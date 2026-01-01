2026馬年運勢出爐！屬馬鼠兔牛4生肖犯太歲小心血光破財

（記者周德瑄／綜合報導）2026年馬年到來，命理專家楊登嵙提醒磁場轉變，屬馬、屬鼠、屬兔、屬牛等4生肖今年犯太歲。這4生肖在2026年應注意血光之災、小人陷害與破財危機，尤其在農曆特定月份運勢較差。專家建議透過安太歲或點光明燈趨吉避凶，化解可能發生的意外損傷，避免無病恐破財甚至危及生命安全。

示意圖／命理專家楊登嵙揭示2026馬年運勢，4生肖需注意磁場變化。（AI生成）

台中市名門命理教育協會理事長楊登嵙表示，隨著新年到來磁場就會改變，每一種生肖會產生不同的運勢，針對今年值、刑、沖、破、害太歲的生肖，應特別注意以下幾點建議。

1.屬馬值太歲與刑太歲：在農曆5月及11月要特別注意意外受傷、生病或破財。此外可能會有負面思想、血光之災或車禍，應戒除女色以免發生危及生命的凶險，化解方式為安奉太歲。

2.屬鼠沖太歲：在農曆5月及11月需防範意外傷害、小人與口舌是非。今年不容易聚財且容易被誣賴，不宜為人作保，雜事與小病痛也較多，化解方式為安奉太歲。

3,屬兔破太歲：在農曆2月及8月要小心交友，防止因為桃花而破財或被小人暗算。男性在事業上較難有成就，女性運勢則較平順，化解方式為安光明燈與制桃花。

4,屬牛害太歲：在農曆6月及12月要注意病痛與身體欠佳。應避免探病或參加喪禮，也不要吃喪家食物。今年容易犯小人、被朋友出賣或遇到詐騙，化解方式為安座光明燈。

楊登嵙老師提醒，犯太歲的生肖並不代表整年都一定會發生不幸，而是提醒大家在此期間應保持低調，並注意身心健康與財務管理。透過安奉太歲符等宗教儀式，除了尋求心理安慰，也能提醒自己時刻保持警覺。

