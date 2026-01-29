2026馬年運勢曝！最猛火馬年「4生肖」恐翻車 命理師警告：禁忌多

生活中心／唐家興報導

2026年是典型的「火馬年」，命理界直言，這不是普通的一年，而是順的人飛快、亂衝的人容易翻車。（圖／資料照）

2026年馬年運勢如何令人好奇！立春（2月4日）是二十四節氣中的第一個節氣，從命理學的角度來看，立春才是太歲交接的時間，過了立春就要開始算新年度的生肖：隨著馬年（丙午年）腳步逼近，民眾最關心的犯太歲生肖與開運佈局也成為焦點。多位命理專家一致警示，2026年是極其罕見的「火馬年」，天干地支火氣相疊，象徵全球局勢與個人生活都將迎來劇烈變動。這是一個「快、猛、焦慮」的一年，專家直言：這不僅是考驗運氣，更是考驗誰能在那瞬間的決定中，穩住人生方向而不「翻車」。

【丙午火馬年來了 命理師：快、猛、但不穩】

在傳統八字命理中，2026年歲次丙午，丙為陽火、午亦屬火，雙火加持下形成火氣極旺的流年磁場。民俗專家指出，這種「火馬」特質會導致社會節奏變得異常迅速，常見三大特徵：

1.變動速度快：機會轉瞬即逝，決策需果斷。

2.人際衝突增：火氣大，容易一言不合就爆發。

3.情緒易失控：判斷力常受衝動影響，容易做出錯誤抉擇。

專家提醒，馬年不怕沒機會，最怕的是在衝動下亂做決定。

【馬年犯太歲一次看 這4生肖壓力最大】

2026年誰要格外小心？命理師點名以下4個生肖，需特別留意流年不利的影響：

1,生肖馬：本命年「午午自刑」，內心焦慮感重。

2.生肖鼠：子午正沖，象徵生活、事業有重大轉折。

3.生肖牛：害太歲，防小人暗箭與口舌是非。

4.生肖兔：破太歲，防合作生變或破財危機。

專家強調，犯太歲並非絕對倒楣，而是代表人生課題集中爆發。建議春節期間可至廟宇安太歲，且立春前後應保持低調，避免在此時進行重大的投資或人生轉向。

【十二生肖馬年運勢總覽 有人翻身、有人卡關】

1.《生肖鼠》變動不可免：恐面臨環境遷移或人際換血，建議順應天時勿硬衝。

2.《生肖牛》低調是上策：容易多勞少得，今年適合退居幕後，以充實實力為主。

3,《生肖虎》貴人運浮現：三合助運，事業有新契機，但需克制火爆脾氣。

4.《生肖兔》計畫易生變：預期中的事容易中途卡關，須準備Plan B以應變。

5.《生肖龍》收割期到來：過去幾年的耕耘有望見到收成，但要注意身體過勞。

6.《生肖蛇》暗中累積：雖無大風大浪，但穩紮穩打可為未來十年打下根基。

7.《生肖馬》大起大落：事業有突破之勢，但情緒起伏大，穩定心態是關鍵。

8.《生肖羊》人際回溫：六合吉星照耀，合作運勢極佳，財富感顯著提升。

9.《生肖猴》口舌是非多：容易因快人快語得罪人，簽署合約務必看清細節。

10.《生肖雞》穩紮穩打：運勢中平，雖無爆發力，但只要堅持定能守成。

11.《生肖狗》責任加重：來自家庭與公司的壓力同步增加，適度減壓是首要。

12.《生肖豬》運勢回暖：走過之前的低迷，今年開始感到生活順遂，適合重啟規劃。

【火馬年三大禁忌 命理師齊聲警告】

針對火氣最旺的2026年，命理師一致呼籲，想平安度過必須避開三件大事：

1. 年初衝動決定：氣場尚未穩定，重大投資應觀察至年中。

2. 情緒化爭辯：尤其與親近之人，火馬年最忌「撕破臉」。

3. 投機性操作：偏財運浮動劇烈，切記貪杯誤事。

【結語】

2026馬年被視為「人生轉彎年」。這一年，有人能憑藉這股火氣翻身躍升，也有人因一時衝動跌入谷底。專家溫馨提醒，火馬年的成功關鍵不在於運氣多好，而是在於：當世界都在快跑時，你能不能穩得住自己。

