，每道320元+10%三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
斗六兩景點入列中央觀光據點 張麗善縣長期觀光人次破五千萬
記者陳正芬／雲林報導 雲林縣府積極提報並通過交通部觀光署審核，二○二六年新增「斗六膨…中華日報 ・ 7 小時前 ・ 1
桃園溫泉「熱」「點」 宇內溪溫泉主打「溪畔泡湯」
【旅遊經洪書瑱報導】小烏來風景特定區內的「宇內溪溫泉」是近年來桃園冬季出遊的首選之一，主打「溪畔泡湯旅遊經 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
自然漫遊 沉浸春日浪漫風光
士林、北投擁有豐富的自然風光與人文風情，從承載百年溫泉文化的北投到具多樣生態的...信傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言
新竹落羽松元月變色登場 五處熱門景點曝光
新竹落羽松林陸續由翠綠轉為金黃、橘紅，點綴山林、水岸與步道景致，成為近期最受歡迎的賞景亮點。新竹縣政府精選縣內新埔、橫山...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
甜蜜過春節 台中的浪漫景點推薦！花海、夜景、溫泉與文創聚落一次收
春節不想人擠人，又想和另一半來點儀式感？身為大都市的台中也有浪漫選擇。從文青範兒十足的文創聚落、飄著淡淡草木香氣的花海，散步到夕陽染紅高美濕地、夜晚的璀璨城市燈火，或是到山林裡的谷關溫泉放鬆，在熱湯與山林氣息中為春節畫下最療癒的句點，這個過年，就讓台中陪你把浪漫一次收好。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 2 天前 ・ 2
〈 中華旅遊 〉司馬庫斯2日遊 走訪人間淨土
記者林怡孜∕台南報導 被譽為「人間淨土」的司馬庫斯，位於新竹縣尖石鄉海拔約一千六百公…中華日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
墾丁遊客「恐跌破200萬防線」 地方嘆：連雞都快餓死
曾經是國旅指標的墾丁，近年旅客人數明顯下滑，今年甚至可能跌破200萬大關，觀光市場低迷、住房率不振，使當地飯店經營面臨挑戰，繼統一度假村宣布停業後，墾丁福容大飯店也公告主館將整修並暫停營業，官方強調是為硬體優化，但地方業者則認為反映在地觀光與住宿低迷，直呼「連雞都快餓死了」。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1025
搭郵輪精打細算1／一張船票包吃住玩 郵輪成旅遊達人新選擇
過去被視為退休族專利的郵輪旅行，近年逐漸翻轉形象，成為旅遊玩家眼中高CP值又省體力的選項，只要一張船票，就搞定吃飯、住宿、娛樂。45歲從外商公司總經理一職退休、現為旅遊達人田臨斌，在他人生下半場選擇把時間交給海洋，50歲後開始頻繁搭郵輪環遊世界。對他來說，郵輪不只是交通工具，而是一種重新安排生活節奏、思考旅行意義的方式。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前 ・ 發表留言
不只東京新景點精彩！駒岳纜車賞富士山、大阪全新設施、九州 Miffy 主題園區 2026 必踩新點
MOOK玩什麼,YT頻道,YOUTUBE,日本旅遊,富士山,大阪,GRANDGREENOSAKA,九州,長崎,豪斯登堡,MIFFY,攻略,溫泉,箱根,駒岳纜車 2026 的日本旅遊又迎來全新升級！不只是東京有新地標，從能一次把富士山框進照片裡的箱根駒岳纜車，到大阪最新的都會綜合設施 GRAND GREEN OSAKA 南館，再到九州長崎豪斯登堡以 Miffy 為主題打造的夢幻園區，各地都推出讓旅客「一定要再去一次」的新景點。這一篇就讓MOOK玩什麼帶你從關東玩到九州，掌握 2026 最不容錯過的必玩亮點！景點+ ・ 5 小時前 ・ 發表留言
哪家航空最討喜？這2家常被點名成出國首選
「2025全球最佳航空公司」榜單中，長榮航空與星宇航空都入榜短新聞SHOTNEWS ・ 1 天前 ・ 發表留言
彰化桂冠精品旅館驚豔開箱
為推廣台灣星級旅館評鑑制度，並讓大眾深入了解各類優質住宿的特色，交通部觀光署曾經邀約多位知名網紅與部落客，親身開箱位於彰化的「彰化桂冠精品旅館」。這間旅館以其獨特的建築設計與極致的微服務，不僅在網路上引發熱議，更成為國人旅遊彰化時的指標性首選。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
首家國航直飛華盛頓D.C. 長榮航空7月起每週4班
長榮航空今天（12日）宣布，7月將開航桃園直飛華盛頓D.C.航線，每週4班，是首個直飛華盛頓D.C.的國籍航空航線。總經理孫嘉明表示，該航線以波音787-9三艙機型執飛，起降時間預估與紐約航線差不多，目前正在進行時間帶申請等開航準備。亞洲旅客包括台灣旅客，目前要飛往華盛頓D.C.，須經日本、韓國、中自由時報 ・ 9 小時前 ・ 發表留言