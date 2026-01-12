2026馬年運勢12生肖一次看！「這3生肖」五星運勢開外掛、屬虎財運雙旺、屬鼠當心口舌是非...開運對策快筆記｜問Yahoo就對了
迎接2026丙午馬年，在這個天干地支皆屬火的一年，雙火起勢，節奏快、變化大，適合主動突破，卻也更加考驗穩定性。而新年磁場一轉，馬年12生肖運勢也跟著洗牌，除了屬馬、屬鼠者犯太歲，屬兔與屬牛偏沖太歲，需要特別留心之外，其他生肖又有哪些迎來翻轉、哪些可望被推上浪頭、一鳴驚人？小編整理了命理師楊登嵙與未來學達人陶文的流年解析，快來看看明年你的運勢如何！
Yahoo奇摩關心您：民間習俗，僅供參考，內容不代表本站立場，切勿過度迷信。
2026馬年生肖運勢：馬、鼠、牛｜迎戰太歲星 以守為攻就對了
🐴生肖馬：★★☆☆☆
古云「太歲當頭坐，無喜恐有禍」，遇上「本命年」，屬馬的朋友須凡事步步為營，不怕勞苦、不怕吃虧，謙遜低調、忍辱負重，方能安然度過。不過楊登嵙提醒，農曆5月、11月要格外注意損傷意外、疾病及情緒負面思想的問題。謹記多做善事，不急不貪，若遇事不順時，記得適度排解壓力，別把自己悶壞了。
【馬的開運對策：放鬆Chill旅行】KKday人氣行程
🐭生肖鼠：★★☆☆☆
身為「沖太歲」的屬鼠者，今年面臨「歲破」與「大耗」，不只恐有口舌是非，且聚財不易；事業方面容易枝節橫生，須加倍努力、勤能補拙；不宜轉職或創業，以守為攻才是上策。雜事多、小病痛多，情緒波動較大，陶文建議聚焦「木星策略」，善用綠色、布局東方，靜心學習方可獲得翻轉。
【鼠的開運對策：紓壓靜靜心】LUSH好物來幫忙
🐮生肖牛：★★★☆☆
屬牛的朋友，今年害太歲，「陰煞」使小人當道，恐遭朋友出賣或陷害，須格外謹慎、小心詐騙。不過好消息是，有「月德」吉星相助，不妨借助外力來沖破困境，大膽向他人求助，有望化險為夷。楊登嵙提醒，農曆6月及12月要特別注意病痛，身體狀況欠佳。
【牛的開運對策：擋小人防是非】Pinkoi水晶擺起來
2026馬年生肖運勢：虎、龍、羊｜局面平穩 拿捏好人際就對了
🐯生肖虎：★★★☆☆
楊登嵙認為，屬虎者今年貴人多助，正財、偏財運都不錯，加上年逢「華蓋」星，靈感湧現，創造力佳，建議在事業理財上可主動出擊，尋求新發展、拓展新業務，有機會收穫滿滿。不過他也提醒，切勿得意忘形而盛氣淩人，小心「官符」、「五鬼」入宮為害，易惹口舌官非；更不可行險僥幸，稍有行差踏錯便法網難逃。
【虎的開運對策：進修即戰力】Hahow學起來
🐉生肖龍：★★★☆☆
屬龍的人，今年沖犯喪門吊客星，建議可多參加喜事，一喜破三災。工作上會有諸多波折，尤其農曆正月、4月、11月，容易感到窒礙難行，常有心有餘而力不足的無奈，千萬要穩住心神、沉著應對，閒事勿管、獨善其身，才不會招惹麻煩上身。別擔心，整體而言，運勢仍屬平穩可控。
【龍的開運對策：穩心練瑜珈】運動裝備不可少
🐏生肖羊：★★★☆☆
受到「寡宿」入宮的影響，屬羊的朋友在今年的人際關係常受阻滯，可能會在無意中得罪他人而遭排斥，甚至陷入孤立無援的困境，保持謙虛低調，即可避開是非、轉危為安。反觀，家庭運勢在今年走強，陶文認為，無論是勇敢進場房市，或為住家布局旺宅好風水，都是值得把握的時間點。
【羊的開運對策：旺宅換風水】開運布置挑起來
2026馬年生肖運勢：兔、猴、狗｜氣場轉旺 借力使力就對了
🐰生肖兔：★★★★☆
雖然今年「破太歲」，但屬兔的朋友幸遇「太陰」星，每逢危難必得貴人相助，最終化險為夷，整體運勢發展順暢，唯須留意防桃花破財，建議除了安光明燈之外，亦要制桃花。事業運上，將出現強大的競爭對手，除了要加倍努力之外，更要懂得變通、另謀良策，客觀聽取他人意見，有助借力使力、整合資源。
【兔的開運對策：正能量招桃花】好人緣水晶這裡買
🐵生肖猴：★★★★☆
陶文指出，「驛馬星」是屬猴朋友們的流年禮物，鼓勵大家積極進取，保持活力，勇敢踏出舒適圈。此外，今年更是屬猴者的「幸福桃花年」，廣結善緣、積極參與社交活動，機會來了就放手一試！切記，用心裝扮自己，否則可能因追求自然與舒適，而給人邋遢的錯覺，良緣恐將。
【猴的開運對策：投資衣時尚】NAP輸碼「FLASH15」再減15%
🐶生肖狗：★★★★☆
受到「歲刃星」主事影響，陶文認為，屬狗的朋友在馬年運勢容易出現「大好大壞」的兩極化現象，建議多多幫助弱勢、在心中種下福田，讓自身能量提升，肯定會讓來年運勢朝「大好」方向轉移。楊登嵙則點名，農曆3月、4月、8月及11月運勢暢旺，投資多望提高獲利機會，可把握良機。
【狗的開運對策：愛心種福田】公益禮盒買起來
2026馬年生肖運勢：馬、雞、豬｜五星好運幫襯 築夢踏實就對了
🐍生肖蛇：★★★★★
屬蛇的朋友，今年「歲祿星」高照，成為絕佳的蛻變機會，不妨藉此好好展現自信，可從改變造型與穿著開始。不過陶文提醒，「病符星」也將在來年同行，雖然未必真的是健康拉警報，但會帶來力不從心、提不起勁的無力感，建議不要眼高手低，一步一步落實就能化解厄勢。
【蛇的開運對策：慢活顧健康】iHerb人氣保健品手刀買
🐔生肖雞：★★★★★
擁有六大吉星照拂的屬雞者，馬年運勢可謂一飛沖天，不僅事業運昌旺、家庭運和諧，感情運在桃花星與紅鸞星的加持下，更是如虎添翼、容易開花結果。陶文建議，可主動分享好運勢給身邊的有緣人，不僅擴大幸福圈，同時也能提升自己的人脈能量，善善循環之下，好事更容易接連上門。
【雞的開運對策：揪友旅遊去】Trip.com訂下去
🐷生肖豬：★★★★★
屬豬的朋友們，熬了一年，終於擺脫乙巳蛇年「沖太歲」的困境！接下來的這一年五星運勢強勢回升，得「龍德星」相照，多有貴人相助。事業上，有同事齊力相助，又得到客戶的信任，有機會迎來階段性躍升。楊登嵙建議，若能年初便擬好全年工作目標，並付諸實際行動，年尾必定能收獲豐厚的回報。
【豬的開運對策：財運旺上加旺】居家擺設來加分
其他人也在看
星座運勢 / 唐綺陽運勢週報：1/12-1/18 不法勾當將浮出檯面 處女小心過勞需顧健康 巨蟹感情不宜關心過度
海王星已經在衝刺當中，它最後衝刺在雙魚座，因此我們之前說的，跟雙魚有關的部分，譬如說跟詐騙、Me too，或者是很多隱而不現的underground 的某些事情，它都要浮上檯面了。Yahoo奇摩社群 ・ 22 小時前 ・ 2
2026生肖流年運勢曝！龍得貴人鋪路 羊是太歲寵兒 這生肖財富漲不停
進入2026丙午馬年，火能旺盛、運行加速。塔羅牌老師艾菲爾指出，今年是轉折與重生的一年，十二生肖當中有的吉星助力、事業財運順遂，有的需要低調求穩。各生肖流年運勢如何？他並介紹趨吉避凶與提升運勢方法。健康2.0 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
貴人帶著好運來了！4生肖迎轉機 財運一路發
貴人帶著好運來了！4生肖迎轉機 財運一路發EBC東森新聞 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
12星座本周運勢〈01.11~01.17〉
【牡羊座】致勝技巧：放下包袱，共享天倫。【金牛座】致勝技巧：爭分奪秒，左右開弓。【雙子座】致勝技巧：逆流而上，尋找契機。【巨蟹座】致勝技巧：積極行動，勿想太多。【獅子座】致勝技巧：準備充分，彈無虛發…科技紫微網 ・ 1 天前 ・ 1
馬年12生肖財運排行榜！屬牛錢都不知道跑哪去，「這生肖」升職加薪正財來不停
一轉眼就要結束2025了！願大家在今年都能活出期待中的生活，並展望即將到來的2026！命理專家湯鎮瑋老師為《女人我最大》獨家完整剖析2026馬年12生肖全運勢，將你想知道的所有生肖精準預測一次告訴你，女人我最大 ・ 3 天前 ・ 1
小孟老師運勢／把握脫單黃金日！專家曝「3星座」桃花多
生活中心／綜合報導1月11日星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師分析12星座的幸運色、貴人與小人，以及工作運、財運以及感情運勢。財運部分，牡羊座有貴人運，帶動財源滾滾；在事業運勢上，處女座有望在工作上談成生意；感情方面，單身的獅子座、天蠍座、摩羯座可以多外出社交，把握桃花運最多的一天。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
300萬網紅爆染愛滋！背長滿藤壺顆粒 友目睹驚悚一幕：以為螞蟻在爬
一名中國跨性別網紅為男兒身，在網路上以「男扮女裝」爆紅，擁有超過300萬粉絲，近日被抓包直播時桌上出現抗愛滋病毒的藥物，引起議論。有網友挖出，網紅小黃豆曾爆料其背部長滿「藤壺」顆粒。三立新聞網 setn.com ・ 17 分鐘前 ・ 45
好天氣要來了！台灣上空「一片橘紅」 下週回暖飆27度
持續受到大陸冷氣團南下影響，全台明顯降溫，不過氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，下週開始明顯回暖，且會氣溫逐日升高，中南部可上看27度，並持續至下週末。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
轉單來了 3大成熟製程廠受惠
台積電持續調整成熟製程產能配置，供應鏈觀察，這波調整不僅反映先進製程與先進封裝資源快速集中，也實際帶動成熟製程需求外溢，業者看好，受惠者將以8吋平台、車用與工控長單客戶基礎較深的業者最為明顯，也讓台灣三大成熟製程廠成為主要承接者。隨著設備移轉、產線整併與實際客戶轉單陸續發酵，世界先進、聯電與力積電今年起營運動能明顯受惠。工商時報 ・ 4 小時前 ・ 1
許效舜哽咽憶曹西平節儉惜物
資深藝人曹西平2025年底離世，享壽66歲。近日靈堂開放追思，佩甄、許效舜11日下午到場哀悼。佩甄在靈堂待了超過1小時，出來時紅著眼眶回憶：「以前在後台休息室都會和曹大哥閒話家常，希望他在天堂也是一直嗶嗶嗶，他的個性不喜歡打擾別人，離開都可以這麼瀟灑，永遠都這麼帥氣，希望他在天上一切都好」。許效舜則是數度哽咽，回憶曹西平過去惜物的個性與態度。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 6
今晚冷氣團報到急凍！恐再探「個位數低溫」 粉專：明晚0°C線壓境
大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低。中央氣象署今（10）日持續針對8縣市發布低溫，今晚至明上午北部、東北部及金門局部地區有10°C以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。對此，氣象粉專「觀氣象看天氣」提醒，新一波大陸冷氣團今晚南下，明晚0°C線將會壓境，且今年1月至今，已連續10天達到冷氣團標準，預計冷空氣影響將會持續。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
冷氣團凍到下週一！高溫上看26度「暖到這天」
還沒冷完！氣象署指出，今（10）日晚間再度受到一波冷氣團影響，晚間至明晨局部低溫將跌破10度，冷氣團下週一（12日）白天減弱，氣溫漸漸回升，未來一週全台高溫突破20度，中南部甚至可達26度，但要注意日夜溫差大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
冷到發抖！明起全台急凍「下週一清晨恐剩8度」 還可能出現颱風
氣象署指出，今晚起至下週一清晨，北部與東北部整天偏冷，中南部日夜溫差大。西半部與東北部低溫約在11至13度間，花東地區則約15度。特別是明天清晨，苗栗以北、宜蘭及金門部分地區可能出現9至10度的局部低溫，下週一清晨更低，預估局部地區將出現8度。白天高溫方面，明日北...CTWANT ・ 1 天前 ・ 4
美軍驚傳拿「秘密武器」打委國！士兵瞬間吐血癱瘓 秒殺百人過程曝光
即時中心／高睿鴻報導美國近日出兵攻打委內瑞拉，以迅雷不及掩耳的速度，直接抓捕該國總統馬杜羅（Nicolas Maduro），使後者的威權統治瞬間倒台，速度之快震驚國際社會。除了委國及其盟國，幾乎未能展現任何反制手段及還手力量，美軍方面更是0傷亡，更凸顯其驚人戰力；不僅如此，現在竟還傳出，有當時在場的委國警衛，懷疑美軍用了一種「威力強大的秘密武器」，因為他目擊委內瑞拉士兵當場跪倒、鼻血直流、甚至吐血。民視 ・ 19 小時前 ・ 225
國民黨慘了！媒體人預言2026恐大敗、狂丟5縣市 敗因竟是「他」
即時中心／高睿鴻報導雖然去（2025）年夏天於「全國大罷免」一戰遭逢失利，但民進黨很快站穩腳跟，迅速備戰2026年縣市長大選；近日已對多縣市完成徵召或提名，等同讓選戰提早開打。比起綠營積極整軍經武，國民黨不斷挨轟動作慢，多數縣市都還無法確定誰能出戰，且內部矛盾嚴重；為此，民調機構《美麗島電子報》董事長吳子嘉重砲猛轟藍營，直言若主席鄭麗文不拿出魄力，國民黨可能至少得丟5縣市，而她本人也得黯然下台。民視 ・ 1 天前 ・ 825
狂曹再現！44歲曹錦輝加盟CPB福州海俠周二登板 驚傳球速上看151公里
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導我國前職棒選手曹錦輝確定加盟中國棒球城市聯賽(CPB)的福州海俠隊，他今(1/11)宣布，將在1/13(二)登板先發，自己會全力以赴...FTNN新聞網 ・ 15 小時前 ・ 28
告別冷氣團！下週飆28℃專家曝「變天時間」
生活中心／李筱舲報導未來一週天氣出爐！天氣風險公司WeatherRisk指出，今（11）日雖然天氣寒冷，但從明（12）日開始就要轉暖了，尤其是「這天」各地氣溫回升顯著，高溫可能來到24至28度，大家可以好好把握這段冬日暖陽。而下波冷空氣預計將在下週六抵達，不過強度並不強，預估僅為一般的東北季風程度。民視 ・ 18 小時前 ・ 4
黃安「台北飛中國」出事了！台下狂喊：下來吧
娛樂中心／李汶臻報導63歲資深藝人黃安，在2023年4月因左眼視網膜突然剝落，返回台灣緊急動手術，他當時有一度處於半瞎狀態，時間長達3個月左右。近年來定居中國的他，常透過微博平台更新近況；黃安11日上傳最新影片，透露日前身體健康狀況又亮紅燈。消息曝光，引發網友熱議。民視 ・ 15 小時前 ・ 83
保麗龍、氣泡紙別亂丟！環保局：最高罰6000元
生活中心／林依蓉報導隨著農曆新年即將到來，民眾紛紛展開大掃除。然而，許多人習慣將保麗龍與氣泡紙併入一般垃圾，或在未經分類的情況下直接丟入資源回收桶。環保局提醒，此舉恐觸犯《廢棄物清理法》，違者最高可處新台幣6,000元罰鍰。呼籲民眾在清理家中廢棄物時，務必遵守分類規定，以免因一時疏忽導致荷包失血。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 66
蔡尚樺尾牙火辣登場 「銀色戰袍挖空」辣露曲線
從新聞主播成功轉戰主持界的女星蔡尚樺，被外界封為「最美主持人」，憑藉知性又親切的形象，早已穩坐活動主持一姐地位，過去也曾榮獲金鐘獎肯定。口條流暢、臨場反應快，被許多廠商相中，成為許多企業尾牙爭相邀請的第一人選，近日她再度受邀擔任「萬達集團」尾牙主持人，第二度合作火力全開，亮眼表現再度成為焦點。中時新聞網 ・ 14 小時前 ・ 22