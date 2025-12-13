2026馬年送禮！open it.、舊振南、LADY KELLY⋯法式創意到百年漢餅，這些禮盒一看就想收！

（圖／品牌提供）

迎接嶄新的 2026 馬年，新春送禮不再只是形式，而是一種風格、心意與價值觀的展現。這篇集結顛覆傳統的法式甜點創作、百年漢餅的當代轉譯、經典蛋糕、實用餅乾禮盒，再延伸至承載土地精神的鳳梨酥，一定找得到你喜歡的那款！

2026新年禮盒推薦1.open it.

瑪德蓮專門品牌 open it. 向來以顛覆經典聞名，將法式瑪德蓮從「傳統甜點」推向「風味實驗場」。迎接 2026 馬年，品牌以象徵自由奔放的「Gallop 馳騁」為主題，將奔馳的節奏、冒險的精神，轉化為一系列大膽而優雅的新年限定創作，讓甜點成為新年開場的第一道宣言。

廣告 廣告

馬年限定系列共集結9款風格鮮明的瑪德蓮，巧妙平衡「大人系奢華」與「果香系清爽」。最具代表性的「雙運富馬瑪德蓮」以手繪馬毛紋理呈現，每一顆外觀都獨一無二，濃郁巧克力中透出威士忌的麥香尾韻，低調卻深刻；「蜂蜜松露瑪德堡」則將松露乳酪的淡雅香氣與麻糬的柔軟口感結合，奢華卻不厚重；「明太子 QQ 瑪德堡」更以鹹甜交織的風味挑戰味蕾，展現 open it. 一貫的實驗精神。

偏好清新果韻的收禮者，也能在系列中找到屬於自己的節奏。「金宴菓韻瑪德蓮」嚴選國宴級Sweet Golden玫開四度果醬，讓柑橘與蔓越莓的酸甜在白蘭地點綴下層層展開；「檸檬蜂蜜瑪德蓮」與「櫻花蜜桃瑪德堡」則以明亮果香迎接春天的腳步；「馥香密瓜瑪德堡」以哈蜜瓜果泥勾勒出溫柔輪廓，濕潤細緻、毫不膩口。

同時，open it. 也攜手台灣天然水果乾品牌「有貴人」，推出象徵好運相伴的聯名禮盒。以蜜桃烏龍、鳳梨紅玉茶為靈感，結合天然果乾與茶韻瑪德蓮，讓新年祝福不只停留在口中，更延伸為一種「貴人相隨」的美好寓意。對於追求設計感、故事性與創新風味的送禮族群而言，open it. 的新年禮盒無疑是最具風格識別度的選擇。

（圖／品牌提供）

2026新年禮盒推薦2.舊振南

談到新春送禮，舊振南始終是繞不開的名字。這個百年漢餅品牌在 2026 年以「舞春．開運」為主題，持續用當代語彙重新詮釋年節滋味，讓傳統不只是被保存，而是被重新喜愛。

今年話題焦點之一，是首度登場的「烏魚子起司煎餅禮盒」。烏魚子向來象徵富貴與豐收，舊振南卻不走傳統路線，而是攜手日本職人，將台灣野生烏魚子、青蔥香氣與切達、卡門貝爾起司夾入酥脆煎餅中，一口咬下，鹹香、乳香與酥脆層次同時綻放。再搭配立體烏魚子造型包裝，讓送禮本身就成為一場視覺與味覺的雙重驚喜。

同樣備受期待的，還有與米其林必比登推薦的甜點餐廳 HUGH dessert dining 聯名的「核桃千層酥餅」。將法式千層工藝與台灣甜燒餅結合，層層堆疊的酥香中包裹著核桃內餡，既精緻又充滿年節氛圍。若偏好一次收藏多種年味，「百福多寶盒」則以清代宮廷御用的多寶格概念，集結多款漢餅、法式水果軟糖、草莓桑葚酥，象徵福氣層層堆疊，無論送禮、自用還是團圓慶賀都很適合。

（圖／品牌提供）

2026新年禮盒推薦3.LADY KELLY

LADY KELLY「黑絲綢巧克力蛋糕」以低調優雅的外型、濃郁卻不膩的口感，長年穩坐熱銷寶座。法國米歇爾巧克力、榛果醬與白巧克力爆米花的層次設計，讓它成為送主管、客戶或巧克力控朋友時的安全牌。若是闔家共享，「芋頭布丁鮮奶油蛋糕」以少糖配方與柔軟口感，成為長輩與孩子都能安心享用的團圓甜點。

而對於需要頻繁送禮、分送同事或親友的人來說，「經典餅乾鐵盒」的實用性與質感兼具，常溫保存、好攜帶、風味多元，一盒就能應付各種年末社交場景。

（圖／品牌提供）

2026新年禮盒推薦4.旺萊山

若說哪一款禮盒最能代表「台灣祝福」，旺萊山鳳梨酥絕對榜上有名。以土鳳梨與金鑽鳳梨調配出的酸甜平衡，搭配不添加人工香精與防腐劑的堅持，讓鳳梨酥回歸最純粹的風味。

更難得的是，旺萊山延續「鳳梨全果應用」的永續理念，將鳳梨葉纖維製成貓咪造型禮盒包裝，從內容到外觀都體現對土地的尊重。送出的不只是甜點，更是一份循環利用、友善環境的價值選擇。

（圖／品牌提供）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

草莓控快衝！亞尼克浮誇草莓生乳捲、大人系「威士忌巧克力生乳捲」登場

7-11精品咖啡推星宇航空「飛機造型杯塞」、全家 x VOLVO暖心可可開喝，機票、5萬購車金都能抽

極致質感迎馬年！三二行館靜奢禮盒、望月匠心甜點，送出最美的新春祝福