2026馬年運勢12生肖一次看！「這3生肖」五星運勢開外掛、屬虎財運雙旺、屬鼠當心口舌是非...開運對策快筆記｜問Yahoo就對了

迎接2026丙午馬年，在這個天干地支皆屬火的一年，雙火起勢，節奏快、變化大，適合主動突破，卻也更加考驗穩定性。而新年磁場一轉，馬年12生肖運勢也跟著洗牌，除了屬馬、屬鼠者犯太歲，屬兔與屬牛偏沖太歲，需要特別留心之外，其他生肖又有哪些迎來翻轉、哪些可望被推上浪頭、一鳴驚人？小編整理了命理師楊登嵙與未來學達人陶文的流年解析，快來看看明年你的運勢如何！

2026馬年生肖運勢：馬、鼠、牛｜迎戰太歲星 以守為攻就對了

🐴生肖馬：★★☆☆☆

古云「太歲當頭坐，無喜恐有禍」，遇上「本命年」，屬馬的朋友須凡事步步為營，不怕勞苦、不怕吃虧，謙遜低調、忍辱負重，方能安然度過。不過楊登嵙提醒，農曆5月、11月要格外注意損傷意外、疾病及情緒負面思想的問題。謹記多做善事，不急不貪，若遇事不順時，記得適度排解壓力，別把自己悶壞了。

🐭生肖鼠：★★☆☆☆

身為「沖太歲」的屬鼠者，今年面臨「歲破」與「大耗」，不只恐有口舌是非，且聚財不易；事業方面容易枝節橫生，須加倍努力、勤能補拙；不宜轉職或創業，以守為攻才是上策。雜事多、小病痛多，情緒波動較大，陶文建議聚焦「木星策略」，善用綠色、布局東方，靜心學習方可獲得翻轉。

🐮生肖牛：★★★☆☆

屬牛的朋友，今年害太歲，「陰煞」使小人當道，恐遭朋友出賣或陷害，須格外謹慎、小心詐騙。不過好消息是，有「月德」吉星相助，不妨借助外力來沖破困境，大膽向他人求助，有望化險為夷。楊登嵙提醒，農曆6月及12月要特別注意病痛，身體狀況欠佳。

2026馬年生肖運勢：虎、龍、羊｜局面平穩 拿捏好人際就對了

🐯生肖虎：★★★☆☆

楊登嵙認為，屬虎者今年貴人多助，正財、偏財運都不錯，加上年逢「華蓋」星，靈感湧現，創造力佳，建議在事業理財上可主動出擊，尋求新發展、拓展新業務，有機會收穫滿滿。不過他也提醒，切勿得意忘形而盛氣淩人，小心「官符」、「五鬼」入宮為害，易惹口舌官非；更不可行險僥幸，稍有行差踏錯便法網難逃。

🐉生肖龍：★★★☆☆

屬龍的人，今年沖犯喪門吊客星，建議可多參加喜事，一喜破三災。工作上會有諸多波折，尤其農曆正月、4月、11月，容易感到窒礙難行，常有心有餘而力不足的無奈，千萬要穩住心神、沉著應對，閒事勿管、獨善其身，才不會招惹麻煩上身。別擔心，整體而言，運勢仍屬平穩可控。

🐏生肖羊：★★★☆☆

受到「寡宿」入宮的影響，屬羊的朋友在今年的人際關係常受阻滯，可能會在無意中得罪他人而遭排斥，甚至陷入孤立無援的困境，保持謙虛低調，即可避開是非、轉危為安。反觀，家庭運勢在今年走強，陶文認為，無論是勇敢進場房市，或為住家布局旺宅好風水，都是值得把握的時間點。

2026馬年生肖運勢：兔、猴、狗｜氣場轉旺 借力使力就對了

🐰生肖兔：★★★★☆

雖然今年「破太歲」，但屬兔的朋友幸遇「太陰」星，每逢危難必得貴人相助，最終化險為夷，整體運勢發展順暢，唯須留意防桃花破財，建議除了安光明燈之外，亦要制桃花。事業運上，將出現強大的競爭對手，除了要加倍努力之外，更要懂得變通、另謀良策，客觀聽取他人意見，有助借力使力、整合資源。

🐵生肖猴：★★★★☆

陶文指出，「驛馬星」是屬猴朋友們的流年禮物，鼓勵大家積極進取，保持活力，勇敢踏出舒適圈。此外，今年更是屬猴者的「幸福桃花年」，廣結善緣、積極參與社交活動，機會來了就放手一試！切記，用心裝扮自己，否則可能因追求自然與舒適，而給人邋遢的錯覺，良緣恐將。

🐶生肖狗：★★★★☆

受到「歲刃星」主事影響，陶文認為，屬狗的朋友在馬年運勢容易出現「大好大壞」的兩極化現象，建議多多幫助弱勢、在心中種下福田，讓自身能量提升，肯定會讓來年運勢朝「大好」方向轉移。楊登嵙則點名，農曆3月、4月、8月及11月運勢暢旺，投資多望提高獲利機會，可把握良機。

2026馬年生肖運勢：馬、雞、豬｜五星好運幫襯 築夢踏實就對了

🐍生肖蛇：★★★★★

屬蛇的朋友，今年「歲祿星」高照，成為絕佳的蛻變機會，不妨藉此好好展現自信，可從改變造型與穿著開始。不過陶文提醒，「病符星」也將在來年同行，雖然未必真的是健康拉警報，但會帶來力不從心、提不起勁的無力感，建議不要眼高手低，一步一步落實就能化解厄勢。

🐔生肖雞：★★★★★

擁有六大吉星照拂的屬雞者，馬年運勢可謂一飛沖天，不僅事業運昌旺、家庭運和諧，感情運在桃花星與紅鸞星的加持下，更是如虎添翼、容易開花結果。陶文建議，可主動分享好運勢給身邊的有緣人，不僅擴大幸福圈，同時也能提升自己的人脈能量，善善循環之下，好事更容易接連上門。

🐷生肖豬：★★★★★

屬豬的朋友們，熬了一年，終於擺脫乙巳蛇年「沖太歲」的困境！接下來的這一年五星運勢強勢回升，得「龍德星」相照，多有貴人相助。事業上，有同事齊力相助，又得到客戶的信任，有機會迎來階段性躍升。楊登嵙建議，若能年初便擬好全年工作目標，並付諸實際行動，年尾必定能收獲豐厚的回報。

