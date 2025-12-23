2026馬年運勢出爐！4生肖「氣力被抽走」要當心

2026年丙午馬年即將來臨，命理專家提醒多個生肖需留意運勢變化。紫微斗數專家姚本軍於臉書發文表示，天月星能量將在年初對四大生肖產生影響，象徵「氣力被抽走」，使內在動能暫時走低，雖事情並非完全停擺，但節奏明顯變慢。

生肖狗在2026年初事業主動性明顯下降，雖工作表面仍在推進，但內心容易浮現疲憊與倦怠感，甚至開始質疑長期承擔的責任是否值得。專家建議此時不宜強迫維持原有節奏，應暫時降低對外期待，將重心放在自我修復與方向反思。

生肖虎受天月星影響，主要表現在事業成就感下降。努力付出卻不易被看見，制度或上層支援不足，容易產生無力與悶滯感。此時不適合冒進或急於突破，更適合回到基礎，整理流程、補強能力。

生肖鼠的無力感主要來自人際與合作層面。合作關係可能進入疲乏期，互動減少、效率下降，讓屬鼠者感覺付出與回饋不成正比。專家建議適度拉開距離、重新調整合作模式，有助於減輕心理負擔。

生肖雞則面臨上層態度與整體方向不明的困境。主管決策遲疑、公司走向模糊，容易在執行上感到迷惘。建議以穩定、低調為主，把份內責任守好，不將希望完全寄託於外部態度。

