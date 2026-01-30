2026馬年運勢大解析！命理老師揭「3生肖」貴人運爆棚 「1生肖」可脫單

記者林宜君／台北報導

迎接2026丙午馬年，十二生肖正式告別前幾年的太歲壓力，整體運勢走向「穩中求進」。清水孟國際塔羅雲蔚老師分析，新一年不再適合躁進或投機，反而是重新布局事業、人際與感情的關鍵期。其中，有3個生肖貴人運特別突出，而屬豬者更被點名有望告別單身，迎來感情新篇章。

貴人運最強3生肖曝光

生肖羊

2026年屬羊者人脈全面開掛，「三合」吉星發威，工作上容易遇到關鍵提攜者，不論轉職、升遷或合作案，都有人在背後推一把。只要腳踏實地，成果會比預期更快浮現。

生肖狗

屬狗者在馬年屬於「被看見」的一群，努力不再白費。上半年貴人多集中在職場高層或長期合作對象，下半年則有機會因人際累積而換來實質回報，事業與財運同步升溫。

生肖龍

屬龍者氣場回升，雖仍須防小人，但貴人運明顯。特別適合拓展新領域、跨部門或跨界合作，只要合約細節掌握清楚，就能把機會轉化為長期優勢。

太歲影響族群：穩住比衝刺重要

生肖馬（值太歲）

變數最多的一年，工作與財務波動明顯。建議低調應對，避免衝動投資與情緒化決策，先守住基本盤，下半年情勢才會逐步回穩。

生肖鼠（沖太歲）

人際與情緒起伏較大，職場易出現突發變動。冷靜溝通、保留書面紀錄，是化解風險的關鍵。

生肖兔（破太歲）

合作關係容易生變，財務需防破財。低調行事、避開口舌是非，有助降低損耗。

事業運亮點：雞、蛇、猴穩步上升

生肖雞：付出直接反映成果，升遷與曝光機會增加。

生肖蛇：權責擴大、專業被肯定，適合深耕或轉型。

生肖猴：變動中藏機會，下半年行動力越強，收穫越多。

感情運焦點：屬豬有望脫單

雲蔚老師特別點名，生肖豬在2026年感情能量回溫，單身者於春秋兩季桃花轉旺，只要主動社交、不封閉自己，有機會發展穩定關係。已有伴侶者則適合談長期規劃，關係更踏實。

